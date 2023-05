Comment installer des volets métalliques Hurricane

Si vous vivez dans une région sujette à des vents extrêmement violents, des ouragans ou des tempêtes tropicales, vous devriez sérieusement envisager de protéger votre maison et votre famille avec des volets anti-ouragan.

La plupart des dommages causés par les vents violents sont causés par des débris en suspension dans l’air qui traversent les fenêtres et les portes vitrées. Les volets anti-ouragan, également appelés panneaux anti-tempête, constituent un moyen efficace et relativement abordable de couvrir les ouvertures des fenêtres et des portes.

Ici, nous aborderons les étapes clés de l’installation de volets en aluminium ondulé, qui sont rapides et faciles à installer, à retirer et à ranger. Les volets en aluminium sont également légers et incroyablement solides. Lorsqu’ils sont correctement installés, ils sont capables de résister à une force impressionnante de 1 000 livres par pouce carré.

Vous pouvez également trouver des volets anti-ouragan en acier et en polycarbonate transparent. Chaque type de volet est installé légèrement différemment des volets en aluminium dont il est question ici. Par conséquent, il est important de lire attentivement les instructions du fabricant pour s’assurer que les volets sont correctement installés.

Avant d’entrer dans les détails de l’installation, examinons brièvement comment les volets anti-ouragan sont montés sur la maison.

Systèmes de montage de volets anti-ouragan

Quelques systèmes de montage différents sont utilisés pour fixer les volets anti-ouragan à la maison. Le type le plus populaire est connu sous le nom de système de rails, qui comprend deux rails métalliques : un rail est monté au-dessus de la fenêtre ou de la porte, l’autre en dessous. Les volets s’insèrent dans les deux rails et sont fixés à des boulons saillants avec des écrous à oreilles. (Les volets en aluminium décrits ci-dessous sont installés avec un système de rail.)

Systèmes de chenilles

Dans un système de rails, les deux rails sont montés en permanence sur la maison et les volets sont installés à l’approche de la tempête, puis retirés et rangés par la suite. Il existe une autre version du système de rails qui a des rails amovibles qui sont démontés avec les volets. L’inconvénient d’un système de rails amovibles est qu’il prend beaucoup plus de temps à installer car vous devez d’abord installer tous les rails, puis monter les volets.

Systèmes à montage direct

Pour un système à montage direct, il n’y a pas de pistes ; au lieu de cela, vous boulonnez simplement les volets anti-ouragan directement au mur de la maison. Avec ce système, des inserts filetés sont installés de manière permanente dans le mur, puis une vis mécanique est enfoncée dans chaque insert. Lorsque vient le temps d’installer les volets, vous retirez les vis, placez le volet sur la fenêtre ou la porte et vissez les vis dans les inserts.

Volets accordéon

Enfin, il y a des volets en accordéon, qui sont montés en permanence sur la maison. En cas d’orage, il vous suffit de fermer les volets et de les verrouiller. Une fois l’orage passé, repoussez simplement les volets. Bien que les volets accordéon soient de loin les plus faciles à utiliser, ils sont également plusieurs fois plus chers que les volets anti-ouragan en aluminium. De plus, ils nécessitent une installation professionnelle.

Comment installer des volets anti-ouragan en carton ondulé

Les volets anti-tempête en aluminium ondulé peuvent être installés par tout bricoleur expérimenté. Voici comment.

Commencez par installer le rail d’en-tête, qui est souvent appelé rail en H car, de profil, il ressemble à la lettre majuscule H. Ensuite, installez le rail inférieur, qui est connu sous le nom d’angle à goujon car il a des boulons filetés. (goujons) dépassant de sa surface.

Les deux rails doivent être solidement fixés à la maison avec des vis ou des boulons en acier inoxydable. Vérifiez auprès du fabricant de volets pour obtenir des instructions d’installation spécifiques pour la fixation à divers murs de la maison, y compris les murs à ossature de bois, les blocs de béton ou le béton coulé. Assurez-vous de porter des gants de travail en cuir lorsque vous manipulez des volets en aluminium; ils ont des arêtes très vives.

