Comment fonctionne un réfrigérateur

Une explication concise et experte du fonctionnement interne d’un réfrigérateur avec un schéma détaillé

Les réfrigérateurs et congélateurs (ainsi que les climatiseurs, pompes à chaleur et autres appareils qui produisent du « froid ») utilisent des principes de réfrigération de base pour extraire la chaleur de l’air. Pour éliminer la chaleur de l’air, un compresseur pousse un réfrigérant à travers un tube en cuivre entre un condenseur et un serpentin d’évaporateur. Les deux sont situés dans l’appareil.

Le cycle de ce réfrigérant à travers le système fermé (« hermétiquement scellé ») fournit un refroidissement continu lorsqu’il passe d’un liquide à haute pression et à haute température à une vapeur et un liquide à basse pression et à basse température, puis à nouveau, absorbant chaleur.

Pour les esprits techniques, voici comment le processus fonctionne. La vapeur froide est déplacée de l’évaporateur par le compresseur et est ensuite comprimée en une vapeur à haute température et haute pression et pompée dans le condenseur.

Dans le condenseur, le gaz à haute température et haute pression cède sa chaleur lorsque l’air de refroidissement se déplace à travers les serpentins du condenseur. Ce faisant, il retourne à un liquide à haute pression qui se refroidit encore plus lorsqu’il se déplace vers un dispositif de mesure dans lequel il redevient un gaz et un liquide à basse pression et à basse température pour recommencer le processus de refroidissement.

L’intérieur du réfrigérateur ou du congélateur est essentiellement une boîte fortement isolée de sorte que très peu de chaleur est absorbée par l’air extérieur et que très peu d’air froid peut s’échapper.

La plupart des réfrigérateurs/congélateurs introduisent de l’air réfrigéré dans la section congélateur ; de là, l’air froid peut passer dans le réfrigérateur pour garder son espace intérieur froid. Les commandes régulent la quantité d’air froid qui peut passer du congélateur au réfrigérateur.

Aujourd’hui, la plupart des réfrigérateurs sont sans givre. Ils ont des systèmes de dégivrage automatiques pour que vous n’ayez pas à tout sortir de votre congélateur pour pouvoir y faire fondre la glace accumulée. Un système de dégivrage automatique comprend une minuterie, un interrupteur de fin de course et un réchauffeur qui fait fondre le givre.