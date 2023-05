Comment fonctionne le système de chauffage et de refroidissement de votre maison

Que savez-vous de votre système de chauffage et de climatisation domestique ? Considérant le fait que votre unité de climatisation et de chauffage est l’équipement le plus complexe mécaniquement de votre maison, il est important d’avoir une compréhension de base de son fonctionnement. Jour après jour, le chauffage central et le système de climatisation remplissent la tâche vitale de garder votre maison fraîche en été et bien au chaud pendant les mois d’hiver glacials.

Tout comme votre voiture, chaque composant est spécifiquement conçu pour fonctionner en harmonie avec le reste. Quand quelque chose ne va pas, vous le saurez : la climatisation ne refroidit pas ou le chauffage ne chauffe pas.

En vous armant d’une compréhension de base de votre système de chauffage et de refroidissement, vous vous assurerez que votre unité de climatisation centrale fonctionne de manière fluide et efficace aussi longtemps que possible. Cette connaissance vous fera également économiser de l’argent, vous permettant de régler votre thermostat judicieusement et de gérer l’entretien de routine par vous-même au lieu de faire appel à un entrepreneur CVC coûteux.

Ce guide de ressources CVC fourni par l’école de réfrigération vous permettra de vous familiariser avec les composants vitaux de votre système CVC. Il vous aidera à résoudre certains des problèmes les plus courants et à déterminer quand vous pouvez gérer un problème par vous-même ou quand il est temps de faire appel à des professionnels.

