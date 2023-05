Comment installer des bandes de départ et de garniture de parement en vinyle

Étape 3: Installer les bandes de départ et la garniture

Vous êtes maintenant prêt à commencer l’installation des bandes de départ et des poteaux d’angle qui reçoivent les panneaux de revêtement. Cela commence par les techniques de préparation du mur existant et se poursuit par l’installation de tous les revêtements et garnitures.

Certaines de ces bandes de montage sont les mêmes pour les parements horizontaux et verticaux. D’autres ne le sont pas. Le revêtement vertical, par exemple, utilise une garniture de base le long du bas au lieu d’une bande de départ et/ou d’une entretoise. Parce que le revêtement horizontal est de loin le type le plus couramment utilisé, nous nous concentrons ici sur son installation. Vous devrez peut-être adapter légèrement les instructions pour le revêtement vertical, comme indiqué dans l’article Comment installer un revêtement vertical en vinyle.

Bandes de départ pour revêtement en vinyle

Tracez une ligne de craie de niveau pour la première bande de départ à la base du mur, à au moins 8 pouces au-dessus du niveau du sol, après avoir déterminé le coin le plus bas de la maison. C’est là que le nouveau revêtement commencera. Cette ligne de craie doit être de niveau et à une distance constante de l’avant-toit ou du haut et du bas des fenêtres.

La plupart des fabricants produisent une bande de départ qui fixe la rangée inférieure du revêtement au revêtement et la maintient à l’angle approprié. Comme le montre le schéma, une entretoise en bois peut être utilisée pour fournir l’angle approprié pour la première bande. Cela devrait être cloué tous les 6 pouces, avec son bord inférieur longeant la ligne de craie.

Dans les cas où la partie inférieure d’un panneau de revêtement horizontal doit être taillée de manière à pouvoir être installée sur des zones telles que des marches et des porches, assurez-vous que le panneau est doté d’une entretoise similaire pour un angle et une rigidité appropriés. Pour sceller le bord d’un panneau de parement à l’endroit où il a été coupé et pour le fixer au mur, vous pouvez utiliser une moulure sous seuil.

Lors de l’installation des bandes de départ, laissez un espace de 1/8 de pouce pour les poteaux d’angle et les canaux en J pour l’expansion. Gardez les extrémités des bandes de départ adjacentes à au moins 1/4 de pouce pour permettre l’expansion. Clouez au centre des fentes de clouage. Si vous utilisez un isolant ou un panneau d’appui, calez si nécessaire pour tenir compte de l’épaisseur supplémentaire.

Installer les poteaux d’angle

Positionnez les poteaux d’angle aux coins extérieurs et intérieurs et suspendez-les par deux clous enfoncés dans la fente la plus haute. Après avoir vérifié l’aplomb avec un niveau, clouez-les tous les 12 pouces. Si vous devez empiler des poteaux bout à bout pour atteindre toute la hauteur du mur, coupez 1/4 de pouce du bas du poteau supérieur et positionnez-le de manière à ce qu’il chevauche le poteau inférieur d’environ 1 pouce. verser de l’eau.

Installer la garniture de porte et de fenêtre

Avant d’installer les garnitures de porte et de fenêtre, calfeutrez d’abord autour des ouvertures pour créer un joint étanche à l’humidité et à l’air. Installez d’abord les hauts, puis les côtés, puis les bas des encadrements de fenêtre. Le long des sommets, installez la moulure en J avec revêtement horizontal et la moulure de base avec revêtement vertical.

Coupez la garniture de sorte qu’elle soit plus longue de deux largeurs de canal que la largeur de l’ouverture. Couper ou couper les onglets aux extrémités. Clouer la garniture tous les 12 pouces au centre. Clouez les pièces latérales tous les 12 pouces, en plaçant le clou supérieur en haut de la fente de clouage et tous les autres clous au centre de la fente de clouage. Si le dessus est coupé en onglet, coupez également les côtés. Au bas des fenêtres, installez une moulure sous le seuil pour le parement horizontal et une moulure en J pour le parement vertical.

Installer la garniture sous les avant-toits et les râteaux

Pour le parement horizontal, installez la moulure profilée en F au niveau du soffite et du pignon. Pour le parement vertical, installez la moulure en J. Clouer tous les 12 pouces au centre.

