Comment fonctionnent les humidificateurs

Un guide expert sur le fonctionnement des humidificateurs, contenant des informations utiles sur les humidificateurs à évaporation, à brouillard froid, à vapeur et à ultrasons.

Comme indiqué dans le Guide d’achat des humidificateurs, les humidificateurs se présentent sous la forme de tables et de consoles de la taille d’une pièce et d’unités pour toute la maison qui se fixent au système de chauffage et de refroidissement à air pulsé de la maison.

Tous les humidificateurs sont essentiellement des appareils qui créent de l’humidité et transfèrent cette humidité dans l’air. Ils peuvent utiliser l’une des nombreuses technologies pour accomplir cet exploit.

Les humidificateurs centraux à évaporation sont conçus pour être fixés au système de chauffage domestique. Ils peuvent produire jusqu’à 25 gallons par jour. Les modèles haute capacité sont alimentés par un ventilateur ; d’autres types ne nécessitent pas de moteur. Tous sont reliés à la plomberie de votre maison, donc aucun remplissage manuel n’est nécessaire.

Humidificateurs à évaporation

Les humidificateurs à évaporation, la technologie la plus populaire sur le marché aujourd’hui, capturent pratiquement tous les minéraux et polluants de l’eau même la plus dure, éliminant la poussière blanche que les humidificateurs à ultrasons peuvent créer. Ils fonctionnent en faisant passer un courant d’air à travers un milieu humide tel qu’une éponge ou une grille humidifiée.

Certains humidificateurs à évaporation ont des panneaux en fibre de type nid d’abeille qui évacuent l’eau vers le haut à partir d’un réservoir ; d’autres utilisent un tambour en mousse ou en tissu qui tourne dans un bac rempli d’eau au passage de l’air. D’autres encore soufflent de l’air à travers un tampon en aluminium tissé qui est saturé par un flux constant d’eau. Dans certains cas, les filtres sont traités avec un composé spécial qui retarde la croissance bactérienne.

Avec les modèles de table et de console, un ventilateur silencieux souffle de l’air à travers les surfaces humides. Certains modèles pour toute la maison utilisent le ventilateur du système de chauffage pour faire ce travail. Un filtre recueille les solides dissous ; avec la plupart des modèles, ce filtre est jetable.

Un produit plus récent, proposé par Emerson, n’utilise pas de pièces mobiles, de cordons électriques, d’eau chaude ou même de moteur. Idéale pour une chambre d’enfant, cette unité se trouve directement au-dessus d’un registre de sol à air pulsé et peut être facilement déplacée d’un endroit à un autre. Il se vend environ 20 $.

Humidificateurs à turbine à brume froide

Un humidificateur à turbine à vapeur froide fait tourner de minuscules gouttelettes d’humidité dans l’air. Disponibles principalement sous forme d’unités de table, elles contiennent de 2 à 3 gallons d’eau, sont remplies manuellement et sont faciles à déplacer.

Les humidificateurs à turbine à vapeur froide n’ont pas le problème de la poussière blanche que les unités à ultrasons ont car les gouttelettes produites sont plus grosses. Et contrairement aux humidificateurs à vapeur, les appareils à vapeur froide utilisent l’électricité uniquement pour propulser l’air, et non pour fournir de la chaleur. Cela signifie qu’ils consomment beaucoup moins d’énergie.

Humidificateurs à vapeur

Certains humidificateurs dispersent la vapeur d’eau dans l’air de la même manière qu’une bouilloire : en faisant bouillir de l’eau. Les humidificateurs à vapeur sont fabriqués sous forme de modèles de table ou muraux qui pulvérisent de la vapeur dans un espace de vie ou des conduits de chauffage à air pulsé à travers un tube de dispersion.

Avec tous les modèles, à l’exception des variétés de table, l’eau du robinet est acheminée directement dans une unité de vapeur afin qu’elle ne nécessite pas de remplissage manuel. Parce que la vapeur est de l’eau évaporée, elle ne contient pas de bactéries ou de dépôts minéraux qui pourraient contaminer l’air que vous respirez.

Les systèmes de conduits, qui sont fabriqués pour les applications commerciales et résidentielles, peuvent être conçus sur mesure pour produire toute quantité de vapeur dont une maison pourrait avoir besoin, bien que les unités personnalisées puissent être d’un coût prohibitif pour la plupart des applications domestiques. Et leur fonctionnement peut être coûteux.

Les unités à vapeur utilisent un élément électrique pour chauffer l’eau; lorsqu’il est allumé pendant de longues périodes, il peut accumuler des dollars d’énergie.

Humidificateurs à ultrasons

Bien que les humidificateurs à ultrasons aient été populaires, ils sont tombés en disgrâce en raison de la « poussière blanche » suspecte qu’ils créent.

Avec les humidificateurs à ultrasons, une fine couche d’eau passe sur un transducteur qui vibre et excite l’eau, la brisant en millions de minuscules gouttelettes. Le problème est que le calcium et d’autres minéraux contenus dans l’eau deviennent aéroportés avec l’humidité, en particulier dans les régions où l’eau est dure. Cela finit comme une poussière qui tombe sur les objets et pollue l’air que vous respirez.

L’Environmental Protection Agency a averti que les minuscules particules de minéraux et de micro-organismes qui peuvent être propulsées dans l’air peuvent provoquer des maladies ou des allergies. Si vous utilisez un humidificateur à ultrasons, remplissez-le uniquement d’eau distillée et nettoyez-le correctement tous les jours. En raison des questions entourant ces appareils, nous vous suggérons d’éviter d’utiliser un humidificateur à ultrasons dans une chambre d’enfant ou un espace clos non ventilé.