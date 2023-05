Comment installer et câbler des luminaires

Un guide de bricolage détaillé pour l’installation et le câblage des luminaires, avec des conseils d’experts sur la mise à la terre des luminaires métalliques et une liste de méthodes pour faire passer les fils.

L’un des moyens les plus simples et les plus économiques de donner un nouveau look à une pièce de votre maison consiste à installer un nouveau luminaire. L’éclairage affecte non seulement la façon dont vous pouvez voir votre chemin dans une pièce, mais aussi l’apparence de la pièce. Différents types d’éclairage et de luminaires offrent une « sensation » différente aux espaces sur lesquels ils éclairent.

Les luminaires montés en surface sont montés directement sur un boîtier, soit au ras du plafond ou du mur, soit suspendus au boîtier de plafond par un cordon ou une chaîne. La plupart des nouveaux luminaires sont livrés avec leur propre matériel de montage et s’adaptent facilement à n’importe quelle boîte de luminaire standard.

Les luminaires sont disponibles en différents poids et tailles, et ces caractéristiques déterminent la méthode de montage. Les petits plafonniers légers peuvent généralement être vissés directement dans les oreilles de montage du boîtier du luminaire. Cependant, les luminaires plus lourds peuvent devoir être fixés à la boîte avec une barre de montage, un suçon ou un goujon. Les luminaires pesant plus de 50 livres devront être fixés à une solive ou à une poutre ainsi qu’à la boîte de montage. Pour plus d’informations sur les luminaires muraux, voir Comment installer les luminaires de vanité.

Fixations métalliques de mise à la terre

Tous les luminaires incandescents et fluorescents avec des pièces métalliques exposées doivent être mis à la terre :

• Les boîtes métalliques avec le mamelon ou les vis retenant le luminaire à la boîte mettront le luminaire à la terre.

• Les boîtes à la fin d’un circuit doivent avoir le fil de mise à la terre du câble attaché directement à la vis ou au clip de mise à la terre de la boîte.

• Si plus d’un câble entre dans la boîte, vous devrez faire un cavalier de mise à la terre (queue de cochon).

Boîtes de montage non métalliques

Une boîte non métallique n’a pas besoin d’être mise à la terre, mais vous devez mettre le luminaire à la terre :

• Achetez une boîte avec une barre de mise à la terre en métal.

• Si le luminaire se trouve à la fin d’un circuit, fixez le fil de mise à la terre du câble à la barre.

• Si le luminaire est au milieu d’un circuit, faites un cavalier de mise à la terre (queue de cochon) pour relier le fil de mise à la terre du câble à la barre.

Luminaires suspendus

Les luminaires suspendus ont également besoin d’un fil de mise à la terre entre la douille de l’ampoule et la boîte. La plupart des nouveaux luminaires sont pré-câblés avec un fil de mise à la terre.

Comme pour tout projet électrique, la première et la plus importante étape consiste à débrancher l’alimentation du circuit en retirant le fusible ou en éteignant le disjoncteur. Utilisez un testeur de circuit (également appelé testeur de néon) pour confirmer que le circuit est mort.

Méthodes d’acheminement des fils

Lorsque les plans d’amélioration de l’habitat nécessitent un nouvel éclairage, plusieurs options s’offrent à vous. Les luminaires montés en surface, sur rail et encastrés sont tous disponibles dans une grande variété de styles et de gammes de prix pour répondre à de nombreux besoins d’éclairage et de budget différents. Mais pour les faire fonctionner, vous devez alimenter les lumières, ce qui signifie faire passer du fil.

Comme pour tout projet électrique, la première et la plus importante étape consiste à débrancher l’alimentation du circuit en retirant le fusible ou en éteignant le disjoncteur. Utilisez un testeur de circuit (également appelé testeur de néon) pour confirmer que le circuit est mort. Cela vous évitera de mauvaises surprises.

Une fois l’alimentation coupée, il existe trois façons simples d’alimenter un luminaire : 1) fin de circuit, 2) milieu de circuit et 3) fin de circuit avec boucle de commutation.

Les trois façons de câbler sont simples, mais, en fonction de vos besoins spécifiques et du type de luminaires que vous installez, vous voudrez choisir la plus appropriée.

Fin de circuit

Le câblage de fin de circuit standard est la stratégie la plus simple lors du câblage des luminaires et est particulièrement pratique si vous réalisez de grands projets où les murs ouverts vous permettent de faire passer le fil sans entrave.

Pour câbler la fin de circuit, il suffit de faire passer la ligne électrique directement du boîtier de commutation à l’endroit où vous allez installer le luminaire. Cette source unique de câblage facilite l’installation des luminaires sur toute la ligne. Une fois que vous avez installé la première lumière, vous pouvez en faire fonctionner une autre sur cette ligne pour alimenter le reste de la pièce. Assurez-vous simplement de ne pas surcharger votre boîte à fusibles.

Milieu de circuit

Le câblage au milieu du circuit est un peu plus complexe que le câblage en fin de circuit car il y a simplement plus de fils à gérer. Lorsque plus d’un jeu de fils entre dans le boîtier du luminaire, le câblage est considéré comme étant au milieu du circuit, car l’alimentation entre dans le boîtier, passe par la lumière et sort vers d’autres luminaires.

Lors du câblage d’un luminaire au milieu du circuit, assurez-vous que tous les fils blancs sont connectés ensemble et que tous les fils noirs sont connectés ensemble ; cela inclut les fils pour le luminaire. En faisant cela, vous permettez à l’électricité non seulement d’alimenter la lumière que vous installez, mais vous complétez également le circuit des luminaires « en aval ».

Fin de circuit avec boucle de commutation

Lorsque le luminaire est installé avec des fils de la source d’alimentation avant l’interrupteur, cela s’appelle une boucle d’interrupteur. Les fils proviennent de la boîte de jonction ou du sous-panneau, puis vont dans le luminaire, puis à l’interrupteur qui contrôle la lumière. C’est souvent le cas lors de l’installation d’un éclairage de garage, où l’interrupteur est plus éloigné de la source d’alimentation que le luminaire.

La chose importante à retenir lors du câblage de fin de circuit avec une boucle de commutation est que les deux fils sortant du luminaire seront «chauds» ou alimentés, car il n’y a pas de coupure dans le circuit avant le luminaire. Câblez le luminaire comme vous le feriez normalement, mais marquez le fil blanc qui est normalement neutre comme chaud avec de la peinture noire ou du ruban adhésif lorsqu’il quitte la boîte du luminaire et également à l’extrémité de l’interrupteur.

Installation de luminaires

