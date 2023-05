Comment fonctionne la ventilation domestique

Un peu d’humidité est importante pour le confort d’une maison, particulièrement en hiver. Mais trop de vapeur, combinée aux émanations de matériaux synthétiques, de pesticides, de nettoyants et de produits chimiques ménagers, peut rendre l’air d’une maison non seulement inconfortable, mais carrément toxique. La réponse? Ventilation. Les maisons ont besoin de respirer. Ils doivent aspirer de l’air frais et évacuer l’air vicié. En fait, certains experts recommandent que la moitié du volume d’air d’une maison soit renouvelée toutes les heures.

Vous pouvez bien sûr favoriser la ventilation en ouvrant les portes et les fenêtres. Mais l’astuce consiste à fournir la ventilation nécessaire sans envoyer par la fenêtre des dollars coûteux en énergie de chauffage et de refroidissement.

Une maison accomplit cet exploit en ayant le type et la combinaison appropriés d’évents et de ventilateurs dans les parties inoccupées de la maison, comme le grenier et le vide sanitaire, et en ventilant des zones spécifiques de l’intérieur avec des hottes de cuisine, des ventilateurs de salle de bain, des ventilateurs de toute la maison, et appareils similaires. Vous trouverez ci-dessous un examen plus approfondi de certains des évents utiles.

Évents d’évacuation pour la maison

Les bouches d’aération permettent à l’air chaud de s’échapper du toit. Les types d’évents d’évacuation comprennent :

Évent de crête. Un évent de faîtage est généralement une section à persiennes de métal extrudée depuis et couvrant un espace au sommet du toit. Ceux-ci s’étendent sur toute la longueur du toit. Les persiennes libèrent l’air du grenier et empêchent la pluie et les autres intempéries de pénétrer dans la maison. C’est le moyen le plus efficace d’évacuer l’air chaud de votre maison.

Évent de toit. L’évent de toit de base est petit, carré et en métal. Certains ont un ventilateur, contrôlé par un thermostat, qui aide à évacuer rapidement l’air chaud.

Évent de turbine. Un évent de turbine est un autre type d’évent de toit. Il comporte des ailettes profilées qui tirent la chaleur du grenier, tournant avec l’aide de la brise la plus faible. Leur profil surélevé peut être plus visible que celui de l’évent de toit standard, donc si l’esthétique est un problème, vous voudrez peut-être les installer à l’arrière plutôt qu’à l’avant de votre maison.

Évent de pignon. Les évents de pignon sont des triangles à persiennes ou des évents carrés qui s’adaptent aux extrémités du grenier, près du sommet du toit. Il s’agit de l’option d’évacuation la moins efficace, mais on les trouve couramment dans les maisons plus anciennes et elles sont considérablement plus faciles à installer.

Évents d’admission à la maison

Les évents d’admission aspirent de l’air plus frais à travers les avant-toits ou les soffites. Les types d’évents d’admission comprennent :

Évent de sous-face. Si vous entreprenez une nouvelle construction ou remplacez vos avant-toits ou soffites, vous pouvez envisager d’installer des évents de soffite, qui sont des cadres à persiennes métalliques qui traversent l’intégralité de la zone de soffite.

Évent d’avant-toit. Les évents d’avant-toit sont généralement des évents de forme circulaire qui sont généralement ajoutés à une maison pour améliorer la ventilation du grenier. Ils sont assis sous les avant-toits, entre les chevrons, et courent le long des deux côtés de la maison.

Évent de chevron. Un évent de chevron fonctionne en coordination avec les évents d’admission et d’échappement. Ceux-ci empêchent l’isolation du grenier de bloquer le flux d’air des évents de soffite et d’avant-toit vers les évents d’échappement supérieurs.

Évent de fondation. Les évents de fondation sont, comme leur nom l’indique, installés le long des fondations de votre maison. Ces évents métalliques à persiennes permettent à l’air de circuler dans un sous-sol ou un vide sanitaire et empêchent l’humidité dangereuse de s’accumuler sous la maison.

