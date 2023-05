Comment fonctionne un ventilateur de plafond

En raison de la légère brise qu’il crée, un ventilateur rend une pièce plus confortable à des températures plus élevées pendant l’été, de sorte que le thermostat d’une pièce peut être réglé de 5 à 7 degrés plus haut. Et en hiver, un ventilateur recircule l’air chaud ascendant qui, autrement, collecterait et dégagerait sa chaleur au plafond.

Un ventilateur de plafond se compose de quelques pièces de base, à savoir un moteur électrique avec un boîtier, des pales et les « fers » qui maintiennent la plupart des types en place, et une tige de suspension ou un autre dispositif de montage. De plus, de nombreux ventilateurs sont conçus pour recevoir des « monteurs » décoratifs sous les pales qui maintiennent les lampes et les abat-jour en verre ou en cristal. Certains ont une commande murale ou une télécommande à main.

La part du lion des ventilateurs est vendue par quelques sociétés, dont Hunter, Casablanca, Emerson et Fasco. Beaucoup d’autres importent ou distribuent des ventilateurs sous diverses étiquettes.

La plupart des grands fabricants fabriquent des boîtiers, des lames, des ajustements et des nuances dans une grande variété de styles afin que vous puissiez mélanger et assortir les différentes pièces pour créer le ventilateur de vos rêves. Bon nombre de ces mêmes fabricants de ventilateurs produisent également des modèles qui sont vendus complets par l’intermédiaire de marchands de masse.

Étonnamment, la plupart des pièces et pièces de ventilateurs proviennent de seulement trois sources à Taïwan. C’est pourquoi les ventilateurs proposés par des sociétés concurrentes se ressemblent souvent. De nombreuses entreprises américaines importent, reconditionnent et distribuent ces composants.

Certaines entreprises se démarquent du lot en étant plus innovantes dans la conception ou en utilisant de meilleurs matériaux, finitions ou procédés de fabrication exclusifs. Casablanca possède des pièces en zinc moulé sous pression, des lames de placage de bois dur laquées à la main et les commandes les plus sophistiquées de l’industrie. Le Hunter Original, le ventilateur avec 100 ans d’expérience, est fabriqué en Amérique et dispose d’une garantie à vie limitée (comme le font les ventilateurs de plusieurs autres sociétés). Emerson fabrique ses propres moteurs dans le pays.