Comment installer l’isolant et les pare-vapeur dans les vides sanitaires

Si vous construisez une nouvelle maison ou si vous faites effectuer une rénovation majeure de votre maison existante, l’installation d’une isolation au sol sera rentable en termes d’économies d’énergie et de confort accru. Au cours des premières phases de la construction, le constructeur doit informer tous les sous-traitants (plomberie, électricité, CVC, etc.) qu’ils doivent garder l’espace entre les solives de plancher aussi dégagé que possible.

1) Faites passer les conduites de vidange, le câblage électrique et les conduits sous le bas de l’isolant afin qu’une couche continue d’isolant puisse être installée. Si vous vivez dans une région où les hivers sont glaciaux, la plomberie d’alimentation peut être située à l’intérieur de l’isolant pour une protection supplémentaire. La meilleure approche consiste à faire fonctionner la plomberie d’alimentation ensemble dans quelques espaces de solives. L’isolant peut être divisé et courir autour de la plomberie.

2) Toutes les fuites d’air entre la zone climatisée de la maison et le vide sanitaire doivent être colmatées. Les fuites hautement prioritaires comprennent les trous autour des drains de baignoire et d’autres conduites de drainage, les plénums pour les conduits et les pénétrations pour le câblage électrique, la plomberie et les conduits (y compris les raccords de gaine de conduit au sol).

3) Les nattes isolantes avec un pare-vapeur attaché sont généralement utilisées pour isoler les planchers à ossature. Assurez-vous que l’isolant est de la bonne largeur pour l’espacement des solives du plancher à isoler. Une couverture complète est essentielle; il ne doit y avoir aucun vide d’isolation. Les nattes doivent être installées au ras du sous-plancher pour éliminer tout espace qui pourrait servir de passage pour le flux d’air froid entre l’isolant et le sous-plancher. Les nattes doivent également être coupées sur toute la longueur de la solive à isoler et fendues pour s’adapter autour du câblage et de la plomberie.

4) Faites isoler la zone des solives entre les conduits d’air et le plancher dans la mesure où l’espace le permet. Utilisez des cintres isolants (barres métalliques) espacés tous les 12 à 18 pouces pour maintenir l’isolant du sol en place sans le comprimer de plus de 1 pouce.

5) L’orientation du pare-vapeur dépend de l’emplacement et du climat de la maison. Dans la plupart des régions du pays, le pare-vapeur doit être orienté vers le haut. Cependant, dans certaines régions des États du Golfe et d’autres régions aux hivers doux et aux étés chauds, il devrait être orienté vers le bas.

6) Tous les conduits du vide sanitaire doivent être isolés.

7) Toutes les conduites d’eau chaude et froide dans le vide sanitaire doivent être isolées à moins qu’elles ne soient situées à l’intérieur de l’isolation.

8) Les évents du vide sanitaire doivent être fermés après s’être assuré que le vide sanitaire et tous les matériaux de construction qu’il contient sont secs.

Pour isoler les systèmes de plancher à fermes, il est préférable d’installer un filet ou un panneau isolant en mousse sous les fermes de plancher. Ensuite, l’espace créé entre le filet ou l’isolant et le sous-plancher doit être rempli d’isolant en vrac.

Si vous isolez adéquatement votre vide sanitaire, en plus de l’étanchéité à l’air et du contrôle de l’humidité, vous économiserez sur les coûts énergétiques et augmenterez le confort de votre maison.

Comment isoler un vide sanitaire dépend de s’il est ventilé ou non. Traditionnellement, les vides sanitaires ont été ventilés pour éviter les problèmes d’humidité, comme l’exigent la plupart des codes du bâtiment. Cependant, de nombreux professionnels du bâtiment reconnaissent maintenant que la construction d’un vide sanitaire non ventilé (ou la fermeture des évents après l’assèchement du vide sanitaire après la construction) est la meilleure option dans les maisons utilisant des techniques appropriées de contrôle de l’humidité et de drainage extérieur.

Il y a deux raisons principales à cette ligne de pensée : 1) La ventilation en hiver rend difficile le maintien au chaud des vides sanitaires ; et 2) l’air extérieur chaud et humide en été introduit dans le vide sanitaire par les évents de fondation rend difficile la déshumidification de l’espace. En fait, cet air peut augmenter les niveaux d’humidité dans le vide sanitaire.

Isoler un vide sanitaire non ventilé

Si vous avez ou aurez un vide sanitaire non ventilé, votre meilleure approche consiste à sceller et à isoler les murs de fondation plutôt que le sous-plancher.

