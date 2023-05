Comment fonctionnent les réseaux domestiques

Cet article simplifie les bases d’un réseau domestique, y compris son utilisation pour Internet, les connexions vidéo et les jeux.

Internet est désormais présent dans plus de 70 % des foyers américains, plus de 95 % d’entre eux y ayant accès via une connexion haut débit. Le service haut débit à large bande est accessible via une ligne téléphonique, un câble ou une connexion de données par satellite. Cette explosion d’informations et de divertissements à prix modéré (entre 15 $ et 80 $ par ménage et par mois) fait de la mise en réseau de vos ordinateurs personnels une idée intelligente.

Réseaux domestiques

Un réseau de données domestique connecte deux ou plusieurs ordinateurs, imprimantes ou autres appareils, à l’aide de câbles ou de liaisons radio. Un ordinateur connecté au réseau peut échanger avec d’autres appareils sur le même réseau toute information pouvant être convertie en données numériques. Cela peut inclure des fichiers informatiques et des commandes, des messages texte et vocaux, de la musique et des vidéos. Le même réseau peut connecter des points d’accès Internet, des caméras vidéo et des imprimantes. En d’autres termes, un réseau informatique domestique peut distribuer des informations vers et depuis chaque pièce de la maison.

La plupart des réseaux domestiques gèrent deux types de données : les informations qui proviennent de l’extérieur du réseau local, y compris les pages Web et les e-mails qui arrivent via Internet, et les données qui se déplacent d’un périphérique local à un autre, telles que les fichiers, les commandes de contrôle à distance , et les signaux des caméras distantes et autres capteurs.

Si vous avez déjà voulu travailler sur un fichier qui réside sur un autre ordinateur de votre maison sans avoir à vous déplacer vers cet ordinateur et à copier ou envoyer le fichier par e-mail, un réseau domestique est la solution. Avec un réseau domestique, tous vos ordinateurs sont connectés et tous les fichiers sont accessibles depuis n’importe quelle machine. Sans transférer un fichier, vous pouvez y apporter les modifications que vous souhaitez, quel que soit l’endroit où le fichier est stocké.

Cette commodité s’étend également à l’impression. Vous pouvez configurer une imprimante sur le réseau et imprimer à partir de n’importe quel ordinateur. Ou, vous pouvez choisir d’avoir plus d’une imprimante, comme une qui est uniquement pour les copies en noir et blanc et une pour les copies en couleur. Vous choisissez simplement l’imprimante que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Imprimer.

Partage de musique et de vidéos numériques

L’Internet d’aujourd’hui donne accès à une vaste gamme de flux audio et vidéo du monde entier. Pratiquement tous les types de musique auxquels vous pouvez penser, ainsi que les actualités et les commentaires sportifs, les émissions de télévision et les films peuvent être diffusés via une connexion informatique à votre système stéréo ou à vos téléviseurs chez vous.

Votre ordinateur peut non seulement lire ces différentes formes de médias, mais aussi les stocker sur son disque dur. Un serveur audio peut envoyer de la musique depuis l’ordinateur via un câble audio relié à un système stéréo pour une écoute dans n’importe quelle pièce de la maison. Et un enregistreur vidéo numérique peut envoyer des émissions de télévision et des films, ainsi que de la musique et des photographies, via le réseau, à des téléviseurs dans toute la maison.

La beauté d’avoir ces appareils dans votre réseau domestique est qu’ensemble, ils créent un centre multimédia domestique complet sans avoir besoin de CD, de DVD ou d’autres formes physiques de médias, et vous pouvez également les télécharger tous sur le réseau. .

Surveillance par caméra vidéo

Lorsqu’elles sont connectées à un réseau domestique, les caméras vidéo autonomes peuvent ajouter une mesure de sûreté et de sécurité à votre domicile. Par exemple, les caméras peuvent vous aider à garder un œil vidéo sur vos enfants dans une autre pièce ou vous permettre de savoir qui est à votre porte d’entrée.

L’audio et la vidéo peuvent être transmis à n’importe quel ordinateur en réseau, et même via Internet. Vous pouvez passer de l’écran de votre ordinateur à la sortie vidéo quand vous le souhaitez, ou, dans le cas d’un bébé qui dort, peut-être, garder la sortie vidéo ouverte dans une petite fenêtre sur votre écran.

Jeu à plusieurs joueurs

En plus de pouvoir diffuser de l’audio et de la vidéo dans toute la maison, un réseau domestique peut permettre aux joueurs de jouer avec d’autres dans la maison – ou n’importe où ailleurs sur la planète d’ailleurs – via Internet.

De plus, le réseau domestique peut également connecter deux consoles de jeu ou plus telles que la PlayStation de Sony, la Xbox de Microsoft et la Wii de Nintendo pour permettre aux joueurs situés à différents endroits de s’affronter.