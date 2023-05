Comment installer un chauffe-eau à réservoir

Instructions d’experts étape par étape pour l’installation d’un chauffe-eau de style réservoir de stockage conventionnel

Pour de nombreux propriétaires, remplacer un vieux chauffe-eau est plus simple qu’ils ne l’imaginent, surtout si le nouvel appareil est similaire à l’ancien. Si toutefois vous souhaitez passer de l’électrique au gaz ou vice versa, discutez des différentes possibilités d’installation avec un professionnel. Pour plus d’informations sur l’achat d’un chauffe-eau, consultez notre Guide d’achat de chauffe-eau à accumulation.

Si votre maison se trouve dans une zone sismique, vous devrez installer des sangles autour du nouveau chauffe-eau (vérifiez auprès de votre service de construction local pour les spécifications exactes).

Si le nouveau réservoir est d’une hauteur différente de l’ancien, utilisez des connecteurs de tuyaux flexibles pour l’entrée et la sortie d’eau ; ils se plieront au besoin pour faire le raccordement.

Si les tuyaux ne sont pas filetés, remplacez-les par des mamelons filetés et fixez les connecteurs aux mamelons avec une clé à molette. Installez une nouvelle soupape de décharge de température et de pression sur le nouveau réservoir et testez-la en appuyant sur le levier.

Installer un chauffe-eau à gaz

Vous trouverez ci-dessous des techniques d’installation de chauffe-eau à gaz étape par étape. La vidéo suivante vous donne un bon aperçu du processus d’installation d’un chauffe-eau à gaz, du déballage au test de fuite de gaz. Il montre même comment sécuriser le chauffe-eau avec des sangles antisismiques. Pour une vidéo sur l’installation d’un chauffe-eau électrique, allez plus bas sur cette page.

Installation étape par étape du chauffe-eau à gaz

1 Après avoir coupé l’eau et le gaz ou l’alimentation électrique du réservoir, connectez un tuyau à la vanne de vidange au fond du réservoir, ouvrez la vanne et faites-la couler vers un drain à proximité ou vers l’extérieur. Utilisez deux clés pour dévisser les raccords d’entrée et de sortie du haut du réservoir.

2 Pour un chauffe-eau à gaz, fermez la soupape d’admission de gaz et utilisez deux clés pour déconnecter le raccord union ou évasé entre le tuyau d’alimentation en gaz et la soupape d’admission. Retirez également le chapeau de cheminée qui expulse les gaz dans la cheminée en haut du réservoir.

3 Après avoir retiré l’ancienne unité, placez le nouveau en place avec les commandes et le brûleur accessibles. Laissez au moins 6 pouces de dégagement autour du périmètre de la nouvelle unité et éloignez-la des matériaux inflammables. Utilisez un niveau pour vérifier l’aplomb ; caler la base avec des morceaux de bardeaux d’asphalte ou des cales en plastique au besoin.

4 Enroulez les fils du piège à chaleur raccords avec du ruban adhésif et visser les raccords dans le chauffe-eau (bleu dans l’entrée d’eau froide et rouge dans la sortie d’eau chaude). Assurez-vous que les flèches marquées sur les raccords pointent dans la direction du débit d’eau.

5 Installer de nouveaux connecteurs flexibles sur les tuyaux d’arrivée et de sortie d’eau. S’il n’y a pas de robinet d’arrêt côté eau froide, installez-en un avant de brancher le chauffe-eau. Une fois toutes les connexions terminées, ouvrez la vanne d’arrêt pour remplir le réservoir. Pendant le remplissage, ouvrez plusieurs robinets d’eau chaude dans la maison pour purger l’air des tuyaux.

6 Assemblez les conduites de gaz. Étalez de la pâte à joint sur les filetages et vissez les pièces ensemble en les serrant avec une clé à pipe sur le tuyau et une autre sur le raccord. Suivez les instructions du fabricant pour raccorder l’appareil au tuyau d’alimentation en gaz. Après avoir allumé le gaz, testez toutes les connexions en les brossant avec de l’eau savonneuse et en surveillant les bulles.

Installer un chauffe-eau électrique

L’installation d’un chauffe-eau électrique est similaire, mais au lieu de conduites de gaz et de ventilation, elle nécessite un branchement électrique. Cette excellente vidéo montre le processus d’installation d’un chauffe-eau électrique.

