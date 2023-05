Comment faire pousser et prendre soin des camélias

Si vous vivez dans les régions côtières douces des États-Unis et de la Colombie-Britannique, vous êtes au pays des camélias. De septembre à mai, les camélias aux teintes allant du blanc au rose en passant par le rouge colorent un jardin d’hiver. Le reste de l’année, ils présentent un feuillage brillant et vert foncé, que les chefs pâtissiers amateurs considèrent comme la forme idéale pour créer des feuilles de chocolat pour décorer les gâteaux.

Bien que les camélias soient considérés comme des producteurs de climat doux, de nouvelles variétés sont maintenant disponibles et peuvent supporter plus de froid. Si vous vivez en marge des zones où les camélias prospèrent, recherchez des variétés extra-résistantes telles que April Blush et April Dawn ; glace polaire, bourrasque de neige et hiver ; et Bette Sette, Ice Follies, Pink Icicle et Spring Icicle.

Types de camélias

Trois espèces de camélias différentes sont le plus souvent cultivées : Camellia japonica, C. reticulata et C. sasanqua. Vous pouvez également trouver une quatrième espèce, C. hiemalis, qui est similaire et était autrefois vendue comme une variété de C. sasanqua.

Les hybrides qui combinent les caractéristiques souhaitées de différentes espèces, comme un feuillage abondant et de grandes fleurs, gagnent également en popularité. Et bien qu’il ne soit pas cultivé dans les jardins, un autre camélia, C. sinensis, est cultivé pour ses feuilles, qui sont récoltées pour le thé.

Camellia japonica est ce à quoi la plupart des gens pensent quand ils pensent à un camélia. Il est apprécié pour son feuillage abondant et brillant, ses fleurs allant de 2 à 7 pouces de diamètre dans des tons de blanc à rose à rouge et sa longue période de floraison. Bien qu’il soit considéré comme un camélia à floraison printanière, les premiers japonicas commencent à fleurir en octobre et ceux à floraison tardive finissent de fleurir en mai. Alba Plena a été le premier camélia introduit en Occident depuis l’Asie dans les années 1700, et c’est toujours l’une des variétés les plus vendues.

Les variétés de Camellia reticulata sont connues pour leurs grandes fleurs, qui peuvent atteindre jusqu’à 9 pouces de diamètre. Les plantes elles-mêmes ont tendance à être ouvertes et allongées avec des feuilles vert terne. Ils ont fière allure sous les arbres de jardin qui fournissent une ombre légère et ils n’aiment pas être encombrés. Bien que les fleurs soient généralement rouges ou roses, vous pouvez également trouver des fleurs blanches ou panachées. Les réticulatas populaires incluent Buddha et Shot Silk.

Camellia sasanqua et son proche parent C. hiemalis sont des fleurs précoces. Certaines variétés commencent à fleurir dès septembre ; les floraisons tardives sont terminées en janvier. Les sasanquas compensent leur saison de floraison relativement courte en produisant des masses de fleurs. Ils peuvent également prendre plus de soleil que les autres camélias. Parmi les sasanquas les plus connus figurent Apple Blossom, Mine-No-Yuki et Yuletide.

La couleur des fleurs est la première priorité lors du choix d’un camélia, alors achetez lorsque les plantes sont en fleurs en automne et en hiver. Vérifiez également la période de floraison; avec une planification intelligente, vous pouvez avoir des fleurs de septembre à mai. Comme toujours, recherchez une plante saine avec une bonne forme générale.

Planter des camélias

Bien que vous puissiez planter à partir de conteneurs à tout moment de l’année, il est préférable de planter à l’automne ou au début du printemps, une fois que le danger de gel est passé.

Bien que les camélias puissent prendre le plein soleil, l’endroit idéal est à l’ombre tachetée, de préférence à l’abri du soleil du matin, ce qui peut provoquer la formation de taches brun clair sur les bourgeons. Si vous plantez sous des arbres, assurez-vous que les auvents des arbres sont suffisamment ouverts pour laisser entrer la lumière et l’air ; une ombre trop dense empêchera les bourgeons de se fixer. La plante doit également être abritée des vents forts.

Comme pour les azalées et les rhododendrons, les camélias préfèrent un sol acide qui se draine rapidement mais retient l’humidité. Le sol idéal est riche en matière organique, vous devrez donc peut-être amender votre sol avant de planter. Si votre sol est trop lourd ou argileux, ou trop alcalin, envisagez de planter dans un lit surélevé.

Pour planter à partir d’un récipient, creusez un trou presque aussi profond que le sol dans le récipient et deux fois plus large, en effilant les côtés vers l’extérieur lorsque vous creusez. Construisez un petit monticule au centre du trou. Retirez la plante du récipient et placez-la sur le monticule; la couronne de la plante doit être à environ 1 pouce au-dessus du sol adjacent. Étalez les racines, puis commencez à remplir le trou avec le sol que vous avez creusé, en le raffermissant au fur et à mesure. Lorsque vous avez terminé, formez un bassin d’arrosage autour de la plante et arrosez doucement, en ajustant la hauteur de la plante au besoin.

