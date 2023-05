Comment fonctionne un adoucisseur d’eau

Une explication experte et un diagramme de la façon dont un adoucisseur d’eau conventionnel adoucit l’eau dure.

Un adoucisseur d’eau standard pour toute la maison fonctionne sur le principe de l’échange d’ions, appelé « échange de cations ». Il conditionne ou « adoucit » l’eau dure en remplaçant le chlorure de sodium (sel) par des minéraux durs comme le calcium, le magnésium et le fer.

Cette vidéo utilise des techniques d’animation pour vous montrer comment fonctionne l’échange d’ions.

Comme le montre le diagramme ci-dessous, un adoucisseur d’eau typique a un réservoir de résine (ou «minéral»), un réservoir de saumure et un certain type de contrôle. Avec un adoucisseur d’eau à échange de cations conventionnel, le tuyau d’alimentation en eau de la maison est connecté à une vanne de contrôle et à une minuterie en haut du réservoir de résine.

De là, l’eau non conditionnée s’écoule dans le réservoir, qui est rempli de billes de type plastique appelées résine, disposées en colonnes appelées «lits de résine».

Ces billes, généralement du styrène et du divinylbenzène, ont une charge électrique négative qui attire les ions minéraux chargés positivement de l’eau dure tout en dégageant des ions sodium. En raison de cette attraction, les minéraux présents dans l’eau, tels que le calcium et le magnésium, adhèrent aux perles de résine lorsque l’eau traverse le réservoir. Au moment où l’eau atteint le fond du réservoir, elle est « adoucie ». Cette eau conditionnée est pompée à travers un « collecteur de sortie » et un « tube de colonne montante », puis distribuée dans la maison par une conduite d’eau froide.

Voici une vidéo qui montre les différents composants d’un adoucisseur d’eau, et comment ils fonctionnent ensemble. Tous les processus compliqués nécessaires se produisent automatiquement avec un adoucisseur d’eau.

Après un certain temps, les billes de résine se recouvrent de minéraux et doivent être nettoyées ou « rechargées » pour redevenir efficaces.

La minuterie et/ou les commandes de l’adoucisseur d’eau font automatiquement passer l’appareil par des cycles de lavage à contre-courant, de recharge et de rinçage des perles.

Une commande conçue pour se recharger en fonction de la quantité d’eau traitée est préférable à une minuterie qui fait fonctionner l’unité selon un calendrier, car elle fonctionne en fonction des besoins et non du temps. Le résultat est une économie d’énergie, de sel et d’eau.

Au cours d’un cycle de lavage à contre-courant, le débit d’eau est inversé de sorte que l’eau est forcée vers le bas du tube ascendant jusqu’au fond du réservoir afin qu’elle remonte à travers les perles de résine dans le réservoir. L’unité rince et dilate la résine, éliminant les perles puis transportant les minéraux à travers un tuyau de drainage.

Un «réservoir de saumure» est associé au réservoir de minéraux pour faciliter le processus de régénération.

Pendant le cycle de « tirage de saumure », l’eau salée (saumure) est pompée du réservoir de saumure dans le réservoir de résine. Lorsque l’eau s’écoule à travers les billes de résine, elle échange du sodium avec les ions de l’eau dure, régénérant l’attraction électrique des billes de résine.

Ensuite, lorsque le réservoir de saumure est vide, un rinçage lent commence, suivi d’un rinçage rapide plus énergique. Avec ces deux cycles, l’eau douce rince l’excès de saumure de la résine et l’expulse dans les égouts. Ensuite, le réservoir de saumure est rempli.

Une fois que l’excès de sodium est rincé et que le réservoir de saumure est rempli, le système revient au « cycle de service », prêt pour l’adoucissement de l’eau à nouveau. Étant donné que le sel est dissous dans le réservoir de saumure pendant le processus de régénération (environ 3 livres de sel par gallon), le sel de l’adoucisseur d’eau doit être renouvelé périodiquement.

