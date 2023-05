Comment installer ou remplacer une pompe de puisard

Conseils d’experts sur la façon d’installer ou de remplacer une pompe de puisard, avec des schémas d’installation de pompe de puisard de sous-sol et des conseils pour l’installation de pompes de puisard de secours à batterie.

L’installation d’une pompe de puisard n’est pas exactement un travail de bricolage facile – en fait, elle est considérée comme une « construction lourde » par de nombreux acteurs du bâtiment. Cela implique généralement de louer et d’utiliser un marteau-piqueur électrique pour percer un trou dans le sol en béton, creuser un grand trou et enlever la saleté, percer un trou dans le mur extérieur du sous-sol pour le tuyau d’évacuation, etc. Dans certains cas, il faut également effectuer des travaux électriques pour fournir une prise protégée par GFCI pour connecter la pompe. Soyez prêt pour un travail considérable si vous décidez de faire ce travail vous-même. Si cela ressemble à plus que ce que vous voulez essayer, engagez un professionnel de la pompe de puisard local présélectionné.

Emplacement de la pompe de puisard de rabotage

Avant de commencer la construction pour installer une nouvelle pompe de puisard, achetez la pompe et le revêtement (réservoir) pour vous aider à déterminer l’emplacement de la pompe de puisard et l’itinéraire du tuyau de refoulement. Essayez également d’identifier les emplacements des conduites souterraines ou des services publics afin de pouvoir les éviter lorsque vous creusez. Il n’y a rien de pire que de percer un gros trou dans le sol en béton et de commencer à creuser pour découvrir qu’il y a un tuyau d’égout en fonte de 4 pouces sur le chemin.

De plus, choisissez un emplacement situé au point bas du sous-sol afin que l’eau s’y écoule naturellement. Idéalement, cet emplacement sera un endroit où il est facile de travailler, un peu près d’un mur extérieur où le tuyau d’évacuation peut sortir, et près d’une prise électrique existante protégée par un disjoncteur de fuite à la terre. Vous ne pourrez peut-être pas satisfaire toutes ces variables, mais chacune diminuera le travail nécessaire.

Une note de plus sur l’emplacement : dans la plupart des cas, vous souhaiterez que le tuyau de refoulement de la pompe aille très directement de la pompe à travers un mur. Si une pompe existante a un tuyau de refoulement qui pénètre déjà dans le mur de fondation, prévoyez d’utiliser cette partie du tuyau. Sinon, il est beaucoup plus facile de prévoir que ce tuyau sorte par les solives de rive du plancher au-dessus de la fondation. Sachez que le tuyau doit transporter la décharge à au moins 10 pieds de la maison.

Creuser pour la pompe de puisard

Placez le revêtement de la pompe en position sur le sol et dessinez-le. Ensuite, tracez une deuxième ligne à environ 4 pouces au-delà de ce contour. Prévoyez de creuser à ce diamètre extérieur afin que le trou soit suffisamment grand pour permettre une couche de gravier autour de l’extérieur du revêtement.

Louez un marteau-piqueur électrique et, si vous ne les avez pas déjà, achetez des lunettes, des gants épais, un masque anti-poussière et des protections auditives à porter lorsque vous l’utilisez. Assurez-vous également d’avoir un seau de 5 gallons avec une poignée pour faciliter le transport de la saleté et des débris hors du sous-sol. Si la dalle du sous-sol est renforcée avec un treillis d’acier, vous aurez peut-être également besoin d’une meuleuse de métal ou d’une pince coupante robuste pour la couper.

Maintenant pour le vrai travail. En portant tout l’équipement de sécurité recommandé, utilisez le marteau-piqueur pour couper le long du contour, puis pour briser le béton afin de pouvoir l’enlever. Dégagez les débris de la zone du trou, puis commencez à creuser. Utilisez le marteau-piqueur pour ameublir la terre et une pelle pour l’enlever. Creusez le trou à environ 12 pouces de profondeur par rapport à la hauteur totale du revêtement du puisard. Nivelez ensuite la saleté au fond du trou. Pelleter une couche de gravier grossier dans le trou. Mettez-en juste assez pour que le rebord du revêtement du puisard soit au même niveau que le plancher du sous-sol.

Préparation de la pompe et du revêtement

Suivez toutes les instructions sur la pompe de puisard ou le revêtement concernant l’installation et notez particulièrement si des trous supplémentaires devront être percés dans le revêtement pour le drainage.

Placez la doublure dans le trou, son rebord au niveau du sol, puis remplissez uniformément autour de son périmètre avec du gravier, en vous arrêtant à environ 6 pouces du sol. Mélangez le béton selon les instructions de l’étiquette (voir plus sur le béton dans l’article sur le mélange de votre propre béton) et remplissez le trou restant autour du périmètre de la doublure jusqu’au niveau du sol. Terminez la surface lisse à l’aide d’une truelle. Laissez le béton prendre toute la nuit et offrez-vous une pause bien méritée.

Positionnement de la pompe

Ensuite, vérifiez les instructions de la pompe pour la taille et le type de tuyaux pour la plomberie de refoulement et les connexions appropriées. Dans la plupart des cas, du PVC de 1 1/2 pouce ou 1 1/4 pouce est utilisé, mais le type et la taille peuvent varier. Fixez le tuyau de refoulement à la pompe. Ensuite, placez la pompe de puisard à l’intérieur du revêtement et nivelez-la (dans certains cas, des cales en plastique sont nécessaires pour le nivellement). Assurez-vous que le flotteur de la pompe, conçu pour allumer et éteindre la pompe lorsque le niveau d’eau monte ou descend, n’est pas obstrué.

Sans encore coller les pièces ensemble, utilisez des coudes pour acheminer le tuyau au besoin pour sortir à travers une solive de bordure et au-delà. Vous pouvez utiliser une combinaison d’une scie cloche montée sur une perceuse électrique de 1/2 pouce et d’un marteau et d’un burin pour couper un trou rond à travers la solive de jante pour que le tuyau passe à travers.

Une fois que toute la tuyauterie est correctement figurée, utilisez du ciment PVC pour coller les pièces ensemble. Utilisez du ruban de plombier (un « ruban » métallique plat avec des trous percés) et des vis courtes pour fixer le tuyau aux éléments de charpente. Calfeutrez autour du tuyau à l’endroit où il traverse le trou pour sceller l’espace. Assurez-vous que l’eau s’écoulera loin de la maison.

Test de la pompe de puisard

Pour tester la pompe, versez 5 ou 6 gallons d’eau dans la doublure. Ensuite, branchez-le et assurez-vous qu’il s’allume automatiquement et pompe l’eau à l’extérieur.