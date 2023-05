Comment faire pousser des raisins

Les raisins peuvent être cultivés dans la plupart des États-Unis continentaux ainsi que dans le sud du Canada; il existe même des variétés qui sont cultivées dans certaines parties de l’Alaska et d’Hawaï. Les raisins de table sont plus populaires pour les jardins familiaux car ils offrent plus de polyvalence que les raisins de cuve, et certains peuvent être utilisés pour produire un vin doux.

Un guide expert pour la culture, la formation et la taille des raisins. Comprend une aide pour les soins, la fertilisation et diverses techniques d’élagage.



En tant que plantes paysagères, les raisins sont gagnants. Ils poussent rapidement, avec de grandes feuilles en forme de cœur; grappes de fruits aux couleurs allant du jaune au violet foncé; et belle couleur d’automne. Ils peuvent être entraînés le long des clôtures et des chemins, ainsi que sur des pergolas et des tonnelles. Leurs fruits peuvent être consommés frais de la vigne ou transformés en confitures, gelées, raisins secs, jus et vin.

Il est essentiel d’adapter la variété à vos conditions de croissance. Les raisins américains sont très résistants aux maladies et le meilleur choix pour les régions froides d’hiver; la variété la plus connue est Concord. Les raisins européens, tels que Thompson Seedless, poussent dans les régions à hiver doux de la Californie et de l’Arizona, bien qu’avec une protection hivernale, ils puissent être cultivés dans des zones plus marginales. Les raisins européens ont tendance à être les raisins de table que vous trouvez dans les épiceries ainsi que les raisins utilisés pour la plupart des productions de vin commerciales. Les raisins hybrides américains, tels que Golden Muscat et Reliance, peuvent être presque aussi rustiques que leurs parents de raisins américains, mais leur fruit ressemble plus à celui des raisins européens. La plupart de ces raisins sont autofécondants.

Dans les régions du Grand Sud où les températures restent au-dessus de 10 degrés F., les raisins muscat tels que Scuppernong sont le meilleur choix. Vérifiez si votre variété s’autofertilise, car beaucoup ont besoin d’un pollinisateur.

Bien que la plante elle-même pousse rapidement, il faut plusieurs années avant qu’elle ne produise une récolte complète, et de nombreux producteurs recommandent de ne laisser aucun raisin se développer avant le troisième été après la plantation. En attendant, vous façonnerez la plante en été comme en hiver pour favoriser une forme finale agréable et productive. La bonne nouvelle est que les raisins peuvent durer des décennies, beaucoup produisant pendant plus d’un siècle.

Comment faire pousser des raisins

La première règle pour la culture du raisin est de choisir le bon emplacement. Tous les raisins aiment un endroit ensoleillé avec un sol riche et bien drainé et une bonne circulation d’air. Ne surchargez pas les plantes. Vous n’avez pas besoin d’un terrain plat, mais si vous cultivez à flanc de colline, plantez au-dessus des endroits les plus bas pour aider à prévenir à la fois les dommages causés par le gel et la moisissure.

Les raisins ont besoin d’un système de support solide capable de supporter les fruits lourds. Dans les vignobles, les raisins sont souvent cultivés sur des fils horizontaux entre les poteaux, et ce système fonctionne également bien contre une clôture ou le long d’un chemin. Une autre bonne option est une clôture de rail. Les raisins poussent également bien sur une tonnelle ou une pergola. Quel que soit le support que vous choisissez, mettez-le en place avant la plantation.

Achetez et plantez des vignes à racines nues lorsqu’elles sont en dormance, pendant l’hiver dans les régions à hiver doux et environ trois semaines avant le dernier gel dans les régions plus froides. Les trous de plantation doivent être suffisamment profonds pour que la plante soit placée à la même profondeur qu’elle a été cultivée dans la pépinière (recherchez la marque de sol sur le tronc) et suffisamment large pour vous permettre d’étaler les racines.

Pour les raisins américains et européens, espacez les trous d’environ 8 à 10 pieds. Pour les raisins muscat, les trous doivent être espacés de 12 à 15 pieds. Si vous utilisez une tonnelle ou une clôture comme support, creusez chaque trou à environ 1 1/2 pied du support. Si vous plantez en rangées, espacez les rangées de 10 à 12 pieds pour les variétés américaines et européennes et de 20 pieds pour les variétés muscadines.

