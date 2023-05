Comment fonctionne un poêle à granulés

Une explication illustrée de l’alimentation et du fonctionnement des poêles à granulés

Vous versez les granulés dans un bac de rétention ou une trémie, qui se trouve soit en haut, soit en bas de l’appareil. Les trémies contiennent généralement de 35 à 130 livres de granulés ; plus la trémie est grande, plus longtemps un poêle sans surveillance brûlera. Selon le taux de combustion et la taille de la trémie, la plupart des poêles fonctionneront pendant un à deux jours avec une seule charge de granulés.

Mécanismes d’alimentation en pellets

La plupart des poêles sont équipés d’une vis sans fin qui transporte les granulés de la trémie vers la chambre de combustion. Le mouvement de la vis sans fin est actionné par une commande à semi-conducteurs qui est réglée manuellement ou, avec certains poêles, par un thermostat mural en option. La taille d’un feu dépend du taux d’alimentation. Les granulés livrés à 1 livre par heure produiront un feu doux et rougeoyant qui durera longtemps. À 5 livres par heure, un feu de pellets s’embrasera.

Chambres de combustion

Les granulés sont acheminés vers un pot à feu ou un anneau de brûleur dans la chambre de combustion. L’air de combustion est soufflé dans la chambre pour favoriser une flamme surchauffée. Vous devez allumer des poêles à pellets; d’autres sont auto-éclairants. S’ils sont éteints ou en cas de panne de courant, ils arrêtent de brûler.

Échangeurs de chaleur pour poêle à granulés

L’air de la pièce est aspiré par un ventilateur et soufflé à travers l’échangeur de chaleur, qui est chauffé à environ 250 degrés F., et l’air réchauffé est renvoyé dans la pièce. Contrairement aux poêles à bois, les poêles à granulés reposent sur une chaleur convective et non radiante.

Par conséquent, la plupart des poêles à granulés ne deviennent pas trop chauds au toucher, une considération importante pour les familles avec de jeunes enfants. Cela signifie également qu’un poêle peut être placé plus près des matériaux combustibles tels que les murs (la plupart ont un dégagement minimum de 3 pouces des murs latéraux, 1 pouce des murs arrière). Cependant, ils doivent reposer sur un sol incombustible d’au moins 3/8 de pouce d’épaisseur, tel que des carreaux.

Ventilation pour poêle à granules

Les gaz de combustion résiduels sont évacués vers l’extérieur, normalement par un conduit de 3 pouces qui sort par l’arrière ou le dessus de l’appareil. Certains ont un évent supérieur/arrière interchangeable. Les kits de ventilation pour poêle à granulés peuvent être achetés en ligne ou auprès de revendeurs de poêles à granulés.

Bien que la plupart des poêles à granulés ne nécessitent pas de cheminée conventionnelle, ce qui vous évite des dépenses considérables et une rigidité de conception, la plupart des types tirent mieux si le conduit traverse le mur et tourne vers le haut. Pour la sécurité et le contrôle de la suie, il est sage d’étendre la section verticale au-delà de l’avant-toit.

