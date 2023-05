Comment fonctionnent les systèmes de chauffage zonés

Le chauffage zoné vous permet de contrôler la quantité de chauffage (ou de refroidissement) fournie à chaque zone de la maison en utilisant des registres dans les conduits.

Votre maison a-t-elle un étage supérieur qui est d’environ 10 degrés plus chaud que le reste de la maison les jours d’été ? Y a-t-il des pièces au sous-sol qui gèlent en hiver ? Si certaines parties de votre maison sont beaucoup plus chaudes ou plus froides que les zones mesurées et contrôlées par votre thermostat, il est temps d’étudier le chauffage zoné.

Avec les plans d’étage ouverts et les maisons à plusieurs niveaux d’aujourd’hui, le chauffage zoné est devenu un concept important dans la gestion de l’utilisation efficace de l’énergie.

Qu’est-ce que le chauffage zoné ? C’est simplement la capacité de contrôler la quantité de chauffage (ou de refroidissement) qui va aux différentes parties de la maison.

Si vous vivez dans une maison à deux étages, par exemple, c’est la capacité de maintenir un point de consigne plus élevé sur le thermostat du rez-de-chaussée sans surchauffer la zone du haut lorsque l’air chaud monte dans les pièces supérieures. Cela peut se faire de deux façons : 1) en installant plus d’un système de chauffage (un pour le haut et un pour le bas), ou 2) en installant un système de chauffage zoné programmable.

Avec un système à air pulsé zoné programmable, vous pouvez contrôler indépendamment le débit d’air envoyé dans différentes pièces ou zones de votre maison, en dirigeant le chauffage ou la climatisation où vous le souhaitez à différents moments de la journée. Ce type de système utilise des thermostats programmables multizones spéciaux et quelques registres motorisés qui sont montés sur les conduits qui fournissent de l’air conditionné dans toute la maison.

Pour de meilleurs résultats, ce type de système utilise une fournaise à rendement variable qui peut ajuster la quantité de chauffage ou de refroidissement fournie dans toute la maison en fonction des besoins.

