Comment fonctionne un chauffe-eau à accumulation

Le chauffe-eau à réservoir traditionnel chauffe et stocke l’eau pour les appareils électroménagers et les accessoires.

Fondamentalement, un chauffe-eau est un appareil qui convertit l’énergie en chaleur et transfère cette chaleur à l’eau. Il est relié à un tuyau d’alimentation en eau froide et possède un tuyau d’eau chaude sortant – ou un système de tuyaux – qui fournit de l’eau chauffée aux robinets et aux appareils.

La majorité des chauffe-eau sont alimentés au gaz naturel, bien que les chauffe-eau au propane et électriques ne soient pas rares. Lorsque le gaz naturel est disponible, il s’agit d’une source d’énergie beaucoup moins chère que l’électricité.

Un chauffe-eau à accumulation alimenté au gaz chauffe l’eau au moyen d’un brûleur situé sous le réservoir. Le gaz naturel (ou le propane ou le kérosène, dans certains cas) est acheminé vers une vanne de gaz. Selon l’âge du chauffe-eau, il peut être desservi par deux types de vannes différents, comme expliqué de manière assez experte dans la vidéo suivante.

Un thermostat qui détecte la température de l’eau dans le réservoir régule l’alimentation en carburant du brûleur, qui est allumé par une veilleuse ou un allumage par étincelle. Un évent recueille les émissions toxiques du brûleur et les achemine à travers le réservoir, par le haut et normalement par le toit. Certains chauffe-eau plus récents à haut rendement ont des évents assistés par ventilateur qui peuvent être canalisés à travers un mur.

Voici une superbe vidéo qui montre toutes les pièces d’un chauffe-eau à gaz. Il comprend même ce que vous verriez si vous découpiez votre chauffe-eau et regardiez à l’intérieur. Si rien de plus, cela vous donnera une idée plus claire de la raison pour laquelle il est judicieux de vidanger une partie de l’eau riche en minéraux du réservoir une ou deux fois par an (voir Comment rincer ou vidanger un chauffe-eau).

Parce que le réservoir est sous pression, l’eau chaude sort par la sortie d’eau chaude en haut. Lorsque l’eau chaude sort, l’eau froide entre par un tube plongeur diffuseur qui descend à l’intérieur du réservoir. Le tuyau d’eau froide a normalement une vanne d’arrêt. Une tige d’anode en magnésium ou en aluminium utilise le principe de l’ionisation pour minimiser les éléments corrosifs de l’eau, ce qui peut réduire considérablement la durée de vie du réservoir. Plus l’anode est grande, plus un réservoir est susceptible de durer longtemps.

Le robinet de vidange à la base du chauffe-eau est utilisé pour vidanger le réservoir ou en évacuer les sédiments. Cette étape d’entretien importante doit être effectuée une ou deux fois par an, selon les recommandations du fabricant.

Une soupape de sûreté température-pression (TP) près ou sur le dessus du réservoir s’ouvre automatiquement si la température ou la pression dépasse les niveaux de sécurité. Cette vanne doit être testée en même temps que le réservoir est vidangé, selon les instructions du fabricant.

Avec un chauffe-eau électrique, un câble électrique lourd fournit de l’énergie aux éléments chauffants. Un chauffe-eau électrique ne crée pas de gaz de combustion, donc aucun évent n’est nécessaire. Il a généralement un élément de 5 500 watts ou, pour un chauffage plus rapide, deux éléments de 4 500 watts. Des thermostats séparés contrôlent chaque élément, s’allumant et s’éteignant au besoin.

Voici une vidéo très utile qui montre comment fonctionne un chauffe-eau électrique. Il comprend des conseils d’entretien et d’utilisation.

