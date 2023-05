Comment fonctionnent les portes coulissantes en verre

Un guide expert sur le fonctionnement des portes coulissantes en verre, avec des schémas détaillés et des explications sur les différentes parties qui composent une porte coulissante en verre.

Les portes coulissantes se déplacent le long de rails en métal, en bois ou en vinyle montés dans leurs cadres en haut et en bas.

Pour faciliter leur mouvement, les portes coulissantes ont souvent des roulettes en plastique fixées en haut et en bas ou uniquement en bas.

Les portes légères, telles que les portes de placard intérieures, sont généralement suspendues par le haut, tandis que les portes plus lourdes, telles que les portes-fenêtres extérieures, glissent le long du rail inférieur.

Les portes coulissantes extérieures ont généralement un panneau mobile et un panneau fixe. (Les fenêtres coulissantes ne sont essentiellement que de petites versions de portes coulissantes. Parce qu’elles sont plus petites et plus légères que les portes coulissantes, de nombreuses fenêtres coulissantes n’ont pas de roulettes – leurs cadres glissent simplement le long des rails.)

Des roulettes peuvent être ajustées pour que les portes glissent plus facilement et des rails en plastique peuvent être installés, s’ils ne sont pas déjà présents, afin que les portes restent verticales et alignées sur leurs rails.

Les portes coulissantes sont sécurisées avec une variété de loquets ; le type utilisé dépend du fabricant et si les portes sont en métal, en vinyle ou en bois.