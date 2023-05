Comment installer l’isolant de feuille d’aluminium de barrière radiante

L’un des moyens les plus simples et les moins coûteux de réduire vos coûts énergétiques et de rafraîchir votre maison en été est d’installer une isolation par barrière radiante en aluminium dans votre grenier.

Comme indiqué dans le Guide d’achat d’isolants, l’isolant en feuille de barrière radiante est constitué d’une mince feuille d’aluminium ou d’un autre matériau réfléchissant posé sur l’isolant du grenier ou fixé aux chevrons du toit. Conçue pour refléter la chaleur absorbée par un toit lors de journées chaudes et ensoleillées, la feuille de barrière radiante garde l’air du grenier plus frais et réduit ainsi la quantité de chaleur transférée aux espaces de vie en dessous.

Installation d’isolation de feuille

Dans un grenier existant, vous pouvez soit agrafer des rouleaux d’isolant de barrière radiante en feuille aux chevrons, soit poser la feuille sur le dessus de l’isolant. Fixer une isolation de barrière radiante aux chevrons est la méthode la plus efficace à utiliser, mais les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Pose de la barrière radiante sur l’isolation du sol des combles est le moyen le plus simple de l’installer, mais il est plus susceptible de devenir poussiéreux de cette façon, et le ministère de l’Énergie estime que, lorsqu’une barrière radiante accumule de la poussière, son efficacité peut être réduite jusqu’à 50 %. Cela rend également la navigation dans le grenier plus dangereuse, car vous ne pourrez pas identifier facilement où se trouvent les solives du toit. De plus, la vapeur d’eau peut se condenser sur la face inférieure et humidifier l’isolant, réduisant son efficacité et favorisant la croissance de moisissures. Si vous décidez d’opter pour une installation de plancher de grenier, assurez-vous d’acheter une barrière radiante qui permet à l’humidité de s’évaporer.

Fixation de l’isolant de barrière radiante en feuille sur la face inférieure du toit permet une meilleure ventilation dans le grenier – réduisant l’accumulation de chaleur en été et éliminant l’humidité dommageable en hiver – et il n’obscurcit pas l’emplacement des solives. Cependant, cela peut réduire la durée de vie des bardeaux d’asphalte sur votre toit (puisque la chaleur est réfléchie, les bardeaux peuvent devenir jusqu’à 10 degrés F. plus chauds qu’ils ne le feraient normalement). Vous avez besoin de plus de temps pour une installation de chevrons de toit que pour une installation de plancher de grenier, car il est plus difficile que de simplement poser une barrière radiante sur l’isolant ; De plus, vous avez besoin de plus de matériaux car la surface d’un toit en pente est supérieure à celle du sol.

Conseils d’installation appropriés

Quelle que soit l’installation, assurez-vous que le matériau réfléchissant est orienté vers le haut afin qu’il éloigne la chaleur de la maison. Pour votre confort et votre sécurité, essayez d’éviter de l’installer en plein été, lorsque votre grenier est le plus chaud. De plus, avoir un assistant rendra un travail relativement simple encore plus facile. Veillez à ne pas couvrir les évents ou l’éclairage, et veillez à ne pas accrocher de câblage électrique.

Portez des vêtements de protection, un masque anti-poussière et un équipement de protection sur la tête, car les clous traversent parfois le platelage du toit. Si votre grenier n’est pas aménagé, utilisez un morceau de contreplaqué posé sur les solives du toit pour répartir votre poids et vous aider à naviguer; sinon, un faux pas pourrait vous faire plonger à travers le plafond en dessous.

Le coût d’installation d’une barrière radiante dépend du type d’isolation dont vous disposez, du type de barrière radiante que vous choisissez et du fait que vous engagez un entrepreneur pour le faire ou le faites vous-même. Lors de l’achat de la barrière elle-même, assurez-vous qu’elle est classée Classe A par la National Fire Protection Association pour répondre à toutes les réglementations du code du bâtiment. Vous pouvez acheter une barrière radiante en ligne.