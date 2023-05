Des problèmes d’eau dure ? Voici des conseils d’experts sur où et comment installer un adoucisseur d’eau.

Un adoucisseur d’eau élimine les minéraux de l’eau, rendant l’eau d’une maison plus douce pour le corps, les cheveux, les appareils, les tuyaux, etc.

L’eau dure, c’est-à-dire une eau riche en minéraux, est plus qu’une nuisance. Il peut tacher les éviers, réduire le pouvoir nettoyant du détergent, provoquer une accumulation dans les robinets et les tuyaux et raccourcir la durée de vie d’un chauffe-eau.

Pour savoir si votre eau est dure, vous pouvez acheter en ligne un kit de test d’eau. Cela vous donnera une idée précise des quantités de minéraux dans votre eau.

Bien que plusieurs types d’adoucisseurs d’eau sans sel soient disponibles, un adoucisseur à base de sel (échange d’ions) est le plus populaire. (Veuillez consulter le Guide d’achat des adoucisseurs d’eau pour plus d’informations sur l’eau dure et le choix d’un adoucisseur d’eau.)

L’installation doit respecter les codes de plomberie locaux.

Bien que la plupart des propriétaires choisissent d’acheter et d’entretenir leur propre adoucisseur d’eau, une option viable consiste à en louer un. À long terme, la location coûtera plus cher que l’achat, mais cela coûte beaucoup moins cher à l’avance et peut vous éviter d’avoir à installer, entretenir et réparer un système.

Où installer un adoucisseur d’eau

Si votre maison a un adoucisseur d’eau plus ancien que vous souhaitez remplacer par un nouveau, prévoyez de mettre la nouvelle unité au même endroit. S’il n’y a pas d’adoucisseur d’eau dans votre maison, tenez compte des conseils suivants pour localiser votre nouvel adoucisseur.

Emplacement général. Pour commencer, un nouvel adoucisseur d’eau doit être situé à l’écart, mais où il est facile de le relier au système de plomberie – dans la plupart des cas, c’est dans un sous-sol, un garage ou une buanderie, souvent près du chauffe-eau. Prévoyez suffisamment d’espace autour de l’équipement pour faciliter l’entretien.

Ne placez pas l’adoucisseur dans une zone où le gel pourrait se produire ; cela peut causer des dommages permanents et annuler votre garantie. Si l’on s’attend à ce que les températures descendent en dessous de 40 degrés F (4 degrés C), protégez l’équipement en libérant la pression et en vidant le système. Évitez également la lumière directe du soleil et ne placez pas l’équipement à l’extérieur.

Branchements obligatoires. Un adoucisseur d’eau aura besoin d’un drain tel qu’un drain de sol ou un évier utilitaire. De plus, l’adoucisseur d’eau aura besoin d’une prise électrique à proximité (non contrôlée par un interrupteur) qui peut gérer l’ampérage nécessaire (vérifiez les spécifications du fabricant).

Où se connecter aux tuyaux. Pour adoucir l’ensemble de l’approvisionnement en eau d’une maison, installez l’adoucisseur avant le chauffe-eau, cela aide également à réduire l’accumulation de sédiments dans le chauffe-eau. Dans les ménages où le sodium dans l’eau potable peut présenter un risque pour la santé, il peut être nécessaire de contourner certains robinets utilisés pour l’eau potable (comme l’évier de la cuisine) ou, dans certains cas, d’adoucir uniquement le côté eau chaude du système d’alimentation en eau. . Sachez que l’ensemble de votre système d’eau froide perdra tous les avantages de l’adoucissement de l’eau si vous procédez ainsi.

Une autre option consiste à opter pour un système d’adoucissement sans sel (voir Adoucisseurs d’eau sans sel). Ne placez pas l’adoucisseur après (en aval) du chauffe-eau – des températures supérieures à 110 degrés F (43 degrés C) peuvent endommager l’adoucisseur et annuler la garantie.

Plomberie d’un adoucisseur d’eau

La plupart des adoucisseurs d’eau sont livrés avec une vanne de dérivation que vous devez assembler et fixer à l’unité. De plus, certains codes de plomberie locaux exigent que vous installiez des vannes d’arrêt sur les tuyaux qui mènent vers et depuis cette vanne afin que l’eau vers et depuis l’adoucisseur puisse être fermée facilement. Si votre adoucisseur est équipé d’une telle soupape de dérivation, fixez-la à l’adoucisseur en suivant les instructions du fabricant.