Si les racines sont sèches, faites-les tremper jusqu’à quatre heures avant la plantation. Retirez toutes les racines endommagées et coupez les autres à environ 6 pouces de long. Mettez soigneusement la plante en place et étalez les racines. Si vous plantez contre une tonnelle ou une clôture, penchez la plante à un angle de 45 degrés vers le support. Couvrez la plante avec le sol que vous avez retiré du trou de plantation, puis réduisez la croissance supérieure à seulement deux ou trois bourgeons. Arrosez abondamment.

Comment prendre soin des raisins

Gardez les raisins arrosés régulièrement tout au long de la saison de croissance; ils ont généralement besoin d’environ 1 pouce par semaine. Si vous n’avez pas d’étés pluvieux, l’irrigation au goutte-à-goutte ou les bassins d’arrosage sont idéaux ; les raisins sont sujets aux maladies fongiques, qui peuvent être exacerbées par un arrosage aérien.

Fertilisez au printemps, au moment du gonflement des bourgeons, en utilisant un engrais équilibré. Pour les raisins qui viennent d’être plantés, n’utilisez qu’un quart de la quantité recommandée. Augmentez la quantité d’engrais à la moitié de la quantité recommandée la deuxième année et aux trois quarts de la quantité recommandée la troisième année. À partir de la quatrième année, utilisez la quantité recommandée.

Les raisins peuvent être dérangés par un certain nombre de parasites, notamment les pucerons, les cicadelles de la vigne, les cochenilles farineuses et les pyrales de la vigne. Les oiseaux sont également attirés par la récolte. Les maladies fongiques, en particulier le mildiou, peuvent être un problème, en particulier pour les raisins européens.

La première ligne de défense est de bonnes pratiques de jardinage. Commencez par bien arroser les plantes et assurez-vous qu’elles ont une bonne circulation d’air. Gardez la zone désherbée, car les mauvaises herbes peuvent abriter des insectes nuisibles. Ramassez et jetez les feuilles mortes ou malades. Nettoyez les feuilles mortes à l’automne. Les filets empêcheront les oiseaux d’attraper les fruits.

Récolter les raisins lorsque le fruit est entièrement coloré et sucré. Coupez les grappes de raisins américains, hybrides américains et européens de la vigne. Secouez les raisins de muscade sur un chiffon.

Formation Raisins & Vignes

Pour garder les raisins sous contrôle et assurer la meilleure récolte, vous devrez passer du temps à former les vignes tout au long de leurs trois premières années, puis effectuer un suivi avec une taille annuelle pendant le reste de la vie de la plante. Bien que cela prenne du temps, les résultats en valent la peine.

Le long d’une clôture en fil de fer ou en rail. Les guides de fil et les rails de clôture fournissent un cadre pour façonner la croissance d’une vigne ainsi que pour fournir un soutien. Commencez par laisser la vigne pousser toute seule tout au long du premier printemps et de l’été. Le premier hiver, choisissez la pousse verticale la plus robuste comme tronc. Attachez-le au support (vous devrez peut-être ajouter un support temporaire s’il ne peut pas atteindre le support permanent). Coupez cette pousse à trois ou quatre bourgeons et supprimez toutes les autres pousses.

Au deuxième printemps, laissez les bourgeons atteindre entre 6 et 8 pouces de long. Choisissez le droit le plus fort comme tronc. Si vous cultivez la vigne le long d’un seul fil ou rail, coupez toutes les autres pousses. Si vous cultivez la vigne sur un fil ou un rail double, choisissez deux autres pousses et attachez-les au fil ou au rail inférieur.

Au deuxième été, une fois que le tronc atteint le premier support horizontal ou supérieur, coupez la pointe pour encourager la vigne à pousser latéralement. Choisissez les deux bras les plus forts qui se développent et supprimez les autres. Si des pousses se développent à partir de ces bras, retirez-les également. Si vous avez un fil ou un rail inférieur, attachez les bras inférieurs le long du support. Pincez toutes les pousses latérales sur ces bras afin qu’elles mesurent environ 10 pouces de long.

