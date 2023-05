Comment fonctionne le solin de toit

Un diagramme et une explication utile sur la façon dont le solin de cheminée, le solin à gradins et d’autres types de solins de toit protègent un toit contre les fuites.

Certaines parties des toits et des murs extérieurs sont particulièrement sujettes aux fuites et aux dégâts des eaux. Il s’agit notamment des vallées de toit, de l’intersection entre un mur de lucarne et la surface du toit, et des périmètres de cheminée et de lucarne – presque partout où le ruissellement est important ou là où deux surfaces opposées se rencontrent. Ces zones nécessitent la protection supplémentaire fournie par le solin.

Bien que le solin de toit soit parfois fabriqué à partir de plastique, de feutre de toiture ou de caoutchouc, il est généralement fait de métal résistant à la rouille – acier galvanisé, aluminium ou cuivre. La tôle galvanisée est la plus courante, mais l’aluminium et le cuivre trouvent une utilisation occasionnelle dans des situations particulières. Le solin en aluminium est très populaire pour une installation à faire soi-même, car il est facile à plier. Le solin en cuivre est généralement fabriqué sur mesure pour être utilisé avec des toits en cuivre.

Le solin est formé et, dans certains cas, soudé dans diverses formes, selon le travail qu’il doit faire. Voici les principaux types de solins de toit :

Solin de cheminée est appliqué autour de la base d’une cheminée en plusieurs parties – solin continu le long du bas, solin en escalier sur les côtés et solin de selle en haut. Le solin de chapeau, mortier ou calfeutré dans la cheminée, chevauche les bords supérieurs des autres solins pour empêcher l’eau de s’écouler derrière eux.

Clignotement continu protège le joint entre un mur vertical et un toit en pente.

Bords d’égouttement empêcher l’eau de s’infiltrer sous la toiture le long des rebords des pentes et des avant-toits. Ils sont appliqués sous le feutre de toiture le long des avant-toits et sur le feutre de toiture le long des râteaux.

Puits de lumière ont souvent leur propre clignotant intégré. Sinon, leurs bordures sont clignotées avec un clignotement continu le long de la base, des marches clignotantes sur les côtés et une selle clignotante sur le dessus.

Étape clignotant monte un toit pour protéger là où le toit rencontre les murs latéraux des lucarnes, des cheminées et de certaines lucarnes. Il se compose d’une série de pièces métalliques à angle droit; chaque section est travaillée dans un rang de bardeaux de sorte qu’elle chevauche la section en dessous. Le bord vertical du solin est généralement caché sous le revêtement ou recouvert d’un deuxième contre-solin qui est scellé dans la cheminée ou calfeutré le long d’un puits de lumière afin que l’eau ne puisse pas s’infiltrer derrière.

Solin de vallée protège les noues où se rejoignent deux pans de toit. Ce canal en forme de W est placé sur le dessus du feutre de construction avant que le matériau de finition du toit ne soit installé.

Solin de tuyau d’évent s’adapte sur les conduits de fumée et les tuyaux. Il est en forme de cône avec une bride à la base, qui est travaillée dans les bardeaux au fur et à mesure que la toiture est appliquée.

