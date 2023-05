Comment installer des lampes fluorescentes

L’installation d’une lumière fluorescente est une procédure simple avec des résultats spectaculaires.

Pour monter un plafonnier fluorescent typique, utilisez d’abord un détecteur de montants pour trouver les solives de plafond. Si aucun n’est disponible là où vous souhaitez accrocher le luminaire, vous pouvez utiliser des boulons à ailettes pour l’ancrer dans la cloison sèche. Dans tous les cas, assurez-vous que votre perceuse et votre matériel sont accessibles. Coupez l’alimentation du circuit avant d’effectuer tout travail sur l’appareil.

1 Tout d’abord, retirez le couvercle et effectuez toutes les connexions à l’intérieur de l’appareil, comme spécifié par le fabricant. Utilisez des serre-fils pour les épissures. Vous devrez peut-être également ajouter des nattes et un cavalier de mise à la terre pour combler les écarts entre les fils internes du luminaire et le point où le câble entre dans le luminaire.

2 Ouvrez un trou défonçable dans la verrière du luminaire, puis faites passer les fils entrants à travers le trou. Ce luminaire est monté directement sous un boîtier de plafond ; si votre appareil ne l’est pas, prévoyez de fixer le câble à une petite entrée défonçable avec un serre-câble métallique.

3 Si possible, enfoncez des vis à travers la canopée du luminaire et dans les solives du plafond. Si les solives ne sont pas alignées avec le luminaire, fixez le luminaire au matériau du plafond avec des boulons à ailettes.

4 Épisser le fil noir du luminaire au fil chaud noir du circuit et le fil blanc du luminaire au fil neutre blanc entrant. S’il y a un fil de mise à la terre du circuit vert, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre du luminaire. Fixez-le en serrant la vis.

5 Enfin, enfilez les extrémités des tubes fluorescents dans les porte-tubes, puis ajoutez le panneau de diffusion au-dessus des tubes. Comme celui-ci, la plupart des panneaux diffusants s’enclenchent simplement en place. Rétablissez le courant et testez votre nouvelle lumière.