Les avantages d’isoler le vide sanitaire sont les suivants :

Vous pouvez éviter les problèmes associés à un vide sanitaire ventilé.

Moins d’isolation est nécessaire (environ 400 pieds carrés pour un vide sanitaire de 1 000 pieds carrés avec des murs de 3 pieds.)

La tuyauterie et les conduits se trouvent dans le volume conditionné de la maison, de sorte qu’ils ne nécessitent pas d’isolation pour l’efficacité énergétique ou une protection contre le gel.

L’étanchéité à l’air entre la maison et le vide sanitaire est moins critique.

Les inconvénients de l’isolation d’un vide sanitaire sont les suivants :

L’isolation peut être endommagée par des rongeurs, des parasites ou de l’eau.

Un système d’atténuation du radon nécessitera une ventilation du vide sanitaire vers l’extérieur. Ne pas planifier une construction résistante au radon peut nécessiter l’étanchéité du sol pour atténuer le radon par la ventilation.

Le vide sanitaire doit être construit de manière étanche et le pare-air doit être maintenu.

La porte d’accès au vide sanitaire doit être située à l’intérieur de la maison à travers le sous-plancher à moins qu’une porte d’accès étanche et isolée dans le mur d’enceinte ne soit construite et entretenue.

Isoler les murs du vide sanitaire



1) Examiner les plans de cette méthode d’isolation des fondations avec la lutte antiparasitaire et les responsables locaux du bâtiment pour assurer la conformité au code.

2) Éliminer ou sceller les évents de fondation.

3) S’assurer que les fournaises à combustion et les chauffe-eau situés dans le vide sanitaire sont des appareils à combustion étanche munis d’un système de combustion motorisé.

4) Sceller toutes les fuites d’air à travers le mur extérieur pendant et après la construction, y compris la solive de bande.

5) Localisez l’accès au vide sanitaire à l’intérieur de la maison ou installez un accès à travers le périmètre qui restera étanche après une utilisation répétée.

6) Installez un panneau de mousse rigide ou une natte isolante (mousse extérieure, mousse intérieure ou natte intérieure) pour obtenir une couverture isolante complète. Isolez la solive de bande avec un matelas isolant ainsi que l’accès au vide sanitaire s’il est situé dans le mur.

7) Installez un écran termite continu entre la solive de bande et le mur de fondation en maçonnerie qui recouvre l’isolation du mur et s’étend complètement à l’extérieur (ou laissez un espace d’isolation de 2 à 4 pouces en haut pour l’inspection des termites).

8) Installer une sortie d’alimentation dans le vide sanitaire, en s’appuyant sur l’étanchéité du sol pour fournir le chemin de retour d’air.

Isoler un vide sanitaire ventilé

Voici quelques consignes à suivre pour isoler un vide sanitaire ventilé :

1) Sceller soigneusement tous les trous dans le plancher au-dessus (le « plafond » du vide sanitaire) pour empêcher l’air de souffler dans la maison.

2) Isoler entre les solives de plancher avec de la fibre de verre enroulée. Installez-le fermement contre le sous-plancher. Scellez soigneusement toutes les coutures pour empêcher le vent de souffler dans l’isolant. Aussi, soutenez adéquatement l’isolant avec des attaches mécaniques afin qu’il ne tombe pas des espaces entre les solives dans les années à venir. Ne comptez pas sur le frottement entre la fibre de verre et les solives en bois pour le fixer en place.

3) Recouvrez l’isolant d’une pellicule isolante ou placez-y un pare-vapeur.

4) Installez un pare-vapeur en polyéthylène ou un matériau équivalent sur le sol en terre battue. Collez et scellez soigneusement toutes les coutures. Vous pouvez également recouvrir le polyéthylène d’une fine couche de sable ou de béton pour le protéger des dommages. Ne couvrez pas le plastique avec quoi que ce soit qui pourrait y faire des trous, comme du gravier concassé. Assurez-vous que la hauteur libre du vide sanitaire respecte les réglementations du code local si vous envisagez de couler une dalle de béton.

5) L’orientation des pare-vapeur dépend de l’emplacement et du climat de la maison.

Lorsque vous isolez correctement un vide sanitaire, vous devez également tenir compte des mesures de contrôle de l’humidité et de l’étanchéité à l’air. Enfin, vous devez tenir compte de la résistance ou du contrôle du radon lors de l’installation de tout type de fondation.

