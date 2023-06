Conseils d’experts sur la façon de démonter les robinets de salle de bain, avec des schémas illustrés du fonctionnement d’un robinet à compression, à disque en céramique, à bille et à cartouche.

Vous avez besoin de démonter un robinet de salle de bain pour le réparer ? Si vous le faites, ce guide devrait vous aider.

Pour des conseils complets étape par étape sur la réparation du robinet, voir Comment réparer un robinet qui fuit.

Voici comment démonter un robinet :

Fermez d’abord les vannes d’alimentation en eau sous l’évier.

Placez une serviette dans l’évier pour éviter les rayures et pour attraper les pièces tombées.

Retirez ensuite la poignée. Pour ce faire, utilisez un petit tournevis plat pour soulever le capuchon décoratif, le bouton ou le bouchon en haut de la poignée, utilisé pour cacher une vis. La méthode pour supprimer cela peut être un peu mystérieuse, selon le fabricant du robinet. Si vous ne trouvez pas une petite vis ou une attache cachée, il y a de fortes chances que vous la retiriez simplement.

Dévissez ensuite la vis qui maintient la poignée et tirez ou soulevez la poignée.

Disposez les pièces dans l’ordre au fur et à mesure que vous les retirez afin de ne pas avoir de difficulté à remonter le robinet. Et assurez-vous de noter le nom du fabricant sur le robinet (si vous pouvez le trouver) et emportez les anciennes pièces avec vous lorsque vous allez acheter des pièces de rechange. Si vous connaissez le nom du fabricant, vous pourrez peut-être également rechercher en ligne les instructions du fabricant pour ce modèle particulier.

Robinet à compression

Parmi les différentes technologies de robinetterie utilisées, les robinets à compression sont ceux qui existent depuis le plus longtemps. Ils sont aussi le type le moins cher.

Les robinets à compression ont deux poignées distinctes. Lorsque la poignée est tournée, elle soulève ou abaisse une rondelle ou un joint qui se ferme contre un siège de soupape à la base de la tige pour restreindre le débit d’eau à travers le corps du robinet lorsque vous fermez la poignée.

L’utilisation d’une rondelle pour faire le joint est en fait assez démodée par rapport aux robinets modernes, mais c’est le type que l’on trouve souvent dans une maison plus ancienne.

Le problème fondamental avec un robinet à compression est que la rondelle ou le joint en caoutchouc s’use avec le temps. Lorsque cela se produit, le robinet goutte ou bave.

Certains nouveaux types de robinets à compression abaissent et soulèvent la rondelle sans la broyer dans le siège de soupape. Par exemple, les robinets économiques NuSeal d’American Standard abaissent et soulèvent la rondelle en caoutchouc verticalement sans la faire pivoter. Parce qu’il ne broie pas la rondelle contre le siège, la rondelle dure plus longtemps.

Dévissez le chapeau de la base du robinet à l’aide d’une pince à joint coulissant. Retirez ensuite la tige de soupape; celui-ci a des filetages inversés, alors dévissez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Une fois que vous l’avez sorti, remplacez toutes les rondelles en caoutchouc et les joints toriques.

Les robinets à bille, à cartouche et à disque en céramique, connus sous le nom de robinets «sans rondelle», n’utilisent pas de rondelles pour l’action marche-arrêt, bien qu’ils aient des joints toriques et des joints en néoprène pour éviter les fuites.

Robinet à disque en céramique



La plupart des robinets à disque en céramique ne gouttent pas et ne fuient pas car ils sont conçus pour ne nécessiter pratiquement aucun entretien. Deux disques céramiques régulent le débit d’eau : un disque supérieur mobile tourne ou monte et descend contre un disque céramique inférieur fixe. Le joint entre les deux disques est étanche car ils sont polis jusqu’à une planéité quasi parfaite.

Les robinets à disque en céramique ont d’abord été rendus populaires par les fabricants de robinets européens haut de gamme et maintenant produits par American Standard, Kohler, Price Pfister et de nombreux autres fabricants de robinets américains.

Les robinets à disque en céramique ne nécessitent pratiquement aucun entretien et sont généralement garantis contre l’usure. Les vannes en céramique sont plus durables à long terme dans une plus grande variété de conditions d’eau que toute autre variété de vannes sur le marché.

Les disques eux-mêmes ont une dureté semblable à celle du diamant – ils sont imperméables aux débris de ligne, aux accumulations de minéraux et à d’autres problèmes courants qui affectent la durée de vie de la vanne.

Si ce type de robinet fuit, les coupables sont généralement les joints d’entrée et de sortie ou l’accumulation de sédiments dans les entrées. La poignée doit être en position « marche » lors de la réparation d’un robinet à disque pour éviter de fissurer les joints de remplacement.

Si un épluchage de tuyau galvanisé ou une petite pierre pénètre dans la vanne, il peut marquer les surfaces, mais ces occurrences sont rares. Si un robinet à disque en céramique coule, n’essayez pas de forcer la fermeture de la poignée – faites-la simplement flotter d’avant en arrière plusieurs fois pour déloger les particules.

Robinet de style boule



Les robinets à bille ont un seul levier qui actionne une bille métallique rotative à fentes. Les fentes de cette boule s’alignent avec les sièges d’entrée d’eau chaude et froide dans le corps du robinet pour réguler la quantité d’eau entrante autorisée à atteindre le bec mélangeur.

Delta est l’un des principaux fabricants de ce type de robinet.

Retirez le capuchon décoratif et la vis pour retirer la poignée. Pour serrer la bague de réglage en plastique à l’intérieur du capuchon, vous la tournez avec un outil de réglage plat spécial (ou insérez deux tournevis dans les fentes et croisez leurs lames pour faire tourner la bague.

Pour une fuite du bec, dévissez le bouchon à l’aide d’une pince à mors de verrouillage (enveloppez les mâchoires avec du ruban adhésif pour éviter de rayer le fini du robinet). Soulevez la boule et remplacez les sièges en caoutchouc et les ressorts des deux côtés de la soupape.

Si le robinet fuit autour du bec, remplacez les joints toriques usés.

Robinet à cartouche

Les robinets à cartouche ont un insert de cartouche creux en métal ou en plastique qui se scelle contre le bec ou le corps du robinet. Selon la façon dont une série de trous dans la cartouche s’aligne avec la tige, l’eau est mélangée et contrôlée. Les gouttes signifient généralement que la cartouche doit être remplacée.

Les robinets à cartouche sont appelés «sans rondelle» car ils contrôlent le débit en utilisant des méthodes autres qu’une rondelle et un siège de soupape (bien qu’ils aient des joints toriques et des joints pour éviter les fuites). Le débit d’eau est contrôlé par un mouvement de haut en bas de la cartouche ; pour changer la température de l’eau, il vous suffit de tourner la poignée.

Retirez la boîte décorative et vissez et retirez la poignée. Pour libérer la cartouche, utilisez une paire de pinces pour tirer le clip de retenue vers l’extérieur. Retirez la cartouche et remplacez les joints toriques et les joints pour réparer les fuites.

Si le robinet goutte, vous devrez peut-être remplacer toute la cartouche.