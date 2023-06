Comment fonctionne un chauffe-eau sans réservoir

Un chauffe-eau sans réservoir, comme son nom l’indique, utilise de l’énergie uniquement lorsque de l’eau chaude est demandée.

Les chauffe-eau sans réservoir chauffent et fournissent de l’eau à la demande. Plutôt que de retenir l’eau dans un réservoir, ils la font circuler à travers une série de brûleurs ou de serpentins électriques qui chauffent l’eau lorsqu’elle passe au robinet ou à l’appareil.

Bien que les appareils sans réservoir coûtent plus cher que la plupart des chauffe-eau à accumulation, ils sont moins chers à faire fonctionner car l’énergie n’est pas nécessaire pour maintenir un grand réservoir d’eau chaude 24 heures sur 24.

Étant donné que le chauffe-eau ne stocke pas d’eau chaude, il ne s’épuise jamais, à moins que le débit d’eau demandé à un moment donné ne dépasse la capacité de l’appareil à la chauffer. Par exemple, si deux personnes prennent des douches séparées en même temps, une unité sans réservoir peut être en mesure de gérer le débit, mais démarrez le lave-vaisselle ou la machine à laver et ils sont prêts pour une douche fraîche.

Alors qu’un chauffe-eau à accumulation fournit de l’eau à une température définie, la température de l’eau de la plupart des unités sans réservoir dépend à la fois du débit et de la température de l’eau entrante, qui peuvent varier considérablement d’une saison ou d’une région à l’autre. La capacité d’un chauffe-eau sans réservoir est mesurée par le nombre de degrés d’augmentation de la température de l’eau à un débit donné, généralement exprimé en gallons par minute (GPM).

En raison de la puissance calorifique et du temps de réponse requis, la plupart (mais pas tous) les appareils de chauffage sans réservoir pour toute la maison fonctionnent au gaz (y compris le propane et le kérosène). Les unités plus petites à un seul appareil, qui peuvent stocker quelques gallons d’eau, sont généralement électriques.

Les chauffe-eau sans réservoir au gaz, comme les chauffe-eau à accumulation, nécessitent une ventilation – en fait, leurs conduits doivent généralement être plus grands que ceux requis pour les chauffe-eau au gaz conventionnels.

Comme les chauffe-eau à accumulation, certaines unités ont des évents électriques qui permettent aux gaz d’être évacués par un mur latéral; ceux-ci sont idéaux pour remplacer les chauffe-eau électriques où la ventilation du toit serait une proposition coûteuse.

