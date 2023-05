Comment installer des armoires de cuisine

Vous songez à installer des armoires de cuisine? Ces instructions illustrées étape par étape vous guideront pour suspendre les armoires de base et les armoires murales.

Si vous êtes à l’aise avec les projets de bricolage, vous pourrez peut-être installer vos propres armoires, mais assurez-vous d’avoir tous les outils et le matériel dont vous aurez besoin – et une aide solide – avant de commencer.

Si ce travail vous semble un peu trop complexe, sachez que de nombreux concessionnaires proposent l’installation, soit par leur propre personnel, soit par des installateurs indépendants. Lorsque vous commandez vos armoires, demandez des devis et/ou des références. Le travail se déroule généralement un peu plus facilement si vous embauchez un installateur d’armoires qui connaît le produit particulier que vous achetez. Assurez-vous de demander des références à l’installateur. Une autre option consiste à installer vous-même les boîtes d’armoires et à embaucher un menuisier de finition ou un installateur d’armoires pour gérer les travaux les plus délicats de montage et d’ajustement des portes et des tiroirs ainsi que pour tout travail de finition spécial.

L’installation de nouvelles armoires ne nécessite pas nécessairement l’embauche d’un professionnel, mais cela nécessite une bonne quantité de compétences de bricolage et d’outils de base. La clé est d’installer toutes les armoires parfaitement de niveau et d’aplomb, sinon les armoires peuvent sembler de mauvaise qualité, les portes et les tiroirs peuvent ne pas se fermer correctement et les appareils peuvent mal s’adapter. Vous aurez besoin d’au moins un assistant pour soulever et maintenir les armoires en place pendant le processus de fixation.

Préparation de l’installation de l’armoire

Lors de l’installation de nouvelles armoires, prévoyez de faire le travail après l’achèvement du câblage grossier et de la plomberie, mais avant l’installation du revêtement de sol de finition. En installant le revêtement de sol après l’installation de l’armoire, vous n’utiliserez pas plus de revêtement de sol que nécessaire et les nouveaux sols ne courront pas le risque d’être endommagés par la construction.

Si vous remplacez des armoires obsolètes, retirez soigneusement les anciennes armoires afin de ne pas endommager les murs et de pouvoir les utiliser pour prendre des mesures critiques (ou, dans certains cas, comme modèles pour les nouvelles armoires). La meilleure stratégie de retrait consiste à retirer toutes les portes, à retirer les tiroirs et à soulever toutes les étagères amovibles.

La plupart des armoires sont fixées aux éléments de charpente murale par le dos avec des clous ou des vis, que vous devrez tirer. Assurez-vous d’avoir un assistant lorsque vous retirez les armoires supérieures – lorsque vous extrayez les attaches, vous aurez besoin d’aide pour maintenir les armoires en place. Si les armoires sont vissées ensemble à travers leurs panneaux latéraux, retirez également ces vis afin de pouvoir retirer les armoires une par une.

Les murs qui soutiennent les nouvelles armoires doivent être de niveau, lisses et propres. Pour vérifier leur planéité, placez une longue règle contre eux. Marquez les bosses ou les vides afin que, lors de l’installation, vous puissiez vous y adapter.

Déballez vos armoires et assurez-vous que tous les composants sont inclus. Si vos armoires arrivent démontées, suivez les instructions du fabricant. Attendez après l’installation de l’armoire pour ajouter des tiroirs, des portes et des étagères. Si vous retirez des pièces, assurez-vous de les étiqueter afin de pouvoir les remettre à leur place.

Les premières armoires murales et de base sont essentielles – si vous les installez de niveau de l’arrière vers l’avant et d’un côté à l’autre, les autres armoires devraient suivre. Il est plus facile de commencer avec les armoires murales afin que les armoires du bas ne gênent pas votre travail.

Installation d’armoires murales

Lors de l’installation d’armoires de cuisine, il est plus facile d’installer d’abord les armoires murales supérieures; de cette façon, les armoires basses ne vous gênent pas lors des opérations de levage et de fixation nécessaires.

Lorsque vous les déplacez, vous découvrirez que les armoires supérieures sont lourdes – imaginez simplement leur poids lorsqu’elles sont chargées de vaisselle ou de denrées alimentaires. Les armoires murales doivent être installées avec le bon type de vis. Il est impératif de fixer solidement les armoires à la charpente du mur derrière le matériau de surface du mur.

