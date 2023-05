Comment fonctionne un système électrique domestique

Un aperçu du fonctionnement d’un système électrique domestique avec des illustrations de divers composants

L’électricité est devenue un élément essentiel de la vie contemporaine, énergisant les lumières, les appareils électroménagers, le chauffage, la climatisation, les téléviseurs, les téléphones, les ordinateurs et de nombreuses autres commodités modernes.

L’électricité arrive chez vous à partir de votre entreprise de services publics locale par une ligne électrique ou souterraine par un conduit. La plupart des maisons ont un service à trois fils – deux fils sous tension et un neutre.

Dans toute la maison, un fil chaud et un fil neutre alimentent les lumières et les appareils conventionnels de 120 volts. Les fils chauds et le fil neutre forment un circuit de 240 volts pour les gros appareils tels que les climatiseurs et les fournaises électriques.

Un compteur électrique, surveillé par votre compagnie d’électricité, est monté là où l’électricité entre dans votre maison.

Le panneau principal est généralement juste à côté ou sous le compteur. Il s’agit du point de distribution central des circuits électriques qui alimentent les lumières, les prises et les appareils dans toute la maison.

Un circuit, par définition, est un voyage circulaire qui commence et se termine au même endroit, et c’est essentiellement ainsi que fonctionne l’électricité. Le courant commence à une source d’alimentation, alimente l’appareil ou l’appareil le long du circuit, puis revient à la source d’alimentation. Toute interruption de ce chemin rendra le circuit inactif.

Un circuit se compose d’un fil chaud (généralement noir) qui va du panneau principal à une série de lumières, de prises ou d’appareils, et d’un fil neutre (généralement blanc) qui revient au panneau principal. En plus du fil neutre, un fil de mise à la terre revient également au panneau principal et, de là, à la terre. Le but de la terre est de détourner l’électricité de tout fil chaud en court-circuit vers la terre, évitant ainsi les chocs électriques.

Les sous-panneaux situés à d’autres endroits de la maison sont connectés au panneau principal. Ceux-ci fournissent de l’électricité aux zones qui ont un certain nombre de circuits de dérivation différents ou de gros appareils électroménagers, comme la cuisine et la buanderie. Ils sont également équipés d’un ensemble secondaire de disjoncteurs.

Les systèmes électriques basse tension sont également courants dans les maisons pour alimenter les sonnettes, les interphones, les minuteries d’arrosage, l’éclairage extérieur et certains types d’éclairage intérieur basse tension. Avec ceux-ci, un transformateur réduit l’électricité de 120 volts de la maison à 12 volts. Par rapport au câblage de tension conventionnel, ces systèmes sont beaucoup plus sûrs pour les propriétaires.

