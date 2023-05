Comment fonctionnent les systèmes de plomberie drain-waste-vent

Caché derrière les murs et les planchers d’une maison, un système de gros tuyaux transporte les eaux de drainage et les déchets vers les égouts ou la fosse septique. Le système DWV se compose en fait de trois types de tuyaux :

• Tuyaux de vidange recueillir l’eau des éviers, des douches et des baignoires,

• Tuyaux d’évacuation transporter les déchets des toilettes, et

• Tuyaux de ventilation évacuez les gaz d’égout et fournissez de l’air aux tuyaux pour que tout se passe bien.

Toutes les conduites de vidange et d’évacuation sont inclinées vers le bas depuis les éviers, les baignoires, les toilettes et les appareils sanitaires. La gravité transporte les déchets et draine l’eau vers les égouts ou la fosse septique.

Comment fonctionne la plomberie Drain-Waste-Vent

Comme le montre la grande illustration ci-dessous, une maison a au moins un bâtiment principal empiler. La cheminée est un gros tuyau vertical (souvent de 3 ou 4 pouces de diamètre) qui va du dessus du toit jusqu’à la conduite d’égout principale.

Les diverses toilettes, robinets, baignoires et appareils électroménagers de la maison ont des tuyaux de vidange et de ventilation qui se jettent dans la pile principale. Les tuyaux de drainage horizontaux doivent être inclinés afin que l’eau ne puisse pas s’y déposer.

Ventilation est une affaire parfois compliquée, mais le principe est simple : un tuyau d’évent permet à l’air de venir derrière l’eau de vidange afin qu’elle s’écoule sans à-coups. Sans ventilation, l’eau de vidange peut gargouiller, un peu comme l’eau sortant d’une bouteille à col fin renversée. Étant donné que les tuyaux de ventilation sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement de la plomberie de vidange, les codes locaux et nationaux ont des exigences très spécifiques concernant leurs tailles et leurs emplacements.

Une toilette a un siphon intégré – cela fait partie du luminaire en porcelaine.

Les drains qui traversent un mur ont un siphon en P ; ceux qui traversent le sol ont un piège en S.

Un té sanitaire dirige la circulation dans le système de plomberie de vidange-évacuation-évacuation de votre maison pour s’assurer que les déchets descendent dans les égouts et que les gaz sortent par la cheminée d’évacuation.

Comme les autres types de raccords en T, il relie deux tuyaux pour un parcours principal et un à 90 degrés pour un parcours de dérivation. Un peu différent d’un té standard, il est conçu pour que les déchets s’y écoulent en douceur – le tronçon de branche se courbe vers le tronçon principal perpendiculaire (un té similaire avec une longue courbe est appelé un té combiné).

Tailles des tuyaux d’évacuation des déchets (DWV)

Les tuyaux d’un système DWV ont un diamètre plus grand que les tuyaux d’alimentation en eau normaux, généralement de 1 1/4 pouces à 4 pouces, afin de minimiser les risques de blocage.

La pile de sol principale pour les toilettes est normalement un tuyau de 4 pouces ; les douches ont généralement un tuyau de 2 pouces.

Les éviers, les toilettes, les baignoires et les bacs à lessive peuvent être desservis par des tuyaux de 1 1/4 à 2 pouces. Bien que certaines vieilles maisons puissent avoir des tuyaux en plomb, la plupart des tuyaux de vidange sont en plastique ABS, en fonte ou en cuivre. Certains tuyaux de ventilation sont en fer galvanisé.

Pour fonctionner correctement et en toute sécurité, chaque drain doit être desservi par une conduite d’évent qui évacue les gaz d’égout à travers le toit. Plusieurs évents peuvent être connectés ensemble et joints à une plus grande pile de sol tant qu’il n’y a pas de drain au-dessus du point de connexion. Ou les évents peuvent traverser le toit par eux-mêmes. Partout où les tuyaux de ventilation pénètrent dans le toit, un solin spécial protège contre les fuites de toit. (Pour une vue plus rapprochée du solin d’évent, voir Comment fonctionne le solin de toit.)

Toutes les canalisations d’évacuation doivent avoir des orifices de nettoyage à des endroits facilement accessibles. Un nettoyage est simplement un raccord en forme de Y dans la ligne qui est coiffé. Si un blocage se produit dans le tuyau d’évacuation, un nettoyage offre un endroit pratique pour un plombier pour serpenter la ligne.

Le code de plomberie spécifie les diamètres minimaux des drains et des évents dans la cheminée principale verticale, les drains de dérivation horizontaux et les systèmes de ventilation séparés. Les diamètres sont liés au nombre d’unités de montage. Pour déterminer le diamètre du tuyau d’évacuation, recherchez l’appareil ou les appareils que vous envisagez dans le tableau des unités d’appareils du code. Additionnez le nombre total d’unités d’appareils. Recherchez ensuite le diamètre de vidange spécifié pour ce nombre d’unités, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Le code de plomberie spécifie également la distance maximale autorisée entre les appareils et les évents, comme indiqué dans le tableau ci-dessous à droite. Cette distance, entre le siphon d’un luminaire et la cheminée principale, une cheminée secondaire ou un autre évent, est appelée la distance critique. Le code répertorie les distances critiques par taille de drain de luminaire.

La hauteur du drain de l’appareil est également réglementée par le code, qui précise qu’aucun drain de l’appareil ne peut être complètement en dessous du niveau du déversoir de la couronne du siphon, sinon le drain agirait comme un siphon et viderait le siphon.

En prenant en compte la pente idéale du tuyau d’évacuation de 1/4 de pouce par pied, la longueur de ce tuyau d’évacuation devient rapidement limitée. Mais, si l’appareil est correctement ventilé à l’intérieur de la distance critique, le parcours du tuyau d’évacuation vers la cheminée ou le drain peut être de n’importe quelle longueur.

Si votre luminaire est trop éloigné de son évent, vous avez plusieurs choix : vous pouvez augmenter la taille du tuyau d’évacuation, vous pouvez rapprocher l’appareil de l’évent existant ou vous pouvez ajouter un évent plus près de l’emplacement de l’appareil.