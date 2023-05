Comment installer des armoires de salle de bain

Peu d’éléments affectent autant l’ambiance et le fonctionnement d’une salle de bain que les armoires. L’installation d’armoires ne nécessite pas de compétences professionnelles, mais un œil pour la précision est primordial.

Si vous installez plus d’une armoire de base, vous devrez vous assurer que les unités sont de niveau, d’aplomb et alignées les unes avec les autres afin qu’elles fonctionnent correctement et aient l’air correctes. Pour ce faire, la première armoire doit être de niveau et d’aplomb, d’un côté à l’autre et d’avant en arrière, car toutes les autres armoires seront alignées sur celle-ci.

Une armoire d’angle doit être installée en premier. Prévoyez d’installer des armoires après le câblage et la plomberie grossiers, mais avant le nouveau revêtement de sol.

Si les armoires n’arrivent pas assemblées, assemblez-les selon les instructions du fabricant, à l’exception des portes, des étagères et des tiroirs. Pour les armoires pré-assemblées, retirez ces pièces, en les étiquetant pour éviter les approximations lors du remontage.

Le mur sur lequel vous fixez les armoires doit être lisse, de niveau et propre. Placez une longue règle droite contre elle pour vous assurer qu’elle est plate. Marquez les bosses ou les renflements.

Lors de l’installation, tapotez de petits morceaux de bardeaux de bois ou de cales sous et/ou derrière les armoires si nécessaire pour effectuer de légers ajustements. Si les irrégularités sont importantes, compensez-les en utilisant un rail de traçage.

Les armoires supérieures doivent être solidement fixées aux montants du mur, en particulier si elles doivent être chargées d’articles plus lourds tels que de petits appareils électroménagers ou de gros contenants de nettoyants pour salle de bain.

La plupart des armoires ont un rail de support qui traverse le dos ; visser à travers ceci ou à travers une partie solide de l’armoire. Pour chaque armoire, utilisez au moins trois vis qui pénètrent les montants du mur d’au moins 1 1/2 pouces.

Installation étape par étape de l’armoire de bain

L’installation d’un meuble bas de salle de bain autoportant peut être un projet de bricolage relativement facile et, avec les bons outils et matériaux, peut être réalisé en un week-end. Cependant, il est facile d’obtenir un devis auprès d’un entrepreneur local en installation d’armoires si vous pensez que le travail est trop lourd à gérer vous-même.

Si vous choisissez de le faire vous-même, voici comment :

1À l’aide d’un détecteur de montants, localisez les poteaux muraux auxquels l’armoire sera fixée.

Marquez les emplacements des poteaux sur le mur avec un crayon où vous pourrez voir les marques une fois l’armoire en place.

Tracez des lignes verticales droites pour indiquer le centre des poteaux.

2Niveler l’armoire d’avant en arrière et d’un côté à l’autre (si nécessaire, utilisez des cales pour le remonter jusqu’au point haut du plancher ou pour ajuster sa position).

Remarque : Sur certaines vanités, comme celle illustrée, des niveleurs réglables intégrés aux pattes éliminent le besoin de cales.

3Vis d’entraînement à travers le rail arrière de l’armoire (et les cales) dans les montants du mur.

Coupez les cales avec un ciseau ou un couteau pointu afin qu’elles ne soient pas visibles lorsque le comptoir est en place.

Une fois l’ensemble évier et robinet installé, positionnez le comptoir et fixez-le au meuble par le dessous.