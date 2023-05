Comment fonctionnent les prises électriques

Apprenez à manipuler les prises en toute sécurité avec ce guide de bricolage utile qui explique les prises électriques et leur câblage interne. N’oubliez pas de couper l’alimentation !

Vous connaissez peut-être plus communément les prises de courant en tant que prises de courant – l’endroit où vous branchez vos lampes, ordinateurs, fours grille-pain et sèche-cheveux. Aux États-Unis, la plupart des circuits électriques domestiques standard sont sur une ligne de 120 volts.

Toutes les prises doubles conventionnelles ont deux emplacements pour brancher des appareils. Comme le montre l’illustration, les prises contemporaines comprennent un trou demi-rond qui reçoit la fiche de mise à la terre.

Un contact mène de ce trou à une vis de mise à la terre verte qui doit être connectée à la terre de la maison (conduit métallique ou fil vert) pour fournir une protection contre les chocs lorsqu’un appareil est branché.

Les maisons plus anciennes peuvent ne pas avoir de prises avec des trous de mise à la terre, auquel cas vous avez probablement découvert des adaptateurs de terre, ces petites fiches qui convertissent l’extrémité d’une fiche à trois broches en deux broches.

Si vous en utilisez un, veillez à fixer la bride métallique de mise à la terre ou le fil vert à la vis centrale de la prise murale (qui doit être mise à la terre, sinon vous annulerez la mise à la terre de sécurité de votre système électrique).

Si vous devez remplacer une prise, installez un boîtier de mise à la terre, sauf si le système n’est pas mis à la terre avec un fil de mise à la terre ou un conduit métallique.

Comment savoir si le système a un fil de mise à la terre ? Coupez d’abord l’alimentation. Vérifiez une prise avec un testeur de circuit pour vous assurer qu’elle est éteinte et retirez-la du mur.

Il devrait avoir trois vis de bornes de couleurs différentes : des vis en laiton pour les fils noirs (chauds), des vis en argent pour les fils blancs (neutres) et une vis verte pour le fil de terre.

La borne à vis verte doit être connectée soit à un fil nu, soit à un boîtier électrique métallique. Si ce n’est pas le cas, consultez un électricien pour savoir si votre système est correctement mis à la terre.

Dans l’illustration, notez les ailettes de séparation au centre du réceptacle. Si vous les retirez (à l’aide d’une pince à bec effilé), chaque moitié de la prise est câblée indépendamment. Ainsi, une moitié peut être câblée directement à un circuit – il est toujours « allumé » – et l’autre moitié peut être câblée à un interrupteur.

Les prises extérieures sont montées avec des couvercles spéciaux qui scellent les intempéries (les types standard ne sont pas sûrs pour une utilisation en extérieur.) Un disjoncteur de fuite à la terre, également appelé GFCI, coupe un circuit instantanément s’il détecte un court-circuit dangereux.

Les prises pour les appareils de 240 volts tels que les sécheuses, les cuisinières et les climatiseurs qui consomment beaucoup de courant ont des configurations différentes – ne forcez jamais une fiche dans une prise qui ne le permet pas. Remplacez toujours les prises par des prises qui ont le même débit d’ampères et la même tension car les ampères et les tensions varient.