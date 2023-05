Comment installer des gouttières

Conseils de bricolage pour l’installation de gouttières en vinyle, en acier et en aluminium, y compris la prise de mesures

Alors que la plupart des installations de gouttières remplacent un système défaillant, le meilleur moment pour installer de nouvelles gouttières est lorsque vous installez un nouveau toit. C’est non seulement plus facile, mais ils fonctionnent aussi mieux puisqu’ils sont installés comme partie intégrante du système de toiture.

La plupart des gouttières d’aujourd’hui sont faites de vinyle, d’aluminium ou d’acier galvanisé; l’acier inoxydable et le cuivre, qui sont spécialement fabriqués, sont souvent choisis pour les maisons haut de gamme. Ces matériaux ont largement remplacé les gouttières en bois – qui étaient autrefois omniprésentes – car elles sont considérablement plus légères et ne sont pas sujettes aux problèmes liés à l’humidité communs au bois.

L’installation de gouttières est un projet de bricolage assez simple, mais une installation professionnelle est si abordable qu’elle ne permet pas de réaliser des économies suffisamment importantes par rapport à votre temps et à votre travail. Moyennant des frais raisonnables, les fabricants extrudent ce que l’on appelle un matériau « en bobine » (le plus souvent de l’aluminium fini) directement sur votre propriété, formant des gouttières sans soudure qui, une fois installées, sont stables et sans fuite.

À l’inverse, les systèmes de gouttières à faire soi-même sont sectionnels, vendus en pièces de 10 à 22 pieds en vinyle, en acier ou en aluminium prépeint ou en acier galvanisé. Vous achetez les longueurs dont vous avez besoin et les composants pour les joindre tels que les coudes et les connecteurs. Avec certains systèmes, des joints en silicone scellent les connexions ; avec d’autres systèmes, les connexions sont scellées avec du ciment PVC.

Tailles et profils de gouttière

Les profils de gouttière sont nommés d’après la forme qu’ils forment en coupe transversale. Les profils standard sont de style « U » et « K » ou « ogee ». La longueur diagonale peut être de 4, 5 ou 6 pouces, choisie en fonction de la taille de votre maison. Les descentes pluviales sont choisies pour s’adapter à la taille du canal et sont disponibles en profils rectangulaires de 2 x 3 pouces ou 3 x 4 pouces ou en profils ronds de 3 ou 4 pouces. Les descentes pluviales sont fréquemment ondulées pour une flexibilité accrue.

Bien sûr, plus la taille de la gouttière est grande, moins le système est susceptible de se boucher, mais les gouttières doivent toujours être choisies à l’échelle de la surface carrée du toit. Le tableau à droite donne des indications pour choisir la bonne taille. Le diamètre fait référence à la longueur diagonale du canal.

Conseils d’installation

Les gouttières se fixent le long des avant-toits au moyen de sangles, de supports et de crochets. Les cintres de support fixés au fascia ou aux queues de chevrons tous les 3 pieds de gouttière sont l’option la plus sûre. Cependant, si ces éléments de support ne sont pas exposés, une sangle montée sous les bardeaux est l’alternative préférée.

Les descentes pluviales se connectent au système de gouttière avec des coudes, qui à leur tour sont attachés à la maison – trois sangles tous les 10 pieds.

Si vous avez décidé d’installer vous-même votre système de gouttière, assemblez d’abord autant de pièces que possible au sol le long de leur emplacement définitif. Collez les pièces ensemble avec du ciment PVC si le système que vous avez choisi n’a pas de joints en silicone, mais ne collez pas les descentes pluviales ou vous ne pourrez pas les retirer pour les déboucher.

La pente d’une gouttière vers le tuyau de descente devrait baisser de 1 pouce pour chaque 20 pieds de course. Pour ce faire, placez un clou à chaque extrémité du parcours de la gouttière et attachez une ficelle entre les clous. Vérifiez le niveau, puis laissez tomber la ficelle de 1 pouce tous les 20 pieds.

Après avoir aligné la gouttière avec la ficelle, fixez un crochet à l’extrémité du tuyau de descente. Ensuite, en remontant la pente, fixez un cintre tous les 3 pieds. Attachez le tuyau de descente au revêtement avec des vis pour le bois et des ancrages à expansion pour la maçonnerie. Utilisez un composé de calfeutrage pour sceller les sangles.

