Comment fonctionne le compostage

Apprenez comment fonctionne le compositing avec ce guide de référence expert, qui explique le processus de compositing et détaille son utilisation et ses différentes étapes.

Tout pourrit, avec suffisamment de temps et d’air. Mais pour vraiment démarrer le processus de décomposition des matières organiques, vous avez besoin d’insectes . . . très petits bugs.

Le rôle des micro-organismes

Les bactéries représentent 80 à 90 % des micro-organismes qui décomposent les tontes de gazon et les pelures d’orange dans votre bac à compost. Ainsi, bien qu’il puisse sembler assez simple de simplement entasser les débris sur un tas et d’attendre qu’ils se transforment en terre, un processus très complexe doit se produire pour que le matériau se décompose.

Le meilleur processus de compostage est celui qui répond aux besoins des micro-organismes, ce qui signifie construire et entretenir un bac ou un tas qui favorise leur croissance. Sur le chemin de la création d’un humus riche pour votre jardin, les micro-organismes dévorent les déchets au niveau cellulaire et créent de l’eau, du dioxyde de carbone et l’ingrédient le plus important : la chaleur. Un tas de compost sain chauffera jusqu’à environ 140 degrés dans le noyau pendant que les micro-organismes font leur travail.

La clé d’un bon compost consiste à comprendre laquelle des grandes quantités de matériaux autour de la maison peut être compostée. Les tontes de gazon, les feuilles, les broussailles, les fleurs fanées, les plants de légumes après la récolte et la cendre de bois sont tous un bon gibier pour le tas de compost.

De la cuisine, les coquilles d’œufs, le marc de café, les épluchures de produits, les restes de pâtes (sans sauce), le pain rassis et les fruits périmés fonctionnent également bien. Déplacer les déchets vers le bac à compost au lieu de la poubelle peut réduire considérablement la quantité de déchets que vous emballez chaque semaine.

Au total, près de 20 % des matériaux acheminés vers les sites d’enfouissement chaque année auraient facilement pu être compostés à la maison. Cela permettrait non seulement d’économiser de l’espace à la décharge, mais également de réduire la consommation de carburant pour le transport des déchets, de restituer les nutriments au sol et de réduire la quantité d’engrais que vous devez acheter et appliquer chaque année (et l’impact environnemental si l’engrais est chimique- basé).

Alors que certains experts sérieux en compostage incluent de la viande, des os et de la graisse dans leurs bacs, ces ingrédients avancés pourraient attirer des bestioles, des insectes et des odeurs que la plupart des composteurs novices préféreraient ne pas traiter. De nombreuses municipalités ont des ordonnances contre le compostage domestique pour cette raison, alors, avant de commencer, assurez-vous de vérifier les lois locales.

Ce que vous pouvez composter

La clé d’un bon compost consiste à comprendre laquelle de la grande quantité de matériaux autour de la maison peut être compostée. Les tontes de gazon, les feuilles, les broussailles, les fleurs fanées, les plants de légumes après la récolte et la cendre de bois sont tous un bon gibier pour le tas de compost.

De la cuisine, les coquilles d’œufs, le marc de café, les épluchures de produits, les restes de pâtes (sans sauce), le pain rassis et les fruits périmés fonctionnent également bien. Déplacer les déchets vers le bac à compost au lieu de la poubelle peut réduire considérablement la quantité de déchets que vous emballez chaque semaine.

Au total, près de 20 % des matières transportées chaque année vers les sites d’enfouissement pourraient facilement être compostées à la maison. Cela permettrait non seulement d’économiser de l’espace à la décharge, mais également de réduire la consommation de carburant pour le transport des déchets, de restituer les éléments nutritifs à votre sol et de réduire la quantité d’engrais que vous devez acheter et appliquer chaque année (et l’impact environnemental si vous êtes sujet à l’achat d’engrais chimiques).

Alors que certains experts sérieux en compostage incluent de la viande, des os et de la graisse dans leurs bacs, ces ingrédients avancés pourraient attirer des bestioles, des insectes et des odeurs que la plupart des composteurs novices préféreraient ne pas traiter. De nombreuses municipalités ont des ordonnances contre le compostage domestique pour cette raison, alors avant de commencer, assurez-vous de vérifier les lois locales.

Étapes du compostage

Le processus de décomposition des matériaux se déroule en trois étapes. Au cours de chacune de ces étapes, vous pouvez aider à accélérer le processus.

Lorsque les matériaux sont entassés pour la première fois dans un bac ou un tas de compost, ils commencent le stade mésophile. Pendant ce temps, la température du noyau commencera à augmenter et les micro-organismes commenceront à former des colonies et à se multiplier dans le tas. Pour aider à encourager ce processus, assurez-vous que tout ce que vous avez ajouté à la pile est décomposé en petits morceaux. Plus la surface disponible pour les bactéries est grande, plus elles la décomposeront rapidement.

Le stade mésophile dure moins d’une semaine et pendant ce temps, vous devriez voir votre compost « s’affaisser » ou se déposer. Lorsque cela se produit, vous êtes sur le point de commencer le prochain chapitre de la saga du compostage.

