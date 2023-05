Comment installer le revêtement à recouvrement

Conseils d’experts sur la façon d’installer un revêtement à clin en bois ou en fibrociment, y compris la façon de préparer les murs extérieurs et de disposer le revêtement pour l’installation.

Le bardage à clin, aussi appelé bardage horizontal ou clin, peut être fait de bois, de fibrociment, de contreplaqué, de panneaux durs ou de matériaux similaires. Malgré la variété des matériaux, les méthodes d’installation sont fondamentalement les mêmes, avec quelques variations dans les fixations, les joints, etc.

Par exemple, vous installez un revêtement à clin en fibrociment de la même manière qu’un revêtement en bois, mais la plupart des fabricants vous conseillent de laisser des espaces de 1/8 de pouce aux extrémités des planches pour permettre l’expansion, puis de calfeutrer les espaces. Suivez toujours les instructions du fabricant.

La plupart des revêtements à clin sont biseautés, ce qui signifie que le bord inférieur est plus épais que le haut.

Comme son nom l’indique, une planche de revêtement supérieure chevauche la planche en dessous de 1 à 2 pouces.

Sur les profils épais de revêtement, les clous peuvent être cachés, c’est-à-dire qu’ils sont enfoncés dans la partie supérieure d’une planche afin qu’ils soient recouverts par la partie inférieure de la planche au-dessus de celle-ci. Sinon, les clous peuvent être laissés exposés et recouverts de peinture, auquel cas ils sont enfoncés dans la partie inférieure d’une planche afin qu’ils passent juste au-dessus du bord supérieur de la planche en dessous d’eux.

Si vous envisagez de peindre votre revêtement, c’est une bonne idée d’apprêter toutes les pièces de tous les côtés avant de les installer; de cette façon, les dos seront également protégés contre la pourriture et les planches sont moins susceptibles de se tasser ou de se tordre. Toujours apprêter les extrémités coupées des planches avant d’installer les planches.

Dans certaines installations personnalisées, le revêtement à clin est soigneusement coupé en onglet aux coins extérieurs. Cela donne un look classique mais nécessite de très bonnes compétences en menuiserie et des planches qui ne rétréciront pas. La méthode discutée ici est plus simple et plus courante : installer d’abord la garniture d’angle, puis y coller le revêtement.

Préparation des murs pour le revêtement à clin

Les murs doivent être dépouillés de tous les revêtements précédents et la surface doit être assez lisse et plate, car le revêtement à recouvrement suivra tous les contours.

Certains motifs de revêtement de 3/4 de pouce d’épaisseur peuvent être appliqués directement sur les montants du mur.

Les motifs plus minces doivent être installés sur une base de contreplaqué ou de panneaux de copeaux orientés.

Agrafez une couche d’enveloppe de maison au revêtement, en travaillant de bas en haut, et en faisant se chevaucher les joints de plusieurs centimètres afin que toute l’eau qui l’atteint se déverse sur le mur. Encore une fois, suivez les recommandations du fabricant.

Autour des fenêtres et des portes, installez un solin métallique avant d’appliquer la garniture pour vous assurer que l’eau ne s’infiltrera pas. Certains installateurs installent des bandes verticales de feutre de toiture sur les montants. Celles-ci vous aident à localiser les montants et aident à sceller les tiges des clous pour empêcher la pénétration d’humidité.

Plan d’installation du revêtement à clin

Déterminez à quoi ressembleront les planches là où elles rencontrent un avant-toit au sommet. Vous pourrez peut-être y installer une pièce de garniture après l’installation du revêtement, ou vous devrez peut-être couper le revêtement pour l’ajuster avec précision.

Déterminez le « dévoilement » souhaité, c’est-à-dire la largeur verticale des planches qui seront exposées. Par exemple, vous pouvez avoir des planches de 8 pouces de large avec un jeu de 5 1/2 pouces. Si vous achetez un revêtement qui a des rainures d’installation, comme un revêtement à feuillure ou à feuillure biseautée, le jeu sera déterminé par la feuillure ou le feuillure. Vous empilez simplement les planches sur le dessus pour obtenir une révélation cohérente.

Sur le revêtement non rainuré, vous devrez vous assurer que les jeux sont tous égaux en vérifiant fréquemment l’espacement ou en utilisant un poteau d’étage comme décrit dans Couper et fixer le revêtement à recouvrement.

Dans la plupart des cas, le revêtement s’enroulera tout autour de la maison. Les dernières planches doivent se rencontrer au même niveau, sinon l’installation n’aura pas l’air professionnelle. Cela signifie que vous devez établir et marquer une ligne de base de niveau tout autour de la maison. Utilisez un niveau d’eau, un niveau de ligne ou un niveau de transit pour créer ces lignes de mise en page.

Vous voudrez peut-être modifier la disposition afin d’avoir des planches pleine largeur en haut des fenêtres ou des portes, surtout si vous avez plusieurs fenêtres à la même hauteur. Assurez-vous de déterminer cet espacement à l’avance. Voici une excellente vidéo sur la façon exacte de procéder :

