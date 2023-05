Comment installer ou remplacer un lave-vaisselle

Instructions d’experts étape par étape pour remplacer ou installer un lave-vaisselle

Pour le bricoleur moyen, l’installation d’un nouveau lave-vaisselle est un processus simple qui ne prend que quelques heures et quelques outils de base. Pour plus d’informations sur l’achat d’un nouveau lave-vaisselle, consultez Comment acheter le meilleur lave-vaisselle, un guide d’achat Actu immobilier.fr gratuit et impartial.

Si vous remplacez un lave-vaisselle existant, il n’y aura aucun mystère quant au meilleur endroit où placer le nouveau. Si vous installez un lave-vaisselle là où il n’y en avait pas auparavant, la seule considération pour le placement est que la porte de l’appareil puisse s’ouvrir complètement sans heurter quoi que ce soit.

Cette vidéo de This Old House fait un excellent travail en vous montrant comment installer un nouveau lave-vaisselle là où il n’y en avait pas auparavant.

Si vous remplacez simplement un lave-vaisselle existant par un nouveau, passez la page un peu plus loin.

Avant de commencer tout travail, éteignez l’alimentation et placez un morceau de contreplaqué de 3 pieds sur 3 pieds sur le sol pour éviter de rayer le sol.

Les lave-vaisselle sont livrés avec des instructions complètes d’installation ; assurez-vous de les suivre avec précision. Les lignes directrices fournies ici vous donneront une idée des paramètres de base du travail.

Plomberie et branchements électriques

Vous aurez besoin d’une prise électrique de 120 volts protégée par GFCI pour brancher la machine. L’emplacement le plus pratique est contre le mur arrière de l’armoire sous l’évier.

Le lave-vaisselle doit être raccordé à l’alimentation en eau chaude de l’évier. Le raccordement se fait généralement par un tube en cuivre de 3/8 de diamètre fixé par compression à une vanne d’arrêt à double sortie sous l’évier. Plus d’informations à ce sujet dans les informations étape par étape ci-dessous.

L’eau de vidange du lave-vaisselle sortira par un tuyau flexible qui va de la sortie des déchets du lave-vaisselle à un té au-dessus du siphon de l’évier ou à l’entrée du lave-vaisselle du broyeur à déchets. Pour vous connecter au broyeur à déchets, vous devez d’abord débrancher le bouchon à l’intérieur du mamelon du lave-vaisselle.

Si vous vous connectez au siphon de l’évier, retirez simplement le raccord du drain de l’évier et remplacez-le par un raccord pour lave-vaisselle. Prévoyez ensuite d’y raccorder le tuyau de vidange du lave-vaisselle, comme indiqué ci-dessous.

Entrefer du lave-vaisselle—ce qu’il fait

De nombreux codes du bâtiment locaux exigent qu’un lave-vaisselle se connecte à un intervalle d’air avant le raccordement à un broyeur à déchets afin que les eaux usées ne retournent pas dans l’appareil. Si vos codes locaux exigent un entrefer, vous devrez l’acheter séparément. Montez-le sur le dessus de l’évier. Connectez un tuyau flexible à la vidange du lave-vaisselle et connectez l’autre tuyau flexible au siphon de l’évier ou à l’entrée du lave-vaisselle du broyeur. Si vos codes locaux n’exigent pas d’espace d’air, vous pouvez plutôt façonner le tuyau de vidange du lave-vaisselle en un arc élevé.

Cette vidéo montre à quoi ressemble un entrefer et où il va, explique si vous en avez besoin ou non et montre comment dégager l’entrefer s’il est obstrué.

Installation étape par étape du lave-vaisselle

Si vous remplacez un ancien lave-vaisselle par un nouveau, vous devrez d’abord retirer l’ancien. La bonne nouvelle est que la plomberie et les branchements électriques sont déjà là, ce qui rend le travail beaucoup plus facile. Cette vidéo en deux parties montre le processus de remplacement d’un ancien lave-vaisselle. La partie 1 couvre la suppression de l’ancien. Il montre comment s’assurer que l’alimentation est coupée avant de commencer et où chercher les vis de fixation. La partie 2 vous montre comment installer le remplacement.

