Comment fonctionne un climatiseur central

Comment fonctionne un système de climatisation ? Cet article d’expert, accompagné de diagrammes et d’une vidéo, explique clairement comment un climatiseur central refroidit une maison en faisant circuler le réfrigérant dans son système et en fournissant de l’air refroidi par des conduits.

Un climatiseur central est comme un réfrigérateur géant pour votre maison. En fait, il utilise les mêmes types de composants, de matériaux et de systèmes qu’un réfrigérateur, y compris un réfrigérant qui passe du liquide au gaz et revient au liquide lorsqu’il se déplace à travers un système de tubes et de serpentins ou d’ailettes qui collectent et dégagent de la chaleur. .

Au cours de ce cycle, il recueille la chaleur d’un endroit et la transfère à un autre. En même temps, il crée du froid (l’absence de chaleur) à un endroit et transmet ce froid à un autre. Dans le cas d’un climatiseur, cet endroit recevant le froid est un appareil de traitement de l’air ou une armoire de chauffage qui est équipé d’un ventilateur qui pousse l’air refroidi dans toute votre maison.

L’appareil de traitement de l’air ou la fournaise est généralement situé dans un endroit isolé comme un sous-sol ou un grenier. Cet appareil pompe de l’air frais dans toute la maison à travers un système de conduits d’air, souvent le même système utilisé par une fournaise à air pulsé pendant la saison de chauffage. Un ou plusieurs thermostats dans la maison servent de commandes pour éteindre et rallumer le système de refroidissement lorsque la température ambiante monte et descend.

Comment fonctionne le courant alternatif

Lorsque le thermostat signale au système de climatisation d’abaisser la température de l’air, toute une séquence d’événements commence.

Tout d’abord, l’unité de traitement d’air se met en marche, aspirant l’air ambiant de différentes parties de la maison par des conduits de retour d’air. Cet air est aspiré à travers un ou plusieurs filtres, où les particules en suspension telles que la poussière et les peluches sont éliminées. En fait, des filtres sophistiqués peuvent également éliminer les polluants microscopiques. Ensuite, l’air est acheminé vers des conduits d’alimentation en air à travers lesquels le ventilateur le repousse vers les pièces.

Mais comment le serpentin de l’évaporateur devient-il froid en premier lieu ? C’est là que les principes de réfrigération entrent en jeu.

Chaque climatiseur comporte trois parties principales : un condenseur, un évaporateur et un compresseur. Avec un « système divisé » typique, le condenseur et le compresseur sont situés dans une unité extérieure. L’évaporateur est monté sur ou dans l’unité de traitement d’air, qui est souvent une fournaise à air pulsé. Avec un « système package », tous les composants sont réunis dans une seule unité extérieure qui peut être située au sol ou sur le toit.

Le réfrigérant circule à travers des tubes en cuivre qui relient l’évaporateur et le condenseur. Ce réfrigérant reçoit et libère de la chaleur au fur et à mesure qu’il monte et descend en température, passant de liquide à gaz puis à nouveau liquide. Le réfrigérant est particulièrement froid lorsqu’il commence à circuler dans le serpentin intérieur.

Lorsque l’appareil de traitement de l’air pousse l’air chaud à travers le serpentin, le réfrigérant absorbe tellement de chaleur de l’air qu’il se transforme en vapeur. Sous forme de vapeur, il se déplace vers le compresseur extérieur, qui le met sous pression et le déplace à travers le serpentin extérieur. Là, il évacue la chaleur à travers des serpentins ou de fines « ailettes » métalliques. Un ventilateur dans le compresseur aide également à dissiper la chaleur. Le réfrigérant passe ensuite à travers un dispositif de détente qui le convertit en un liquide à basse pression et basse température, qui retourne dans le serpentin intérieur. Et ainsi de suite le cycle.

La vidéo suivante vous donne une idée claire de la façon dont les composants d’un climatiseur central fonctionnent pour refroidir votre maison.

Si votre climatiseur ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter Dépannage et réparation du climatiseur central.

