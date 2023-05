Comment fonctionnent les systèmes à air pulsé

Une explication concise et illustrée du fonctionnement des fournaises à circulation ascendante, descendante et horizontale à air pulsé.

Les systèmes de chauffage central à air pulsé sont de loin la méthode la plus populaire de chauffage des maisons en Amérique du Nord, sans doute parce qu’ils peuvent fournir de l’air chauffé à partir d’une fournaise centrale ou d’une thermopompe à chaque pièce de la maison et peuvent également faire double emploi pour la livraison de air climatisé.

Les composants de base d’un système à air pulsé comprennent :

Un appareil de traitement de l’air, qui peut être soit une armoire à soufflante autonome utilisée avec une pompe à chaleur, soit une fournaise à air pulsé qui comprend une soufflante

Un moyen de chauffage de l’air, tel que des brûleurs à gaz ou des éléments chauffants à résistance électrique

Conduits pour acheminer l’air ambiant vers l’appareil de chauffage

Conduits pour renvoyer l’air chauffé dans les pièces

Un thermostat pour allumer et éteindre le système

Bien sûr, les systèmes à air pulsé comprennent quelques autres pièces et pièces qui affinent leur travail pour maximiser l’efficacité énergétique, y compris des filtres pour purifier l’air, des registres pour diriger et contrôler le flux d’air vers les pièces et, dans le cas des appareils de chauffage qui utiliser du combustible de combustion pour le chauffage, un conduit de fumée pour évacuer les gaz vers l’extérieur.

Lorsque le thermostat indique au système que les températures ambiantes sont inférieures à un niveau de confort défini, l’appareil de traitement de l’air se met en marche, aspirant l’air ambiant d’un « retour d’air froid » à travers des conduits dans l’échangeur de chaleur de la fournaise, une chambre métallique autour de laquelle l’air circule.

Les brûleurs ou les éléments chauffants électriques s’allument ou la pompe à chaleur s’enclenche pour chauffer l’air lorsqu’il se déplace dans l’appareil de traitement de l’air.

Le ventilateur force ensuite l’air réchauffé à travers un réseau de conduits vers les pièces.

Le cycle se poursuit jusqu’à ce que le niveau de confort réglé soit atteint et que le thermostat arrête le système.

Les fournaises sont disponibles en modèles «à flux ascendant», «à flux descendant» et «horizontal» conçus pour s’adapter à une installation au sous-sol, au grenier ou dans un espace limité.

Une fournaise à circulation ascendante est généralement placée au sous-sol; comme son nom l’indique, la chaleur qui s’en dégage s’écoule vers le haut.

Une fournaise à flux descendant va généralement dans le grenier. Un modèle horizontal va généralement dans un grenier avec une hauteur libre très limitée.

