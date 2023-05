Comment fonctionne un évent humide

Cet article d’expert décrit le fonctionnement d’un évent humide et comment il peut être une solution lorsque vous ne pouvez pas établir de séparation entre les drains et les évents dans un système d’égout.

Dans le système de plomberie d’une maison, les tuyaux de vidange et d’évacuation transportent l’eau et les déchets vers les égouts ou la fosse septique; les tuyaux de ventilation expulsent les gaz d’égout vers le toit tout en égalisant la pression d’air du système.

Dans un monde idéal, les drains et les évents seraient séparés afin qu’une bonne ventilation d’un appareil ne puisse jamais être bloquée par les déchets d’un autre. Mais la séparation de l’évent et du drain n’est pas toujours pratique.

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez ajouter une baignoire à une salle de bain existante, mais qu’il n’existe aucun moyen simple de faire passer un nouvel évent à travers le mur. Un évent humide peut être une solution viable.

Avec la ventilation humide, les appareils qui sont relativement proches de la cheminée du sol (le tuyau vertical principal de vidange-évacuation-évent) y sont directement connectés, même si la section de la cheminée au-dessus de la connexion sert de drain pour un autre appareil.

Par exemple, le drain de la nouvelle baignoire pourrait se connecter à la cheminée à environ 2 pieds sous l’endroit où le drain des toilettes se connecte. Cette courte section entre les deux points de connexion est un drain pour les toilettes et un évent pour la baignoire, c’est donc un évent humide.

La distance horizontale maximale autorisée entre l’appareil et la cheminée de sol et la taille requise des tuyaux d’un évent humide sont strictement régies par les codes de plomberie locaux. La plupart exigent que le tuyau d’un évent humide soit plus gros que la normale et que tous les appareils desservis par l’évent humide soient sur le même étage.

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel de la plomberie local présélectionné