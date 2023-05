Comment fonctionne une baignoire | Types et schémas de plomberie

Une explication utile sur le fonctionnement d’une baignoire, avec les types, styles et tailles de baignoire courants, avec des schémas de plomberie de vidange de baignoire.

Les baignoires peuvent être soit encastrées dans une alcôve à trois murs, soit autoportantes.

Les baignoires encastrées vont des combinaisons baignoire/douche familières aux baignoires à remous informatisées ultramodernes qui fournissent et maintiennent automatiquement une température d’eau donnée.

Les baignoires autoportantes sont également disponibles dans de nombreux styles, des baignoires classiques à pieds griffus aux modèles à jets élégants et élégants.

Les meilleures baignoires sont en fonte émaillée. Bien qu’elles soient incroyablement lourdes, en particulier dans les grandes tailles, les baignoires en fonte ont des finitions profondes et durables.

Les baignoires en acrylique renforcé de fibre de verre sont également bonnes et, comme elles sont considérablement plus légères et plus faciles à mouler, elles ont tendance à être plus grandes et plus complexes que les types en fonte. Certaines baignoires sont également en fibre de verre, mais celles-ci ont tendance à se décolorer à la lumière directe du soleil et à se rayer un peu trop facilement.

La longueur conventionnelle d’une baignoire est de 5 pieds, mais les baignoires mesurent jusqu’à 7 pieds de long. Une large gamme de largeurs et de profondeurs est disponible.

Les baignoires qui comprennent une douche ont une vanne de dérivation qui commute le débit d’eau du bec de la baignoire vers la pomme de douche. Voici comment fonctionne la configuration.

Les drains de baignoire ont deux pieds, l’un vers l’ouverture du drain principal et l’autre vers l’ouverture du drain de trop-plein. Pour fermer et ouvrir le drain, deux montages différents sont courants : le pop-up et le type à piston. Les deux sont actionnés par un levier de déclenchement au niveau du drain de trop-plein.