Comment fonctionne la plomberie des éviers et des drains

Diagrammes et conseils utiles sur le fonctionnement de la plomberie des éviers et des drains de cuisine et de salle de bain

Les éviers de cuisine et de salle de bain sont connectés au système d’approvisionnement en eau d’une maison, qui alimente les robinets, et au système de vidange-évacuation-évacuation (DWV) d’une maison pour les drains. Les éviers de cuisine et de salle de bain fonctionnent de manière très similaire ; la principale différence est que les éviers de cuisine sont conçus pour être raccordés à plus d’appareils qu’un robinet, comme un filtre à eau, une poubelle et un lave-vaisselle. La plupart des lavabos de salle de bain n’ont qu’un robinet et un drain.

Comment fonctionne un drain d’évier

Un évier se draine au moyen de plusieurs composants. Les éviers de cuisine ont une crépine insérée dans un corps de crépine qui est insérée dans le trou de l’évier et scellée à l’évier avec un cordon de mastic de plombier. Sous l’évier, le corps de la crépine se connecte au cordier du drain et au reste de la plomberie du drain. Un broyeur à déchets, s’il y en a un, se monte directement sur un corps de crépine spécial. (Voir Comment fonctionne une élimination des ordures.)

Sous l’évier, un joint en caoutchouc, une rondelle métallique et un gros contre-écrou ou dispositif de retenue serrent le corps à l’évier. Un cordier droit se monte sur le corps de la crépine avec un raccord fileté. Les raccords à joint coulissant relient le cordier, les pièces principales d’un siphon et un mamelon fileté court à un té dans le tuyau d’évacuation. Au mur ou à l’arrière de l’armoire, une pièce de garniture appelée écusson cache le connecteur et le mamelon. Les eaux usées sortent par le siphon et descendent par le tuyau d’évacuation ventilé jusqu’à la cheminée principale.

Qu’est-ce qu’un siphon d’évier ?

Un siphon d’évier est un tuyau en forme de J sous un évier, conçu pour piéger les gaz d’égout nocifs avant qu’ils n’entrent dans la maison. Le piège le plus courant est parfois appelé un P-trap (parce qu’il a la forme d’un P qui est tombé face contre terre).

Lorsque l’eau s’écoule dans un drain d’évier, elle se déplace à travers le siphon et sort par le tuyau d’évacuation. Mais parce que le tuyau de drainage sort à un niveau plus élevé que la partie incurvée du tuyau, une partie de l’eau est capturée et retenue dans la courbe du siphon. Cette eau fournit un joint, empêchant les gaz d’égout de remonter à travers le drain de l’évier. Chaque fois que vous utilisez l’évier, l’eau du siphon est remplacée.

Le siphon est relié au raccord du drain de l’évier et au tuyau d’évacuation avec des raccords filetés. Une grande rondelle en caoutchouc sous chaque raccord fournit un joint étanche.

Si un évier se bouche ou si vous laissez tomber un petit objet dans le drain, le premier endroit où chercher le bouchon ou l’objet perdu est dans le siphon facile à retirer (assurez-vous de mettre un seau en dessous avant de démonter les tuyaux). Certains pièges ont un bouchon de nettoyage en bas pour que vous n’ayez même pas à retirer le piège.