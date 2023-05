Comment fonctionne le chauffage central

Comment fonctionnent les systèmes de chauffage central ? Les schémas et descriptions de cette section définissent le chauffage et la climatisation centrale, les fournaises à air pulsé ainsi que les systèmes de chauffage par rayonnement.

Besoin d’aide MAINTENANT ? Obtenez rapidement un professionnel du chauffage local !

Un système de chauffage central a un appareil de chauffage principal tel qu’une fournaise ou une chaudière situé dans un endroit isolé tel qu’un sous-sol ou un garage. Il fournit de la chaleur dans toute la maison soit en pompant de l’air réchauffé à travers un système de conduits d’air, soit en envoyant de l’eau chaude ou de la vapeur à travers des tuyaux vers des radiateurs ou des convecteurs.

Avec les systèmes à air pulsé et à gravité, un ou plusieurs thermostats éteignent et rallument l’unité de chauffage ou de refroidissement lorsque la température ambiante monte et descend. Les maisons sans chauffage central utilisent normalement des plinthes chauffantes électriques ou, dans certains cas, des radiateurs au gaz encastrés dans les murs ou dans le plancher ou la chaleur rayonnante.

Dans les maisons contemporaines, les systèmes à air canalisé sont le type le plus courant de chauffage central et de refroidissement. Si votre maison est équipée d’un climatiseur, d’une thermopompe ou d’une fournaise, il s’agit d’un système à conduits d’air. Il en existe deux types principaux : à air pulsé et à gravité.

Avec un système à air pulsé, une fournaise réchauffe l’air, un climatiseur refroidit l’air, une pompe à chaleur réchauffe ou refroidit l’air, puis un ventilateur force l’air chauffé ou refroidi à travers le système et dans les espaces de vie.

Avec une fournaise à gravité, les courants de convection (causés par la tendance naturelle de l’air chaud à monter) transportent l’air chauffé à travers le système à partir d’une fournaise située sur ou sous le rez-de-chaussée. Les systèmes à gravité n’ont pas de ventilateurs, ont tendance à avoir de très grands conduits d’air et ne peuvent fournir que de l’air réchauffé.

Si votre système comprend un climatiseur ou une thermopompe, il s’agit d’un système à air pulsé. Avec ceux-ci, l’air refroidi (et parfois humidifié ou nettoyé électroniquement) est généralement fourni par les mêmes conduits et registres utilisés par l’air chauffé. Un climatiseur fonctionne à l’électricité et élimine la chaleur de l’air avec des principes de réfrigération de base.

Une pompe à chaleur peut à la fois chauffer et refroidir. En hiver, une pompe à chaleur extrait la chaleur de l’air extérieur et la restitue à l’intérieur.

Lors des chaudes journées d’été, il fonctionne à l’envers, extrayant la chaleur de l’air ambiant et la pompant à l’extérieur.

Comme les climatiseurs, presque toutes les pompes à chaleur fonctionnent à l’électricité.

Ils ont une unité extérieure de compresseur/condenseur qui est reliée par un tube rempli de réfrigérant à un appareil de traitement d’air intérieur. Au fur et à mesure que le réfrigérant se déplace dans le système, il complète un cycle de réfrigération de base, réchauffant ou refroidissant les serpentins à l’intérieur de l’appareil de traitement de l’air.

Le ventilateur aspire l’air de la pièce, le fait circuler dans les serpentins et le renvoie dans les pièces par le biais de conduits. Lorsqu’une chaleur supplémentaire est nécessaire lors de journées particulièrement froides, des éléments de résistance électrique supplémentaires s’activent à l’intérieur du gestionnaire d’air pour ajouter de la chaleur à l’air qui le traverse.

VOIR SUIVANT : Comment acheter une fournaise

Ce service GRATUIT d’Angi vous aidera à trouver un professionnel local qualifié du chauffage et de la climatisation.