Comment fonctionnent les climatiseurs individuels

Les climatiseurs de fenêtre et de pièce utilisent les principes de réfrigération pour extraire la chaleur et l’humidité de l’air ambiant, en refroidissant et en déshumidifiant l’air.

Les composants de base à l’intérieur de l’unité comprennent un ventilateur et/ou des ventilateurs pour déplacer l’air refroidi dans la pièce et évacuer l’air chaud, et des composants réfrigérants pour extraire la chaleur de l’air.

Ces composants comprennent un compresseur, un serpentin d’évaporateur, des tubes remplis de réfrigérant et un serpentin de condenseur. La plupart des climatiseurs de fenêtre et de pièce ont des commandes thermostatiques.

Comment fonctionne un climatiseur de fenêtre ou de pièce ?

Température ambiante atteint le point de consigne du thermostat, en allumant le ventilateur de la pièce ou du climatiseur de fenêtre. Cela aspire l’air ambiant à travers la grille d’entrée d’air et un filtre qui élimine la poussière et les particules en suspension dans l’air. Le réfrigérant est pompé à travers les tubes de l’unité, initiant le processus de réfrigération. Ce fluide frigorigène accumule et dégage de la chaleur à mesure qu’il monte et descend en température, passant de liquide à gaz puis à nouveau liquide. Lorsque le réfrigérant commence à circuler à travers le serpentin intérieur, il fait très froid. Lorsque le ventilateur pousse l’air chaud à travers le serpentin, le réfrigérant absorbe la chaleur et se transforme en vapeur. La vapeur voyage à un compresseur qui le met sous pression et le déplace à travers le serpentin du condenseur, où il dégage de la chaleur, qui est expulsée vers l’extérieur. Le réfrigérant se déplace alors à travers un dispositif de détente qui le convertit à nouveau en un liquide froid à basse pression, qui retourne ensuite dans le serpentin de l’évaporateur. Le cycle se répète. Pendant tout ce temps, le ventilateur pousse l’air au-delà du serpentin froid pour refroidir l’air et le renvoyer dans la pièce.