Au deuxième hiver, taillez toutes les pousses du tronc et des bras. Au troisième été, laissez pousser la vigne en taillant toute croissance du tronc. Attachez les bras aux supports au besoin.

Au troisième hiver, commencez la taille, en utilisant soit la taille en dard, soit la taille en canne comme décrit ci-dessous.

Si vous cultivez sur un support qui a plus de deux supports horizontaux, suivez le schéma général ci-dessus, mais choisissez des pousses proches de chaque bras à développer.

Sur tonnelle ou pergola. Si rien n’est fait, une vigne forte poussera au-dessus d’une tonnelle ou d’une pergola, mais elle ne poussera pas nécessairement exactement là où vous le souhaitez ou ne produira pas de bons fruits. Pour être sûr que la vigne pousse où vous voulez et que la production de fruits soit optimale, vous devrez la palisser après sa plantation. Si vous avez de la place, envisagez de cultiver plusieurs variétés de raisins, en en fixant une différente à chaque poteau.

Au premier printemps et en été, laissez la plante pousser sans aucune formation. Au premier hiver, choisissez la pousse verticale la plus solide comme tronc et attachez-la au poteau. Coupez-le à trois ou quatre bourgeons et retirez les autres pousses.

Au deuxième printemps, laissez les bourgeons se transformer en pousses de 6 à 8 pouces de long. Choisissez la tige la plus forte comme tronc, puis supprimez toutes les autres pousses. Au cours du deuxième été, laissez la vigne atteindre le sommet de la tonnelle ou de la pergola, puis pliez-la et attachez-la au sommet dans la direction dans laquelle vous voulez qu’elle pousse. Retirez toutes les pousses latérales pour favoriser la croissance à la pointe.

Au deuxième hiver, coupez la tige principale jusqu’à un point juste après l’endroit où vous voulez que la dernière série de branches soit. Retirez toutes les pousses latérales.

Au troisième printemps, éclaircissez les pousses au fur et à mesure de leur croissance afin qu’elles soient à 1 pied de distance. Au troisième hiver, commencez soit la taille des dards, soit la taille des cannes. En savoir plus sur les vignes.

Tailler les raisins

La taille commence au troisième hiver et doit être effectuée chaque année pendant la période de dormance, en hiver ou au début du printemps. La taille aide à contrôler la quantité de fruits et garantit que le fruit est de bonne qualité.

Vérifiez auprès de votre pépinière ou d’un guide de jardinage pour déterminer si votre variété doit être taillée en épi ou en canne. La taille en épi est généralement utilisée pour les raisins muscat et européens, tandis que la taille en canne est plus couramment utilisée pour les raisins américains et certains raisins européens. Certaines variétés peuvent être taillées dans les deux sens.

Taille en épi. Au troisième hiver, commencez par enlever les pousses latérales faibles, ou éperons. Laissez les plus forts en place, en les gardant entre 6 et 10 pouces de distance. Taillez-les à deux bourgeons par courson. Chaque hiver suivant, coupez la pousse supérieure de chaque éperon en deux bourgeons et retirez la pousse inférieure.

Si vous dressez la vigne sur une tonnelle, coupez les pousses sélectionnées au troisième printemps à deux bourgeons au troisième hiver. Suivez ensuite les instructions ci-dessus.

Taille de la canne. Au troisième hiver, choisissez une forte pousse latérale près du tronc sur chaque bras. Coupez cette pousse en deux bourgeons; ce sera l’impulsion du renouveau. Ensuite, choisissez une autre pousse latérale forte près du tronc, coupez-la à 12 bourgeons et attachez-la au fil ou au support. Cela produira les cannes à fruits. Retirez toutes les autres pousses. L’hiver suivant, enlevez toutes les tiges fructifères de l’année précédente. Parmi les cannes de renouvellement, choisissez les deux pousses les plus fortes. Coupez chacun à 12 bourgeons et attachez-les aux fils. Choisissez les deux pousses suivantes les plus fortes et coupez-les à deux bourgeons; ce seront les éperons du renouveau. Retirez toutes les autres pousses. Répétez ce processus chaque année.

Si vous cultivez la vigne sur une tonnelle, coupez les branches de chaque côté du tronc en longues cannes à 12 bourgeons et en éperons à deux bourgeons. Suivez ensuite les instructions ci-dessus.