1 Nettoyez et balayez la zone. Placez l’adoucisseur d’eau à sa place afin de pouvoir mesurer facilement les tuyaux de raccordement. Faites attention à l’orientation de l’appareil – l’ENTRÉE doit être fixée au tuyau d’alimentation en eau et la SORTIE doit aller vers le chauffe-eau.

3 Coupé dans la conduite d’alimentation en eau, à l’aide d’un coupe-tube et installez des raccords coudés de manière à pouvoir faire passer deux conduites vers les orifices d’entrée et de sortie de la vanne de dérivation. Encore une fois, faites attention à l’orientation : l’eau dure de l’alimentation en eau coulera dans l’entrée de l’adoucisseur, et l’eau douce s’écoulera pour alimenter les appareils et les robinets de la maison. Si vous souhaitez qu’une sortie, telle qu’un tuyau d’arrosage, transporte de l’eau dure, installez un raccord en T avant l’adoucisseur et dirigez-le vers la sortie.

5 Fixez le tuyau de vidange à l’adoucisseur, et dirigez-le vers un drain ou un évier utilitaire. L’extrémité du tuyau doit être à au moins 2 pouces au-dessus d’un trou de vidange pour empêcher le siphonnage des eaux usées, et il doit être solidement fixé.

Notez que le tuyau de vidange doit être dimensionné en fonction de la distance de son parcours et de sa hauteur par rapport à l’entrée. En règle générale, une ligne de diamètre intérieur (ID) de 1/2 pouce peut fonctionner jusqu’à 15 pieds si sa décharge est inférieure à l’entrée. Vous aurez besoin d’un diamètre intérieur de 5/8 de pouce pour la même distance si le refoulement est légèrement supérieur à l’entrée. Pour une distance de 15 à 25 pieds et/ou si le drain est au-dessus de l’entrée, optez pour un DI de 3/4 de pouce. La conduite de vidange ne doit pas être positionnée à plus de 10 pieds au-dessus du sol.

Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant.

6 Brancher le tube de trop-plein du bac à saumure, suivant les instructions du fabricant pour tout assemblage supplémentaire. L’évacuation du trop-plein doit être positionnée plus bas que le raccord de trop-plein.

7 Réglez la vanne de dérivation sur la position « dérivation » et ouvrez l’eau pour qu’elle coule dans l’adoucisseur pendant quelques minutes afin d’éliminer les sédiments et d’expulser l’air dans les tuyaux. Ouvrez également les vannes du chauffe-eau et rétablissez son alimentation et/ou rallumez la vanne de gaz et rallumez la veilleuse si nécessaire (voir Comment rallumer un chauffe-eau à gaz). Vérifiez s’il y a des fuites.

8 Mettre la vanne en position « Backwash » après avoir branché l’appareil dans une prise à proximité. Appuyez ensuite sur le bouton « Régénérer » et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la vanne passe au lavage à contre-courant. Si nécessaire, débranchez l’alimentation pour empêcher la commande d’avancer davantage.

9 Ouvrir partiellement le contrôle d’admission sur la vanne de dérivation à lentement. L’idée ici est de purger toute accumulation d’air; une fois que l’eau s’écoule régulièrement vers le drain et que l’unité arrête de pulvériser, vous pouvez ouvrir complètement les commandes de dérivation d’entrée et de sortie. Remplissez le réservoir d’eau et de sel selon les instructions du fabricant.

dix Rebranchez le cordon d’alimentation. Appuyez à nouveau sur le bouton « Régénérer » et laissez l’appareil passer à l’étape suivante et répétez jusqu’à ce que le réglage « Service » soit atteint. Enfin, programmez les commandes.

La vidéo suivante est assez complète pour vous montrer comment assembler et installer un adoucisseur d’eau. Bien que cela se concentre sur un modèle Fleck 2510, les techniques sont raisonnablement génériques – vous pouvez les adapter à la plupart des types d’adoucisseurs similaires.

