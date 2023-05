Comment installer l’éclairage extérieur

Apprenez à installer l’éclairage extérieur avec ce guide de bricolage utile, qui couvre la conception de l’éclairage et des conseils étape par étape sur les lumières de détection de mouvement.

Grâce aux systèmes basse tension couramment disponibles dans les centres de rénovation domiciliaire, l’installation d’un éclairage extérieur est un projet facile le week-end.

Vous pouvez soit acheter un kit comprenant des luminaires, un transformateur et un câble, soit mélanger et assortir. Dans ce dernier cas, assurez-vous que le transformateur et le câble peuvent supporter la charge des luminaires (voir Guide d’achat d’éclairage extérieur).

Vous pouvez installer un système minimal pour moins de 500 $. Un transformateur de 300 watts coûtera entre 100 et 200 dollars, et un câble d’éclairage à enfouissement direct et quelques lampes coûteront environ 200 dollars supplémentaires.

Si votre plan implique des travaux électriques considérables ou un agencement d’éclairage particulièrement complexe, il peut être judicieux d’engager un entrepreneur en éclairage extérieur ou en aménagement paysager pour effectuer les travaux.

Décidez d’abord où vous allez placer le transformateur. Sachez que vous devrez le brancher dans une prise électrique protégée par GFCI. Idéalement, vous souhaiterez que l’emplacement du transformateur soit assez proche de l’emplacement où les lumières seront installées. Montez le transformateur hors du sol en le vissant au revêtement, à un poteau de clôture ou à un autre support sonore.

Placez ensuite les luminaires sur le sol où vous avez l’intention de les installer.

Faites ensuite passer le câble électrique extérieur du transformateur à chacun des emplacements des luminaires. Gardez à l’esprit que vous voudrez protéger le câble contre les dommages, alors optez pour un itinéraire où vous pouvez creuser une tranchée, le faire passer le long de la base d’une clôture ou le poser le long de la surface où il ne sera pas dérangé par le jardinage. ou la circulation à pied. Si vous décidez d’enterrer le câble à certains endroits, une tranchée peu profonde de 3 à 6 pouces fera l’affaire.

Joignez les fils des luminaires au câble principal. Pour le travail, vous pouvez utiliser des connecteurs simples conçus pour ce travail – ils ont des bornes pointues qui mordent dans les fils lorsque vous les enclenchez ou les vissez en place.

Installez fermement les luminaires dans le sol et couvrez leurs fils de connexion avec de la terre ou du paillis.

Ensuite, dénudez 1/2 pouce d’isolant du câble principal et fixez les fils aux bornes du transformateur. Avec certains transformateurs, il vous suffit de pousser les extrémités dénudées des fils dans les trous des bornes ; avec d’autres, vous enroulez les fils autour des vis des bornes, puis serrez les vis.

En suivant le manuel du propriétaire, branchez le transformateur et allumez-le pour tester les lumières. Cherchez une lumière ou écoutez un bourdonnement qui indique que le transformateur est allumé. Si aucune des lumières ne fonctionne, le problème est probablement une mauvaise connexion au niveau du transformateur. Si certains d’entre eux fonctionnent, ceux qui n’ont probablement pas de connexion défectueuse au niveau du luminaire.

Installation d’un éclairage à détecteur de mouvement

Un moyen simple d’améliorer la sécurité de votre maison et d’économiser de l’énergie consiste à installer un luminaire extérieur à détection de mouvement. Ceux-ci s’allument lorsqu’ils détectent un mouvement et s’éteignent également automatiquement, vous donnant un éclairage uniquement lorsque vous en avez besoin et déjouant les intrus potentiels.

Les instructions suivantes expliquent comment remplacer un luminaire existant par un luminaire à détection de mouvement.

1 Une fois que vous vous êtes assuré que le circuit alimentant le luminaire a été coupé, retirez le luminaire existant. Pour ce faire, desserrez les écrous et/ou les vis qui fixent le luminaire au mur. Utilisez un testeur de tension pour vous assurer qu’il n’y a pas de courant provenant des fils dans la boîte.

2 Saisissez le nouveau luminaire et tirez ses fils à travers le joint en caoutchouc attaché. Fixez les fils du luminaire aux fils correspondants de la boîte, en commençant par le fil de terre vert (ou la vis) et le fil et en continuant jusqu’aux fils et fils blancs et noirs.

3 Soulevez le luminaire en place, en vous assurant que le joint en caoutchouc forme une bonne étanchéité avec la boîte. Fixez le luminaire avec des écrous et/ou des vis. Revérifiez le sceau.

4 Rallumez le circuit pour alimenter le luminaire. Dirigez la lumière dans la direction que vous souhaitez éclairer. Serrez l’écrou pour fixer la lumière en place.

5 Tournez le capteur pour qu’il capte les mouvements sur votre chemin et aussi dans votre jardin. Veillez à ne pas viser de manière à ce qu’il détecte le mouvement des voitures qui passent. Étalonnez la plage de sensibilité de votre capteur (beaucoup ont un cadran vous permettant de le faire).

6 Réglez la minuterie sur votre lampe à détecteur de mouvement – cela indique au capteur combien de temps la lumière doit rester allumée après avoir détecté un mouvement.