Comment fonctionnent les gouttières et les descentes pluviales

Les gouttières et les descentes pluviales sont fabriquées à partir de bois, de vinyle ou de plusieurs métaux différents, notamment l’aluminium, l’acier galvanisé, l’acier inoxydable et le cuivre. Les gouttières en bois sont pratiquement obsolètes, sauf dans les travaux de restauration.

Une illustration et une explication utile sur le fonctionnement des gouttières et des tuyaux de descente domestiques.



Vous pouvez acheter des systèmes de gouttières en vinyle dans les centres de rénovation domiciliaire. Légers et simplement clipsés ou collés ensemble, les systèmes de vinyle sont préférés par les bricoleurs. Appelées gouttières sectionnelles, elles sont assemblées à partir de sections de gouttières prépeintes de 10 à 22 pieds de long et d’une variété de connecteurs d’angle, d’embouts, de sorties de descente, de tuyaux de descente et d’autres accessoires.

Les tôliers et les spécialistes des gouttières fabriquent et installent la plupart des gouttières métalliques. Les gouttières sans joint installées par des professionnels, le type de gouttière le plus populaire de nos jours, sont extrudées à partir d’un stock de « bobines » métalliques à l’aide d’une machine spéciale qui est amenée chez vous par un fabricant de gouttières.

Comme son nom l’indique, il n’y a pas de coutures potentiellement étanches sur leur longueur, un argument de vente important. Les longueurs se joignent aux composants d’angle intérieur et extérieur et aux sorties des tuyaux de descente. Les gouttières sans joint sont généralement formées d’aluminium au fini cuit au four, mais elles peuvent également être faites de cuivre ou d’acier peint en usine.

Le profil d’une gouttière, comme illustré ci-dessus, dépend du matériau dont il est fait. Les gouttières en bois sont fraisées ; des gouttières en tôle sont formées; et les gouttières en aluminium et en vinyle sont extrudées.

Selon le système, les gouttières sont soit clouées au fascia à l’aide d’un clip ou d’un crochet à pointe et virole (comme illustré à gauche), soit suspendues au revêtement le long de l’avant-toit avant que le toit ne soit recouvert de bardeaux, ce qui est plus sûr et moins visible.

Des descentes pluviales de qualité expulsent l’eau loin de la maison. Des rallonges de tuyau de descente qui fonctionnent horizontalement et évacuent l’eau de la maison peuvent être ajoutées si nécessaire. Vous pouvez les acheter sur Amazon ici : Downspout Extensions.