Certaines vis nécessitent des rondelles de finition séparées, d’autres non. N’utilisez pas de vis à cloison sèche, elles ne sont pas assez solides. Les vis que vous utilisez doivent traverser une partie solide de l’armoire, comme un rail de support qui longe l’arrière de l’armoire. Chaque armoire doit être fixée par au moins trois vis qui pénètrent dans l’ossature du mur en au moins 1 1/2 pouces.

1Utilisez un niveau et avec un crayon pour tracer une ligne parfaitement parallèle à travers le mur à environ 3 pouces du sol. Mesurez à partir de cette ligne jusqu’au sol pour trouver le point haut du sol (s’il en a un) et tracez une ligne à ce point. À partir de là, mesurez 34 1/2 pouces et tracez une ligne de niveau à travers le mur pour désigner le haut des armoires de base.

2Établissez une ligne pour le bas des armoires murales. À partir de la ligne de 34 1/2 pouces, mesurez encore 19 1/2 pouces et marquez une ligne de niveau à travers le mur pour indiquer le bas des armoires murales. Marquez légèrement les dimensions et l’emplacement des armoires sur le mur pour vérifier votre disposition.

3Localisez les poteaux muraux, à l’aide d’un détecteur de montants et, avec un crayon, marquez leurs emplacements au-dessus et au moins 6 pouces en dessous de la marque que vous avez faite pour le bas des armoires murales. Tracez des lignes verticales droites entre les marques supérieure et inférieure pour indiquer le centre des montants.

4Visser un rail de support temporaire 1 par 3 au mur, en alignant le bord supérieur du rail avec la ligne du bord inférieur des armoires murales. Fixez-le en vissant trois ou quatre vis de 2 pouces à travers le rail dans les montants du mur.

5Si la configuration de votre armoire comprend une armoire murale d’angle, installez-le d’abord, avec un assistant. Percez des avant-trous à travers le dos de l’armoire robuste ou son rail de support et dans les montants du mur. Vissez l’armoire au mur à l’aide de deux vis suffisamment longues pour pénétrer les montants d’au moins 1 1/2 pouce, puis vérifiez le niveau du haut et l’aplomb du bord avant. Pour corriger la position, desserrez les vis, tapotez sur les cales derrière l’armoire aux emplacements des montants, puis enfoncez les vis et ajoutez-en plusieurs autres dans chaque montant pour une fixation sûre.

6

Installez les armoires adjacentes. Au fur et à mesure que vous installez chacun, fixez-le à son voisin avec une pince et vérifiez son aplomb. Sur les armoires à cadre frontal, il est plus facile de percer deux trous pilotes de 1/8 de pouce sur les côtés du cadre frontal et de visser les armoires ensemble.

Avec les armoires sans cadre, percez des trous de boulons dans les trous des chevilles d’étagère, puis boulonnez les deux ensemble. Assurez-vous de ne pas attacher à travers les trous des chevilles d’étagère dont vous aurez besoin pour les étagères.

Installation des armoires de base

Une fois que toutes les armoires murales supérieures sont en place, installez l’armoire inférieure d’angle ou d’extrémité.

1Nivelez et calez l’armoire d’angle. Si nécessaire, utilisez des cales pour le mettre à niveau et le soulever jusqu’au point haut du sol afin que son bord supérieur s’aligne avec la ligne sur le mur. Assurez-vous qu’il est de niveau d’avant en arrière et d’un côté à l’autre, puis vissez-le aux montants du mur.

2Ajoutez la première armoire adjacente. Alignez-le de la même manière que vous avez fait la première armoire. Si nécessaire, tapez sur les cales sous et derrière l’armoire pour ajuster l’aplomb et le niveau. Fixez ensemble les cadres du visage. Enfoncez ensuite les vis à travers un cadre de face dans l’autre, comme illustré, pour les fixer de façon permanente.

Pour tourner un coin avec des armoires de base, poussez l’armoire adjacente en place et serrez les deux unités ensemble. Ajoutez une bande de remplissage si nécessaire pour permettre le dégagement des portes et des tiroirs.

3Vissez les vis à travers l’arrière de l’armoire (et cales) dans les montants du mur. Coupez tout excès de matériau des cales avec un ciseau ou un couteau bien aiguisé. Continuez à ajouter des armoires adjacentes de cette manière, en les joignant comme vous l’avez fait pour les armoires murales. Assurez-vous que les armoires du bas sont alignées avec celles du haut.