Comment installer des ventilateurs de salle de bain et de cuisine

Instructions d’experts étape par étape pour installer vous-même un ventilateur de salle de bain ou de cuisine, y compris les méthodes de ventilation à travers un mur ou un toit.

Les cuisines et les salles de bains sont particulièrement sujettes aux problèmes d’humidité causés par une humidité élevée. La chaleur et l’humidité se combinent pour produire de l’air chargé d’humidité qui remplit la pièce et, au contact des murs et des plafonds plus froids, se condense et redevient de l’eau.

Cela alimente la moisissure, le mildiou et même la pourriture structurelle. Pour expulser l’air humide avant qu’il n’ait une chance de se condenser, chaque salle de bain a besoin d’une ventilation. Et les cuisines ont besoin d’une ventilation pour expulser la vapeur et les odeurs de cuisson. Dans la plupart des cas, la meilleure ventilation pour les cuisines et les salles de bain est un ventilateur d’extraction ou une hotte de cuisine. Les méthodes d’installation des hottes de cuisine et des ventilateurs de bain sont assez similaires; nous nous concentrons ici sur les techniques d’installation d’un ventilateur de salle de bain.

Bien que les salles de bains de la plupart des maisons neuves soient équipées de ventilateurs de salle de bain adéquats, une maison plus ancienne est souvent entièrement dépourvue de ventilateur ou en possède un qui est sous-alimenté. Lors de l’achat d’un nouveau ventilateur, assurez-vous de vérifier sa cote de mouvement de l’air, qui est mesurée en pieds cubes par minute (CFM). Pour une salle de bain de taille moyenne, l’exigence minimale est de 80 CFM.

Remplacer un ventilateur existant par un nouveau est un projet de bricolage relativement facile tant que la nouvelle unité s’adaptera à l’ouverture existante et pourra être connectée au conduit d’évacuation existant.

L’installation d’un nouveau ventilateur là où il n’y avait pas de ventilateur auparavant est plus compliquée mais souvent plus facile si vous le placez là où il y a un plafonnier existant. Avant d’installer le boîtier du ventilateur, le travail nécessitera de couper un trou dans le plafond à l’emplacement du luminaire, de serpenter un tuyau d’aération (ou conduit) de là vers un mur extérieur, de pénétrer le mur extérieur pour l’évent et d’ajouter un évent casquette. Pour ce travail, achetez un ventilateur doté d’une lumière intégrée pour remplacer la lumière que vous retirez. Si la ventilation dépasse votre niveau de compétence, faites appel à un entrepreneur.

Installation étape par étape du ventilateur de bain

1 Éteignez l’alimentation au luminaire existant au niveau du panneau de service. Retirez l’ancien luminaire. Positionnez le gabarit ou le boîtier sur le plafond afin qu’il soit aligné avec la solive du plafond. Tracez le contour du gabarit ou du boîtier pour localiser l’ouverture. Alternativement, si vous avez accès par le dessus, positionnez le boîtier ou le gabarit à côté de la solive et tracez le contour.

2 Découpez l’ouverture selon les instructions du fabricant à l’aide d’une scie à cloison sèche, d’une scie sauteuse, d’une scie alternative ou d’un couteau utilitaire.

3 Fixez les conduits et insérez le boîtier dans l’ouverture. Fixez le boîtier à la solive avec les attaches fournies. Assurez-vous de remplir tous les trous de montage avec des attaches pour réduire les vibrations et assurer un fonctionnement sans bruit.

4 Connecter le ventilateur au câblage existant en suivant le schéma de câblage du fabricant. Assurez-vous que le circuit électrique est éteint lorsque vous effectuez tous les travaux.

5 Fixez le luminaire au boîtier et fixez la grille au luminaire avec la fixation fournie.

6 Visser une ampoule et fixez le diffuseur ; cela s’enclenchera généralement juste en place.

Enfin, faites passer les conduits en faisant le moins de virages possible.

Marquez l’emplacement du capuchon d’évent et découpez le trou. Appliquez un cordon de mastic silicone autour du périmètre du capuchon et faites-le glisser dans l’ouverture. Fixez le capuchon au mur avec des vis galvanisées. Connectez les conduits au bouchon de ventilation et testez le système.

Options de ventilation du ventilateur de salle de bain

Il existe deux façons courantes d’acheminer les conduits pour évacuer l’air de la salle de bain vers l’extérieur : à travers le plafond et à travers un mur extérieur, ou à travers le plafond et à travers le toit. (Vous pouvez également acheter un ventilateur qui évacue directement à travers un mur extérieur, mais cela nécessite généralement de faire passer une nouvelle ligne électrique au mur.) Parmi les deux options de plafond, un évent à travers un mur est moins susceptible de fuir.