Comment fonctionne une toilette et schémas de plomberie de toilette

Une explication utile sur le fonctionnement des toilettes, avec des schémas de plomberie des toilettes et des définitions des pièces des toilettes.

Commencez par vous familiariser avec le fonctionnement de base d’une toilette. Reportez-vous à l’illustration à droite.

Une toilette comporte deux parties principales : le réservoir et la cuvette. Le bol contient de l’eau et se connecte au drain pour l’évacuation des eaux usées et des déchets. Le réservoir, qui se trouve derrière la cuvette, contient de l’eau de réserve pour remplir la cuvette ainsi que les dispositifs pour rincer l’eau propre dans la cuvette et remplir le réservoir.

L’un de ces dispositifs, appelé robinet à flotteur, est connecté à l’alimentation en eau et contrôle l’alimentation en eau du réservoir. Lorsque l’eau du réservoir tombe rapidement dans la cuvette (lors d’une chasse d’eau), la pression fait que les eaux usées de la cuvette s’écoulent dans le drain. La baisse du niveau d’eau est détectée par un flotteur, une bille ou un manomètre, ce qui déclenche le robinet à bille pour remplir le réservoir.

Qu’est-ce qu’une vanne à clapet ?

Lorsqu’une toilette conventionnelle est rincée, l’eau du réservoir se précipite dans la cuvette à travers un orifice appelé valve de chasse. Avant de déclencher le levier, cette vanne est bouchée avec un bouchon en caoutchouc, appelé boule de réservoir, boule de siège de soupape de chasse ou clapet ou boule de clapet plus récent et plus efficace.

La valve et le clapet ensemble sont appelés – sans surprise – la valve à clapet. Déclencher le levier soulève simplement le clapet en caoutchouc de la valve et… whoosh, l’eau coule dans la cuvette des toilettes !

Une valve de chasse mesure 2 1/2 pouces de diamètre, tout comme la partie en forme de boule du clapet. Le clapet s’articule sur le tuyau de trop-plein vertical qui se trouve à côté de la vanne, et une petite chaîne relie le clapet au levier de déclenchement. L’avantage d’un clapet par rapport aux bouchons précédents est qu’il n’a pas autant de pièces à encrasser ou à accrocher, il est donc moins susceptible de laisser le réservoir « fonctionner » ou de fuir dans le bol.