Remarque : Débranchez le lave-vaisselle ou éteignez le disjoncteur pour débrancher l’alimentation avant de faire quoi que ce soit d’autre. Ensuite, fermez le robinet d’alimentation en eau, qui est généralement situé sous l’évier. Si vous ne trouvez pas de robinet d’arrêt, vous devrez fermer l’arrêt d’eau principal de la maison, puis ouvrir un robinet pour vidanger les tuyaux.

Si nécessaire pour faire passer les tuyaux et le cordon d’alimentation à travers l’armoire de base, utilisez une perceuse électrique pour percer des trous dans le coin inférieur arrière.

Conseil de pro Actu immobilier.fr : Si le lave-vaisselle n’a pas de robinet d’arrêt dédié, ce serait le bon moment pour installer un arrêt spécial à double sortie comme celui illustré à l’étape 1.

1 Installer une vanne d’arrêt pour servir de l’eau chaude au lave-vaisselle. Commencez par couper l’alimentation en eau de la maison. Ensuite, débranchez le tube d’alimentation en eau chaude de l’évier de la vanne d’eau chaude sous l’évier existante. Dans la plupart des cas, vous faites cela en tournant l’écrou (qui verrouille le tube en place) dans le sens antihoraire avec une clé.

Ayez un bol ou un seau à portée de main pour récupérer l’eau qui se trouvera à l’intérieur du tube. Ensuite, retirez la vanne d’arrêt du mamelon d’alimentation avec une clé – encore une fois, tournez-la dans le sens antihoraire avec une clé si elle est sur un mamelon fileté. Enroulez du ruban adhésif dans le sens des aiguilles d’une montre autour des filets du mamelon. Vissez ensuite une nouvelle vanne d’arrêt à double sortie dessus et serrez.

2 Installez l’entrefer du lave-vaisselle. Cela nécessitera un trou inutilisé de taille appropriée dans le dessus de l’évier. De nombreux éviers ont un bouchon que vous pouvez percer avec un marteau. Si vous devez percer un nouveau trou, veuillez vous référer aux informations sur cette page. Retirez le couvercle et l’écrou de blocage de l’entrefer et insérez l’entrefer dans le trou par le bas. Serrez l’écrou de blocage, à l’aide d’une pince à joint coulissant si nécessaire, et repoussez le couvercle sur l’appareil.

Remarque : Certains codes locaux permettent de boucler le tuyau de vidange du lave-vaisselle sous le comptoir et de le fixer sous le comptoir ou au mur au lieu d’installer un espace d’air. Veuillez consulter la vidéo sur l’entrefer plus haut dans cet article pour en savoir plus à ce sujet.

3 Positionner le lave-vaisselle près de son ouverture, puis poussez le tuyau, le tube d’alimentation et le cordon d’alimentation à travers les trous percés dans le coin arrière du meuble bas de l’évier. Lorsque vous mettez le lave-vaisselle en place, veillez à ne pas pincer ou emmêler le cordon ou les tuyaux.

4 Rebranchez le tuyau d’alimentation de l’évier à la valve à double sortie et raccordez le tuyau d’alimentation flexible à la deuxième sortie de la valve et à l’entrée du lave-vaisselle. Serrez ensuite avec une clé à molette jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté.

5 Glisser un collier de serrage sur chaque extrémité du tuyau de vidange court qui ira du broyeur à déchets (voir photo) ou de l’embout du drain de l’évier à la grande sortie sur l’entrefer. Serrez les pinces jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées. Ensuite, faites de même avec le tuyau de vidange plus long, en le faisant passer de la plus petite sortie sur l’entrefer au raccord de vidange à la base du lave-vaisselle.

Après l’installation, il est important d’ajuster les pieds avant de l’appareil au niveau et de l’aligner avec les armoires et le plan de travail. Visser l’appareil sous le comptoir. Rétablissez l’alimentation en eau et recherchez les fuites.

Branchez le lave-vaisselle. Si l’installation nécessite un câblage fixe, reportez-vous à la section Actu immobilier.fr sur le câblage électrique domestique.

VOIR SUIVANT : Comment dépanner et réparer un lave-vaisselle