Si vous plantez une plante à racines nues, faites d’abord tremper les racines pendant quatre heures. Creusez un trou comme vous le feriez pour une plantation à partir d’un conteneur. Former un monticule au centre; la couronne de la plante doit reposer à environ 1 pouce au-dessus du sol adjacent. Mettez la plante en place en vérifiant que la hauteur est bonne (remplissez de terre si la plante est trop basse), puis étalez les racines autour du monticule. En tenant la plante en place, ajoutez la terre que vous avez creusée, en la raffermissant au fur et à mesure. Lorsque vous avez presque terminé, arrosez doucement. Si la plante s’installe, ajoutez de la terre supplémentaire en dessous pour la ramener à la bonne hauteur. Terminez de remplir le trou, puis construisez une berme d’arrosage autour de celui-ci et arrosez doucement.

Prendre soin des camélias

Une quantité suffisante d’eau est la clé de la croissance des camélias. Les camélias peuvent se dessécher facilement, même s’ils ont l’air bien, donc si les pluies d’été ne sont pas constantes, vous devrez fournir de l’eau supplémentaire du printemps à l’automne. Les bassins d’arrosage ou l’irrigation goutte à goutte sont des solutions idéales. Dans les climats secs et lorsque les plantes ne sont pas en fleurs, un arrosage aérien effectué tôt dans la journée enlèvera la poussière et les parasites des feuilles. Pour aider à retenir l’humidité, ajoutez 2 à 4 pouces de paillis autour des plantes.

Les camélias n’ont pas besoin de beaucoup d’engrais, alors nourrissez-les avec une solution faible d’émulsion de poisson lorsque de nouvelles feuilles apparaissent au printemps, puis toutes les six semaines pendant la saison de croissance. Utilisez un engrais pauvre en azote une fois par mois en novembre, décembre et janvier. Recherchez un engrais formulé pour les camélias pour obtenir les meilleurs résultats.

De nombreux problèmes avec les camélias sont le résultat d’un mauvais drainage, d’un excès de sels ou d’un mauvais emplacement. Les problèmes de drainage peuvent être résolus en amendant le sol avant la plantation ou en plantant dans des plates-bandes surélevées. Les sels excessifs dans le sol peuvent être lessivés par des trempages profonds et lents effectués deux fois pendant la saison de croissance estivale. Si les camélias des endroits pauvres ne peuvent pas être déplacés, mettez-les à l’abri des vents et du soleil.

La brûlure des pétales de camélia commence par une tache brune sur un pétale et se propage, couvrant toute la fleur. Pour éviter cela, retirez les fleurs tombées sous la plante. Si le problème est grave, retirez tout le paillis autour de la plante et remplacez-le par du paillis frais. Si seuls les bords des pétales sont bruns, les coups de soleil ou de vent en sont généralement la cause et la condition se corrigera rapidement une fois les conditions corrigées.

D’autres problèmes peuvent inclure la chute des bourgeons, ce qui peut être normal pour la plante, mais cela peut également résulter d’un arrosage excessif ou insuffisant. Vérifiez votre calendrier d’arrosage si la chute des bourgeons est sévère. Le dépérissement peut entraîner la mort des nouvelles pousses, suivie de la formation de chancres sur les branches. Ceci est plus courant par temps humide, en particulier dans le sud. Les chancres peuvent également être un problème en Californie. Coupez les branches malades et jetez-les. Pulvériser ensuite avec un fongicide pendant la période de chute des feuilles au printemps.

Les virus peuvent également attaquer les camélias, entraînant des feuilles jaunâtres ou des feuilles et des fleurs panachées. Il est disgracieux mais n’abîme pas la plante. Parce qu’il peut être difficile de diagnostiquer la cause exacte du problème, la meilleure approche consiste à adopter de bonnes pratiques de jardinage, notamment une quantité d’eau suffisante, un bon drainage, le paillage, l’alimentation et la lutte antiparasitaire.

Taille des camélias

Les camélias ont besoin de peu de taille. Vous n’aurez qu’à tailler pour vous débarrasser du bois mort ou faible, pour éclaircir les zones ou pour donner à la plante une forme plus agréable. Coupez juste au-dessus d’une feuille, d’un bourgeon ou d’une branche latérale. Choisissez une feuille qui pointe dans la direction où vous voulez que la nouvelle croissance aille. Sinon, coupez juste au-dessus de la zone légèrement épaissie qui indique la croissance de l’année précédente.

Si votre plante produit trop de fleurs, retirez les bourgeons au milieu de l’été. Ne gardez qu’un ou deux boutons floraux ronds en grappes au bout des rameaux. Gardez un seul bouton floral tous les 2 à 4 pouces le long de chaque tige.