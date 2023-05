Un guide étape par étape utile pour l’installation de portes pliantes. Couvre les étapes allant de la coupe du rail pour s’adapter à l’ouverture pour s’assurer que les portes fonctionnent.

Les portes pliantes fonctionnent avec des pivots sur les bords intérieurs supérieur et inférieur des portes et un rail en haut du montant. Ils sont suspendus en montant le rail puis en insérant les broches dans le rail.

Tout d’abord, déterminez la largeur et la hauteur de votre ouverture pour déterminer la taille et le nombre de portes dont vous aurez besoin. Gardez à l’esprit que des allocations doivent être faites pour la piste.

Le poids de l’unité déterminera la piste et le matériel appropriés. La plupart des entreprises de portes peuvent vous fournir le rail et le matériel appropriés, mais moyennant des frais supplémentaires. Une fois que vous avez les portes, le rail et la quincaillerie, vous êtes prêt à commencer l’installation.

Comment installer des portes pliantes, étape par étape

1 Coupez le rail pour l’adapter à l’ouverture. Fixez le rail au montant de tête avec des vis.

2 Fixez les charnières aux portes. Pour ce faire, placez la porte pivotante sur le bord et marquez une ligne au milieu à environ 7 pouces du haut et 11 pouces du bas. Fixez les charnières avec l’axe de charnière pointant vers les marques. Placez la deuxième porte dos à dos contre la première porte avec le haut des portes au même niveau, puis glissez la moitié de la charnière sans la goupille sur la moitié de la charnière avec la goupille. Enfin, fixez la moitié de la charnière sans la goupille à la deuxième porte.

3 Fixez les plaques de pivot vers le haut et le bas des portes, en veillant à ce que le bras de verrouillage s’ouvre vers l’arrière.

4 Fixez le support de sol au sol, en laissant au moins 9/16 de pouce de la face du jambage et 7/8 de pouce du bord du jambage. Après avoir installé le support de sol, retirez-le.

5 Accrochez les portes. Commencez par la porte pivotante et insérez le pivot supérieur dans la douille du pivot supérieur. Ensuite, insérez le crochet dans la plaque de porte et verrouillez-le en place avec le bras de verrouillage. Accrochez les autres portes de la même manière.

6 Lorsque vous avez terminé, inclinez légèrement les portes pour laisser de la place pour remettre le support de sol en place. Il doit glisser sous le pivot inférieur. Insérez le pivot inférieur dans le support de sol et assurez-vous que le support de sol est bien fixé.

7 Uniquement pour les ensembles quatre portesmontez les aligneurs (petits clips) à l’arrière des portes avant.

8 Assurez-vous que les portes fonctionnent correctement. Si vous devez les ajuster, essayez d’abord d’ajuster la douille de pivot du rail, le support de sol ou les amortisseurs – les pièces à ressort à l’intérieur du rail qui maintiennent la porte bien fermée.

9 Fixez les poignées de porte (généralement achetés séparément).