Comment fonctionne un thermostat

Les thermostats mesurent la température ambiante de votre maison et utilisent ces informations pour activer votre fournaise ou votre climatiseur, selon le réglage du thermostat.

Le premier thermostat a été inventé au début du XVIIe siècle par un Hollandais, Cornelis Drebbel, qui a placé un flotteur à l’intérieur d’un thermomètre à mercure et a relié cet appareil à un couvercle d’amortisseur sur un four. Lorsque le mercure montait à un certain niveau, le flotteur provoquait la fermeture du registre.

Les thermostats d’aujourd’hui font fondamentalement la même chose, mais la technologie a parcouru un long, très long chemin depuis lors. Essentiellement un interrupteur activé par la chaleur, un thermostat possède un capteur de température qui provoque l’ouverture ou la fermeture de l’interrupteur, complétant ou interrompant un circuit électrique qui alimente le système de chauffage ou de refroidissement de la maison. Il peut faire ce travail mécaniquement ou via des circuits électroniques.

Thermostats électroniques programmables

Les thermostats électroniques utilisent un élément de détection de chaleur électronique et des circuits pour détecter les changements de température et allumer l’équipement de chauffage ou de refroidissement. Comme un petit ordinateur, ils sont programmables ; leurs minuteries vous permettent de réchauffer votre maison avant de vous lever le matin et avant de rentrer du travail et d’être réglées à différentes températures pour différents moments de la journée. Cela signifie que vous pouvez aligner étroitement les températures ambiantes sur vos besoins, assurant ainsi un confort sans gaspiller d’énergie. Les thermostats « d’apprentissage » haut de gamme tels que le thermostat Nest mentionné ci-dessus sont des versions sophistiquées du thermostat électronique.

Thermostats électromécaniques

Les thermostats électromécaniques ont un certain type de dispositif de détection de température mécanique, généralement une bobine ou une bande bimétallique. Comme son nom l’indique, ce type est composé de deux métaux connectés. Les changements de température provoquent la dilatation et la contraction de ces métaux à des vitesses différentes, provoquant le déplacement de la bobine ou de la bande.

La bobine ou la bande bimétallique est connectée à un dispositif qui complète un circuit électrique. Dans le cas des thermostats électromécaniques de Honeywell, un capteur bimétallique en spirale se fixe à un petit flacon en verre contenant du mercure ; le mouvement de la bobine fait basculer le flacon dans un sens ou dans l’autre.

Parce que l’une des propriétés du mercure est qu’il conduit l’électricité, le circuit est terminé lorsque le mercure s’écoule à une extrémité du flacon où il y a deux contacts électriques séparés.

Un thermostat qui fait fonctionner à la fois des unités de chauffage et de refroidissement a deux contacts à chaque extrémité du flacon. Lorsque le flacon s’incline dans une direction, le mercure s’écoule vers cette extrémité et complète un circuit qui demande de la chaleur. Lorsque le système est commuté sur le cycle de refroidissement, le mercure s’écoule vers l’autre extrémité du flacon pour activer le refroidissement.

L’élimination de la petite quantité de mercure de ce type de thermostat est devenue un problème ces dernières années. Des programmes pilotes sont testés dans certains États pour recycler les vieux thermostats contenant du mercure ; Honeywell a été un acteur très actif dans ces initiatives.

Certains thermostats électromécaniques, tels que ceux fabriqués par GE, fonctionnent de manière similaire mais complètent le circuit avec un interrupteur à lames magnétique.

Chauffage et refroidissement zonés

Les systèmes sophistiqués de climatisation domestique contrôlés par zone divisent la maison en plusieurs zones distinctes qui peuvent chacune être contrôlées par des réglages et des heures distincts sur des thermostats individuels. Avec les commandes de zone, les thermostats ouvrent et ferment les registres, envoyant de l’air chaud ou froid quand et où nécessaire.