La deuxième étape est la phase thermophile, où les choses se réchauffent vraiment. Cette étape voit votre compost atteindre cette température de 140 degrés. Lorsque les matières organiques atteignent ce niveau de température, les graines des mauvaises herbes sont tuées, les bactéries nocives meurent et le tas commence à se décomposer rapidement. La phase thermophile peut être facilitée en s’assurant que votre tas de compost est humide (certains suggèrent qu’il devrait être aussi humide qu’une éponge essorée) et qu’il y a suffisamment d’air atteignant le cœur du tas.

Tourner le tas une ou deux fois au cours de cette étape aidera à amener l’oxygène au centre, et tourner le tuyau d’arrosage sur le tas fournira suffisamment d’eau pour garder la chaleur. Cette étape peut durer jusqu’à trois mois selon l’attention que vous portez. au tas, ce que vous essayez de composter et le type de bac ou de tas que vous utilisez.

L’étape finale du compostage est connue sous le nom d’étape de refroidissement (pas aussi scientifique) et c’est là que l’humus final mûrit et que le tas se dépose en un mélange uniforme. Cela peut prendre jusqu’à 4 mois, mais vous savez que votre compost est prêt à l’emploi lorsqu’il est d’une riche couleur brune, qu’il a une odeur de terre, qu’il est exempt de gros débris et qu’il a une consistance friable. Il est important de retourner de temps en temps, et au cours de cette dernière étape, vous voudrez peut-être commencer un deuxième emplacement de compost et vous abstenir d’en ajouter à celui presque complet.

Comment faire du compost pour votre jardin

Le compost mûr peut être utilisé sur les plates-bandes, les jardins, les haies et les endroits dénudés de la pelouse. Le compostage neutralise tous les engrais, pesticides et herbicides que vous pourriez avoir appliqués, il est donc sûr à utiliser dans presque toutes les applications.

Vous devriez être en mesure de faire pivoter votre compost tous les six mois, ce qui signifie que vous aurez un approvisionnement régulier en humus riche pour votre propriété, ainsi qu’une solution continue aux déchets de jardin. Donc, si vous êtes convaincu par l’idée du compostage, vous n’avez qu’à choisir la méthode que vous souhaitez utiliser.

Méthodes de compostage

Il existe trois méthodes de base utilisées pour le compostage; vous devez choisir celui qui correspond le mieux à votre style de vie, à la quantité de déchets que vous générez et à la durée d’attente du produit fini. Les trois principales méthodes sont les bacs, les tas et les gobelets.

Bacs à compost. Si vous pouvez mesurer, scier et clouer, vous pouvez construire le bac de compostage parfait selon vos spécifications – et c’est un excellent moyen d’utiliser de petits morceaux de bois provenant de projets de construction précédents. Ou, pour entre 50 $ et 100 $, vous pouvez acheter un bac de compostage dans une gamme de tailles et de matériaux.

La conception de base d’un bac à compost est une boîte avec des fentes d’aération sur le côté, mais les bacs en treillis métallique fonctionnent également bien, tout comme les conceptions en parpaings. Les poubelles sont un bon choix car elles offrent une protection contre les animaux comme les rats, les souris et les ratons laveurs ; ils gardent la zone de compostage propre et confinée ; et ils permettent un empilement plus élevé, ce qui aide à augmenter la chaleur en isolant le noyau du tas.

Les bacs doivent être conçus de manière à ce que vous puissiez facilement accéder à la pile pour retourner et retirer facilement le produit final. Si vous décidez d’emprunter la route des poubelles, construisez-en deux et placez-les côte à côte. Cela vous permettra d’établir un bac et de le faire passer à l’étape de refroidissement/maturation, puis de démarrer le second. Tout comme lorsque vous faites du pain au levain, utilisez quelques pelles pleines de compost de refroidissement comme « entrée » pour votre nouveau bac et regardez à quelle vitesse vos coupures se décomposent.

Tas de compost. Si vous recherchez une voie facile vers le compostage, il n’y a rien de plus basique que la méthode en tas. En termes simples, il vous suffit de jeter vos coupures de presse et vos restes de cuisine dans un endroit éloigné sous le vent de la maison et de laisser la nature suivre son cours.

Cependant, la méthode du tas prend plus de temps car moins de chaleur est générée en raison du manque d’enceinte. Cela peut être problématique si vous souhaitez utiliser votre compost sur votre potager car le produit final ne sera pas aussi stérile qu’avec la méthode du bac. Pourtant, le compostage en tas peut réussir si vous ne générez pas autant de déchets et si vous avez suffisamment de temps pour attendre.

Gobelets à compost. Si vous recherchez le moyen le plus propre de composter ou si vous êtes limité dans l’espace de votre jardin, les gobelets à compost sont la solution. Ressemblant à une petite bétonnière, les gobelets sont compacts, faciles à utiliser, résistants aux parasites et produisent un compost de haute qualité en moins de temps que les bacs traditionnels.

L’inconvénient de l’utilisation de gobelets est qu’ils ne peuvent pas traiter autant de matériaux et sont plus efficaces lorsque les déchets sont ajoutés en une seule fois. Cela signifie que vous devrez peut-être économiser quelques tontes de pelouse, en fonction de la taille de votre jardin, avant d’en avoir assez pour obtenir un bon lot de compost.