Comment fonctionne l’approvisionnement en eau domestique

Un guide expert sur le fonctionnement des systèmes d’approvisionnement en eau à domicile, avec des informations et des schémas détaillés qui expliquent comment l’eau est distribuée dans votre maison.

Comment l’eau arrive dans votre maison

La compagnie des eaux livre l’eau par un tuyau d’alimentation principal, qui mesure généralement 1 pouce de diamètre ou plus. (Un tuyau est mesuré par sa dimension intérieure, donc un tuyau en cuivre de 1 pouce mesure environ 1 1/8 pouce de diamètre extérieur.)

En savoir plus: Types de tuyaux

Dans la plupart des cas, le tuyau traverse au moins une vanne d’arrêt principale, située à l’extérieur de la maison dans une «boîte Buffalo» (une boîte utilitaire souterraine qui abrite un point d’accès à la conduite d’eau principale). Il est généralement enterré dans la cour près de la maison ou juste à l’intérieur du sous-sol ou du vide sanitaire.

Pour les maisons unifamiliales, il est le plus souvent situé devant la maison, près de la rue. Dans les régions aux hivers très froids, il peut être à l’intérieur du sous-sol ou du vide sanitaire; il est souvent placé à un endroit où le releveur peut le vérifier tous les mois sans vous déranger.

Lecture d’un compteur d’eau

La compagnie des eaux utilise un compteur d’eau également logé dans cette boîte pour mesurer la quantité d’eau que vous utilisez (sauf si votre consommation d’eau n’est pas suivie). Des cadrans ou une lecture numérique sur le compteur enregistrent le nombre de pieds cubes d’eau qui coule dans votre maison.

Le lecteur de compteur de l’entreprise enregistre les chiffres chaque mois et l’entreprise calcule la différence entre les relevés du mois dernier et de ce mois-ci pour calculer votre facture. La lecture d’un compteur numérique est facile, tout comme la lecture du compteur kilométrique d’une voiture. Pour lire un compteur à cadran, enregistrez le plus petit des deux nombres près de la pointe de chaque aiguille.

En savoir plus: Comment lire votre compteur d’eau

Vannes d’arrêt d’eau

Une vanne d’arrêt principale est souvent située de chaque côté du compteur d’eau. Celle côté rue est la vanne de la compagnie des eaux, celle qui sert à couper le système lorsque la compagnie veut intervenir ou changer votre compteur.

L’autre contrôle l’eau qui coule dans votre maison. Ceci est votre arrêt principal ; le tourner complètement dans le sens des aiguilles d’une montre arrêtera toute circulation d’eau dans votre système d’alimentation en eau, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Un robinet-vanne, utilisé comme vanne d’arrêt principale, est conçu pour être utilisé complètement ouvert ou fermé. Lorsque vous ouvrez la vanne, un coin conique se rétracte du canal d’eau dans le corps de la vanne, permettant à l’eau de s’écouler. Lorsqu’il est fermé, le coin crée un joint.

D’autres vannes contrôlent le débit d’eau dans certaines parties de votre système d’alimentation. Une vanne près de la maison peut couper toute l’eau à l’intérieur; un autre peut contrôler toute l’eau du jardin.

Comment l’eau se déplace à l’intérieur de votre maison

La conduite d’alimentation principale va généralement jusqu’au chauffe-eau, où elle se divise en conduites d’eau froide et chaude. A partir de là, les conduites d’alimentation circulent presque toujours par paires, chaudes et froides. Les tuyaux du chauffe-eau mesurent généralement 3/4 de pouce, mais peuvent être de 1/2 pouce. Des paires horizontales courent sous les murs, puis des paires verticales, appelées contremarches, montent dans les différentes pièces.

Dans les maisons plus récentes, il y a des lignes distinctes reliant le chauffe-eau à chaque pièce, de sorte que la consommation d’eau dans une zone n’affecte pas l’utilisation dans une autre zone. Dans une maison plus ancienne, une seule ligne peut boucler dans toute la maison, ce qui signifie, par exemple, que si quelqu’un tire la chasse d’eau en bas, l’eau froide alimentant une douche à l’étage aura une pression réduite, ce qui fera que l’eau de la douche deviendra soudainement chaude.

VOIR SUIVANT :

• Comment réparer les tuyaux bruyants

• Comment résoudre les problèmes de pression d’eau

RETOUR À:

• Aperçu des systèmes de plomberie à domicile

Ressource en vedette : Obtenez un professionnel de la plomberie présélectionné

Demandez dès maintenant des devis gratuits à des professionnels de la plomberie :