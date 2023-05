Comment fonctionne une machine à laver (y compris les schémas)

L’anatomie d’une machine à laver avec une illustration en coupe de ses pièces

Il existe quelques variantes de lave-linge – certaines se chargent par le haut et d’autres par l’avant – mais toutes les machines à laver sont essentiellement de grandes cuves qui se remplissent d’eau, agitent pour frotter les vêtements et essorent pour essorer l’eau.

Bien sûr, en plus de ces fonctions de base, ils peuvent avoir un certain nombre de paramètres sophistiqués, notamment des commandes de température de l’eau, des options de vapeur et des minuteries électroniques.

Lors de l’achat d’une nouvelle machine à laver, faites très attention à la garantie. Soyez clair sur la durée et l’étendue de la couverture. Vous devrez lire quelques petits caractères, mais cela en vaudra la peine si quelque chose ne va pas.

Sachez également que certaines machines à laver sont tout simplement plus faciles à utiliser que d’autres. Pour l’entretien, certains nouveaux types ont une armoire facile à détacher et à soulever pour un accès facile aux pièces.

Il existe un certain nombre de problèmes que vous pouvez résoudre assez simplement, mais les laveuses ont une variété d’appareils qui, lorsqu’ils tournent mal, il vaut mieux les laisser entre les mains d’un réparateur qualifié.