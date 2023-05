Comment fonctionne un système d’alarme domestique

Ce tutoriel d’expert explique comment fonctionne un système d’alarme, y compris comment les systèmes d’alarme sont câblés, comment les signaux sont envoyés à la société d’alarme, et plus encore.

Les systèmes d’alarme câblés et sans fil ont rendu la protection de votre maison et de votre famille facile et abordable. Ici vous pouvez voir comment ils fonctionnent.

Vous voulez que votre famille et vos biens soient protégés contre les dommages, qu’il s’agisse d’une invasion de domicile ou d’un incendie. Heureusement, la protection de la maison est devenue plus sophistiquée et en même temps plus simple.

Les systèmes d’alarme de maison sont synonymes de tranquillité d’esprit, assurant la sécurité de votre famille et de vos biens tout en dissuadant les intrus potentiels. Malheureusement, la plupart des gens n’envisagent un système d’alarme de maison qu’après avoir été cambriolés.

Le type de protection domestique le plus courant est l’alarme domestique. Les alarmes de sécurité ont des capteurs qui sont connectés à une unité de contrôle via un câble haute tension ou un signal radiofréquence à bande étroite qui interagit avec un dispositif de réponse.

Les types de capteurs les plus courants indiquent l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre ou détectent de la fumée. La plupart des capteurs infrarouges sont destinés à une utilisation en intérieur uniquement. Des capteurs extérieurs sont disponibles mais sont plus coûteux et ne sont pas à l’épreuve des fausses alarmes.

S’il y a une entrée non autorisée, un système d’alarme actif envoie un signal à une station de surveillance centrale, qui surveille les systèmes chaque minute de chaque jour. Si nécessaire, la station centrale de surveillance alerte la police locale pour qu’elle envoie un agent à votre domicile.

Les systèmes d’alarme de qualité combinent des alarmes sonores et silencieuses déclenchées par des capteurs placés dans toute la maison, pas seulement sur les portes et les fenêtres. Il est recommandé d’utiliser une combinaison de technologies de capteurs câblés et sans fil pour réduire le nombre de fausses alarmes. Certaines sociétés d’alarme n’offrent pas l’option sans fil, même si c’est la plus facile des deux types à installer.

Les systèmes filaires d’entrée de gamme utilisent une topologie de « réseau en étoile » dans laquelle le panneau est placé au centre et tous les appareils « dirigent » leurs fils vers le panneau. L’installation d’un système câblé est évidemment beaucoup moins chère si le câblage existe déjà dans la maison.

S’il n’y a pas de pré-câblage, le sans fil est une option moins coûteuse car les installateurs n’ont pas à percer de trous, à soulever des tapis ni à enfiler des fils dans toute la maison. Les systèmes sans fil, cependant, nécessitent des changements fréquents de piles au lithium pour maintenir leur efficacité. Un ou deux répéteurs sans fil peuvent être nécessaires pour renvoyer le signal de manière fiable au panneau d’alarme. Les systèmes sans fil sont également plus faciles à étendre à l’extérieur car ils ne nécessitent pas de creuser de fossés.

Le panneau de commande principal d’un système d’alarme est généralement caché dans un placard ou un garage, car le fait de cacher le « cerveau principal » réduit le risque qu’un cambrioleur désactive le système. Un clavier est placé à l’intérieur de la maison, généralement près de la porte d’entrée, où les résidents peuvent facilement armer ou désarmer le système lorsqu’ils vont et viennent. Un autre clavier près des chambres permet un armement pratique du système la nuit.