Commencez par maintenir la piste d’en-tête horizontalement au-dessus de la fenêtre, en veillant à ce que son bord inférieur soit aligné avec l’ouverture de la fenêtre. Entraînement en une seule vis près du centre du linteau, puis vérifiez son niveau avant de visser les vis restantes. Appliquez un cordon de mastic silicone le long du haut de l’en-tête pour sceller la pluie. Glissez un volet anti-ouragan dans l’en-tête et appuyez fermement le volet contre le mur. Marquez l’endroit où l’extrémité inférieure du volet entre en contact avec le mur sous la fenêtre. Mesurer vers le bas ½ pouce de la marque et tracez une ligne de niveau sur le mur. Maintenez le rail inférieur au ras de la ligne de niveau et vissez-le au mur. La plupart des rails inférieurs ont les boulons déjà en place. Si votre rail ne le fait pas, faites glisser les boulons dans le canal fourni ou faites-les passer à travers les trous pré-percés. Maintenant, avec les deux pistes en place, vous pouvez installer les volets anti-ouragan. Glissez l’extrémité supérieure du premier volet dans l’en-tête. Appuyez sur le bas du panneau contre le mur de la maison. Assurez-vous que les boulons dépassent des fentes en trou de serrure le long du bas du volet. Placez les rondelles en trou de serrure sur les boulons, si le fabricant l’exige, puis vissez un écrou à oreilles sur chaque boulon. (Un tourne-écrou à oreilles dans une perceuse sans fil rend ce travail beaucoup plus rapide.) Glissez le deuxième volet en place, en veillant à ce qu’il chevauche le premier. Encore une fois, fixez le bas du volet avec des écrous à oreilles. Répétez jusqu’à ce que tous les panneaux soient solidement maintenus dans les deux rails.

C’est tout ce qu’on peut en dire. Il faut généralement environ cinq minutes pour installer des volets anti-tempête en aluminium sur une fenêtre de taille moyenne et moins de 10 minutes pour protéger une porte-fenêtre coulissante. Une fois que vous êtes sûr que l’orage est passé, vous pouvez retirer les volets tout aussi rapidement en inversant les étapes d’installation.

Le coût des volets d’ouragan

À présent, je suis sûr que vous êtes curieux de savoir combien coûtent les volets anti-ouragan en aluminium. Les prix dépendent de la taille du volet, mais ils varient également d’une région du pays à l’autre. Cependant, voici une idée approximative des coûts :

Les volets en aluminium ondulé mesurent généralement 15 pouces de large et sont généralement disponibles en quatre hauteurs différentes : 44 (25 $), 68 (34 $), 86 (42 $) et 104 pouces (55 $).

Attendez-vous à payer environ 35 $ pour un rail d’en-tête en aluminium de 146 pouces de long et 56 $ pour le rail inférieur à angle de tige de même longueur. Les deux rails peuvent être coupés sur mesure.

Selon le nombre de fenêtres et de portes que vous devez protéger, le coût final des volets anti-ouragan peut être important. Cependant, vous devriez être en mesure de récupérer une partie des dépenses grâce à des primes d’assurance habitation moins élevées. la plupart des compagnies d’assurance offrent des rabais considérables si vous avez des volets anti-ouragan.

Dernier conseil

Voici deux derniers conseils à prendre en compte :

1) Entraînez-vous à installer tous vos volets anti-ouraganet chronométrez le temps qu’il faut pour les sortir du stockage et les suspendre afin d’avoir une idée réaliste du délai dont vous aurez besoin si une tempête majeure approche.

2) Assurez-vous que vos volets anti-ouragan sont facilement accessibles, et soyez prêt à agir rapidement. À l’approche d’un orage, passez à l’action en installant les volets dès que possible. Les volets anti-ouragan fourniront très peu de protection s’ils sont enterrés profondément à l’intérieur de votre garage.

Joseph Truini est un auteur et expert en rénovation domiciliaire qui écrit pour Home Depot. Il fournit des conseils sur tout, du choix des bons volets à l’installation d’un îlot de cuisine. Pour voir une variété d’options d’obturation, cliquez ici.